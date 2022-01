https://www.iltempo.it/video-news-by-vista/2022/01/04/video/vaccini-zaia-quando-faremo-la-quarta-dose-non-si-ripetano-le-lungaggini-della-terza–29985615/

“La Francia ha dato l’ok a fare le quarte dosi da febbraio. Se è così io spero che in Italia la vicenda che abbiamo vissuto con la terza dose non venga ripetuta anche per la quarta. Potevamo guadagnare un mese e mezzo a favore degli anziani” così il governatore del Veneto Luca Zaia in conferenza stampa. / Facebook Luca Zaia (Alexander Jakhnagiev)

