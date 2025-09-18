USA – Vietare la geo-ingegneria alla Bill Gates

A cura di T.J. Muscaro tramite The Epoch Times

Gli Stati Uniti dovrebbero guidare uno sforzo internazionale per vietare l’uso della geoingegneria solare, ha dichiarato il 16 settembre Roger Pielke Jr., ricercatore senior dell’American Enterprise Institute, ai membri del Congresso.

Pielke ha testimoniato davanti alla sottocommissione per la supervisione e la riforma governativa della Camera per l’efficienza governativa durante un’audizione sulla manipolazione meteorologica, in particolare sull’inseminazione delle nuvole e sulla geoingegneria.

Sebbene la geoingegneria sia una categoria ampia che comprende processi volti a raffreddare intenzionalmente la temperatura terrestre – che potrebbero includere persino la tinteggiatura degli edifici in un certo modo – il sottoinsieme noto come geoingegneria solare o modifica della radiazione solare ha suscitato la preoccupazione di Pielke.

Queste tecniche di modifica comportano l’immissione di elementi riflettenti come l’anidride solforosa negli strati dell’atmosfera per impedire ai raggi solari di raggiungere la superficie terrestre.

Secondo l’Agenzia per la Protezione Ambientale (EPA), la conoscenza di queste tecniche è limitata, e potrebbero avere effetti sullo strato di ozono, sulle rese delle colture, sulla pioggia, sulle nevicate e persino sulla salute respiratoria.

Descritto come un esperto di politica climatica, scientifica e tecnologica, nonché di politicizzazione della scienza e dei pareri scientifici dei governi, Pielke è stato uno degli oltre 500 scienziati e accademici di tutto il mondo che hanno chiesto un accordo internazionale di non utilizzo della geoingegneria solare.

Ha sostenuto che non dovrebbe essere consentita alcuna sperimentazione all’aperto di geoingegneria solare e che i governi dovrebbero impegnarsi a monitorare l’atmosfera per monitorare e far rispettare tale divieto.

“Abbiamo una sola Terra e sperimentare su di essa comporta rischi considerevoli”, ha affermato nel suo discorso di apertura. “Ho paragonato la geoingegneria alla rischiosa ricerca sull’acquisizione di funzioni sui virus, con benefici incerti e rischi catastrofici”.

Pielke è stato raggiunto da Christopher Martz, meteorologo e analista politico del Committee for a Constructive Tomorrow, che ha anche lui ravvisato la necessità di proibirla.

“La geoingegneria solare dovrebbe essere vietata, date le incertezze sul cambiamento climatico stesso, nonché le incertezze che la geoingegneria potrebbe avere sia sull’ambiente che sulla vita sulla Terra”, ha affermato Martz nel suo discorso di apertura.

Martz ha proseguito affermando che, pur credendo che il pianeta si sia riscaldato negli ultimi 100 anni, percepisce ancora incertezza sull’entità dell’impatto reale dell’umanità su tale cambiamento.

Inoltre, ha affermato che non è stata fatta alcuna distinzione tra il contributo specifico dell’umanità a tale cambiamento climatico e l’azione della natura stessa, come ad esempio attraverso eruzioni vulcaniche e sorgenti di acque profonde sui fondali oceanici.

In seguito ha sottolineato la rapidità con cui le persone hanno attribuito la responsabilità di disastri come l’uragano Helene e le alluvioni in Texas alla modificazione del clima, nonostante la mancanza di prove, e ha sostenuto che qualsiasi intervento di geoingegneria utilizzato per raffreddare la Terra potrebbe essere ritenuto responsabile di rendere qualsiasi inverno successivo ancora più freddo.

“Queste incertezze devono essere risolte nella letteratura scientifica sottoposta a revisione paritaria prima che i governi mondiali tentino, tanto meno, di considerare di alterare intenzionalmente l’equilibrio delle radiazioni con nuove tecnologie non ancora testate”, ha affermato nella sua dichiarazione di apertura.

Tuttavia, il terzo testimone esperto chiamato a testimoniare non era d’accordo.

Michael MacCracken è stato responsabile scientifico dei programmi relativi al clima presso il Climate Institute a titolo gratuito dal suo pensionamento nel 2002.

Fa parte del comitato direttivo della Healthy Planet Action Coalition, che ha affermato essere a favore dell’intervento sul clima o della geoingegneria.

Ha affermato che era evidente che i cambiamenti climatici osservati nel secolo scorso erano stati causati direttamente dall’uomo e che l’intervento sul clima poteva essere esaminato studiando qualsiasi raffreddamento che si fosse già verificato naturalmente.

“Le eruzioni vulcaniche immettono anidride solforosa nell’atmosfera”, ha affermato nella sua dichiarazione di apertura. “Si trasforma in solfato. Riflette circa l’1% della radiazione solare. Non è che oscuri il sole in alcun modo, e questo può in un certo senso esercitare un effetto rinfrescante”.

MacCracken ha citato l’eruzione del Monte Pinatubo del 1991 nelle Filippine, che a suo dire ha causato un momentaneo raffreddamento climatico quando lo zolfo si è mescolato all’atmosfera, ma è stato poi rimosso naturalmente e il clima è tornato alla normalità.

“La natura ha davvero condotto esperimenti su questo, per verificare se questi approcci funzioneranno”, ha affermato MacCracken.

“Non è qualcosa che la scienza deve davvero rifare.

“Quello che dobbiamo fare è vedere se la personalizzazione e l’ottimizzazione… funzioneranno. Saranno utili o no? Quindi ci sono una serie di domande che la ricerca deve considerare”.

La presidente della sottocommissione, la deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene (Ga.), apertamente contraria a qualsiasi forma di modificazione meteorologica, ha criticato un’azienda californiana, la Make Sunsets, che ha già deciso di avviare autonomamente la geoingegneria lanciando palloni che rilasciano particelle riflettenti nell’atmosfera.

Secondo la pagina FAQ dell’azienda, le particelle possono rimanere nell’atmosfera per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni, a seconda dell’altitudine a cui vengono rilasciate.

L’azienda sosteneva che il suo lavoro fosse legale, rientrando nel Weather Modification Act del 1976.

A una FAQ che recitava: “Vorrei che smetteste di farlo”, ha risposto con la seguente risposta: “E vorremmo un futuro equo con aria respirabile e senza fenomeni di bulbo umido per le generazioni a venire. Convinceteci che esiste un modo più fattibile per guadagnare tempo per arrivarci, e ci fermeremo. Saremo lieti di discutere con chiunque su questo argomento, basta che confermiate un pubblico di almeno 200 persone e troveremo il tempo per cercare di convincervi”.

Sia Martz che Pielke hanno denunciato le pratiche dell’azienda e la sua visione estremista del clima.

Il membro di spicco Melanie Stansbury (D-N.M.) si è poi rivolta a Greene e ha affermato: “Credo che abbiamo effettivamente scoperto lo scopo dell’EPA.

“Letteralmente, è per questo che esiste l’EPA”. Si tratta di regolamentare, studiare e comprendere l’impatto delle modifiche ambientali sulla salute umana e sull’ambiente, e questo è, di fatto, lo scopo principale del Comitato Consultivo Scientifico per l’EPA.

Standbury e gli altri membri della sottocommissione democratica hanno dedicato gran parte del loro tempo di parola a criticare l’amministrazione Trump per i tagli all’EPA, gli investimenti nella climatologia e l’allontanamento dagli accordi internazionali sul clima.