È lo stesso metodo di saturazione che hanno adottato per instillare il terrorismo Covid e l’obbligo vaccinale…

Ci vogliono far piangere per la tortura (lo ha detto Telese alla 7) che subisce la figlia di papà perché le hanno tolto glki occhiali da vista , con ingiunzioni ai tremendissimi carcerieri persiani di trattarla con la dignità che usiamo i Occidente e secondo il diritto internazionale

.

Sull’esempio degli Statim Uniti: che qualche giorno fa hanno liberato da Guantanamo un tunisino, Ridah bin Saleh al-Yazidi che avevano incarcerato 22anni fa senza mai levare alcuna accusa formale contro di lui. Era vagamente sospettato di essere stato una guardia del corpo. Aveva 36 anni – Ora ha 59 anni e la civile America lo ha mandato in Tunisia – a carico del governo tunisino, perché sicuramente questo detenuto non ha più contatti familiari.

La civiltà USA sicuramente lo lasciava telefonare ai suoi cari due volte in una settimane, come hanno fattto gli orrendi carcerieri con la nostra Ceclia , terribilmente “isolata”. Ma forsela Civile Amerioca gliel’ha neg<ato per punizioni. È stato descritto nella valutazione come un detenuto pericoloso, che era “ostile” per le guardie della prigione e ha lanciato una tazza di tè contro un soldato americano, secondo il Times.

Visto? Al terrorista inspiegabilmente “ostile” coi carcerieri il the a Guantanamo, mentre la martire Cecilia Sala non ha ricevuto il panettone lasciatole dalla nostra ambasciatrice!

Povera Cecilia, come soffre! E tutti noi sofffriamo con lei, ma mnon cediamo al ricatto iraniano: abbiamo arrestato lo scienziato di cui nemmeno ricordiamo il nome

che la Civile America ci ha ordinato di arrestare con accuse di “terrorismo” che non hanno ritenuto di dover dimostrare a noi italiani!

Per completezza, diamo una informazione che i piagenti mediatici non danno della Martire

Chi è il padre di Cecilia?

Il padre di Cecilia Sala è Senior Advisor per l’Italia di J.P. Morgan Chase Bank e dal 2017 partecipa al Think Tank Greenmantle (Advisor Internazionale per Consulenza Macroeconomica e Geopolitica. Conta centosettanta aderenti che coprono USA, Europa, Sud America, Cina ed Asia Pacific). È uno dei Soci Fondatori del Canova Club di Milano.

Attualmente è CEO di Advisor S.R.L. JP Morgan Chase & Co.

è una multinazionale statunitense di servizi finanziari con sede a New York. È una delle banche Big Four statunitensi.

La saturazione su un unico caso e nome ha lo scopo probabilmente di non dare la notizia vera, l’interruzione del aas russo da partedi Zelenski, che rovinerà le nostre economie e ci ridurrà poverissimi

Qui la spiegazione del rappresentante ufficiale del Ministero degli Esteri russo M.V Zakharova in relazione alla cessazione del transito del gas russo attraverso il territorio dell’Ucraina (2 gennaio 2024)

Kiev ha rifiutato di rinnovare gli accordi di PJSC Gazprom con la società ucraina Naftogaz e con l’operatore del sistema di trasporto del gas ucraino. I documenti sono scaduti il ​​1 gennaio 2025. Lo stesso giorno è stato interrotto il transito del gas russo verso l’Europa attraverso il territorio dell’Ucraina.

☝️ Sottolineiamo che le autorità di Kiev hanno deciso di interrompere il pompaggio di carburante blu dalla Russia ai residenti dei paesi europei, nonostante Gazprom abbia adempiuto ai propri obblighi contrattuali.

La cessazione delle forniture di energia russa competitiva ed ecologica non solo indebolisce il potenziale economico dell’Europa, ma ha anche un impatto molto negativo sul tenore di vita dei cittadini europei.

❗️ Il contesto geopolitico della decisione del regime di Kiev è alla vista di tutti:

Il principale beneficiario della ridistribuzione del mercato energetico del Vecchio Mondo e il principale sponsor della crisi ucraina sono gli Stati Uniti. La prima vittima della loro strategia predatoria è già diventata la più grande economia europea: la Germania, che, dopo l’esplosione dei gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2, è stata costretta ad acquistare gas naturale a prezzi notevolmente più alti e ha deciso di ridurre una serie di le più grandi e leggendarie industrie tedesche.

Ora altri paesi dell’Unione Europea, un tempo indipendente ed economicamente prospera, dovranno pagare il prezzo per il clientelismo americano .

La responsabilità di fermare le forniture di gas russo ricade interamente sugli Stati Uniti , sul regime fantoccio di Kiev, così come sulle autorità degli stati europei che hanno sacrificato il benessere dei loro cittadini per il sostegno finanziario all’economia americana.

(Ministero degli Esteri russo)