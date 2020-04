BAGNAI: “IL PREZZO DEL TRADIMENTO: 30 MILIARDI DI DENARI”

Un grido di dolore in una disperata e strenua difesa della libertà politica e della democrazia che stanno per soccombere alla dittatura sanitaria ed eurocratica.

Perché il governo continua a volerimporre Immuni, la app che in tutti cellulari italliani farà conoscere a ignoti controllori ogni nostro spostamento e altre cose personali di ogni italiano.

Significativa la tentata interruzione del discorso di Bagnai, quando qualcuno urla che la monetizzazione del bilancio statale da parte della banca centrale produrrebbe inflazione. La tesi ordoliberista smentita da deceni dagli economisti, un nome per tutti il Nobel Stiglitz. Qui è l’ignoranza dei neo-primitivi che si credono sapienti perché ripetono il politicamente corretto vigente a Francoforte. Fra l’altro, gli ignoranti, inconcussi dal fatto che a dire le stesse cose di Bagnai è Stefano Fassina, economista che è deputato di LeU. A dimostrazione che si tratta della difesa della nostra sovranità democratica, nazionalee popolare, in periclo estremo a causa delle forze eversive che dominano a Bruxelles, e qui attraverso i collabò.