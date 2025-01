I media bugiardi …. Sul papà di Paolo Mieli, “colonnello Merryl”

CHI CONTROLLA L’INFORMAZIONE IN ITALIA

“L’ha detto l’ANSA” – la prima agenzia per l’informazione in Italia – è un modo di dire diffuso nel Paese quando si vuole bollare una notizia come “ufficiale”, l’unica verità su fatti e cose.

Quello che non si dice mai è tutto il resto: fondata nel 1945 (già l’anno è indicativo ) da un fittizio “colonnello” Ralph Merryl appartenente ai servizi segreti britannici operanti in Italia con la divisione PWB “Psychological Warfare Branch” – che sin dallo sbarco in Sicilia (1943) si occupava della guerra psicologica e del controllo dei mezzi di comunicazione italiani.

Tralasciamo la macchina bestiale del PWB – ma la guerra psicologica angloamericana non è mai finita e colpisce e abbatte ancora la nostra gente in Italia come fuori – e concentriamoci sul “colonnello”.