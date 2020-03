BANCA CENTRALE COMPRI I BTP DALLO STATO

(Oggi, la BCE compra sì i titoli de debito pubblico, ma “sul mercato secondario”: il che significa che li compra dalle banche o dai gruppi finanziari che li hanno comprati dallo Stato. Un passaggio completamente inutile, che ha il solo scopo di far lucrare alle banche e agli speculatori un aggio. Qui Asimmetrie propone che la BCE compri direttamente dagli Stati buoni del Tesoro. Ciò che oggi è vietato per legge…)

Non possiamo più aspettare

di Redazione

L’economia globale non sta affrontando solo una recessione, come quella del 2008 dopo il fallimento di Lehman Brothers, ma un vero e proprio arresto, improvviso, senza precedenti nella storia del dopoguerra. Questa emergenza sanitaria sta colpendo le economie con un effetto domino inarrestabile. Per questa ragione, occorre intervenire contemporaneamente su due fronti: da un lato bisogna scongiurare il collasso del sistema sanitario già allo stremo; dall’altro bisogna salvaguardare le famiglie e le imprese in difficoltà.

Lo shock derivante da un’epidemia come quella a cui stiamo assistendo è di due tipi. Il primo, dal lato dell’offerta, si caratterizza per la chiusura delle attività produttive o comunque per la minore disponibilità di forza lavoro a causa dell’emergenza sanitaria, e si sta riflettendo in un rallentamento, al limite dell’interruzione, di diverse filiere produttive.

Il secondo, dal lato della domanda, vede i consumatori modificare i propri comportamenti riducendo in maniera significativa – se non azzerando completamente – alcune tipologie di spesa; dal canto loro, le imprese sono costrette a fermare qualsiasi tipo di investimento per via della totale incertezza che si è venuta a creare.

Gli analisti prevedono una forte contrazione delle economie sviluppate, in particolar modo nel secondo trimestre, compreso un calo del 24% del PIL degli Stati Uniti – il doppio rispetto al precedente record del dopoguerra – con una riduzione, per tutto il 2020, pari al 3.8%.

Per l’area euro si prevede invece un calo del 4% nel primo trimestre e dell’11.4% nel secondo trimestre, con una riduzione su base annua che si aggira intorno al 9%.

Se andiamo a guardare l’indice Markit PMI dell’area euro che fornisce le indicazioni di quello che sta accadendo nel settore privato (monitorando i cambiamenti di parametri quali la produzione, i nuovi ordini, i livelli di magazzino, i tempi di consegna dei fornitori, i livelli occupazionali ed i prezzi), le stime di marzo registrano un crollo delle attività senza precedenti, proprio a causa dell’aggravamento della diffusione del coronavirus.

a 51.6 dello scorso febbraio, il valore dell’indice composito PMI di marzo è crollato a 31.4, con una contrazione maggiore di quella registrata a febbraio 2009 in cui l’indice aveva toccato il valore di 36.2. Il settore terziario, in particolar modo, quello più colpito, è crollato di 24 punti rispetto a 52.6 di febbraio, toccando 28.4, e superando con un ampio margine il valore minimo di 39.2 registrato nella precedente crisi finanziaria. Anche il manifatturiero ha registrato una flessione considerevole della produzione, scendendo di 9 punti, da 48.7 di febbraio a 39.5 di marzo: la maggiore contrazione mensile del settore da aprile 2009.

Come si può osservare dal grafico seguente, tra i principali Paesi dell’area euro la maggiore caduta del PIL viene stimata per l’Italia (-11.6%), seguita da Spagna (-9.7%), Germania (-8.9%) e Francia (-7.4%).

queste stime troveranno conferma nei mesi a venire – pur ricordando che solo il rientro dell’emergenza sanitaria può essere risolutivo e che in ogni caso una qualche contrazione dell’attività non può essere evitata – le politiche economiche da adottare dovranno essere veramente ambiziose, per evitare una spirale depressiva che vada a compromettere non solo la ripresa ma la stessa sopravvivenza delle attività produttive.

Questa situazione lascia pertanto presupporre che vi sarà una risposta chiara e immediata da parte delle istituzioni governative, nazionali e sovranazionali. Ma sarà così? Finora qualche buona risposta l’abbiamo avuta, attendiamo le altre.

La BCE ha lanciato un Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) con acquisti, non vincolati alle capital key, per 750 miliardi di euro, almeno fino alla fine dell’anno e comunque non prima che sia terminata l’emergenza economica, oltre ai 120 miliardi di APP. Nel complesso la dimensione totale degli acquisti netti dei vari programmi arriverà a superare in media i 100 miliardi mensili.

La FED invece è intervenuta con un taglio dei tassi straordinario, andando oltre ciò che abbiamo visto nel 2008. In particolare, ha esteso il Quantitative easing in maniera illimitata per sostenere il regolare funzionamento del mercato e l’efficace trasmissione della politica monetaria; ha introdotto una linea di credito, pari a 300 miliardi di dollari, per fornire finanziamenti ai datori di lavoro, consumatori e imprese; ha inoltre creato uno speciale veicolo societario per permettere alla FED di acquistare, indirettamente, le obbligazioni corporate. Di non poca importanza riveste, insieme ad altri strumenti, l’estensione delle operazioni di swap valutario con le altre principali banche centrali del mondo al fine di fornire alle istituzioni finanziarie straniere i dollari che necessitano.

Ma la politica monetaria da sola non basta per contrastare questa crisi. È dal lato della politica fiscale che si richiedono scelte altrettanto coraggiose.