USA: la “libertà di parola” secondo i woke

Caso di studio di oggi: la libertà di parola.

Sebbene il Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti riconosca e protegga il diritto divino alla libertà di parola, c’è sempre stato un ragionevole consenso popolare sul fatto che esista materiale non adatto a bambini piccoli e impressionabili e che, in alternativa, per il consumo da parte di adulti, non possa essere vietato.

La sinistra sta cercando di incrinare questo consenso. Attualmente, la sinistra equipara la rimozione dalle scuole pubbliche di materiale inappropriato per l’età che sessualizza i bambini alla “censura”.

Si tratta di una deviazione e di una proiezione rispetto al fatto che la sinistra da anni bandisce, elimina e riedita ogni genere di media, solitamente da parte di “maschi bianchi europei morti” (anche se certamente non esclusivamente), dai programmi scolastici perché contrari ai dettami della loro religione laica di “Diversità, Equità e Inclusione” (DEI). Ci si potrebbe aspettare che la sinistra riconosca la propria menzogna e ipocrisia, ma ci si sbaglierebbe di grosso.

Perché la sinistra è allo stesso tempo ottenebrata e sostenuta nelle sue illusioni dalla propria ideologia, che ha ingaggiato una lunga guerra contro il linguaggio. Credendo che ridefinire il linguaggio rimodellerà la realtà, la sinistra lo sfrutta come arma per promuovere la propria agenda politica, attribuendo a una parola un significato antitetico alla sua originaria comprensione popolare, spesso sostituendo uno standard oggettivo esistente con uno nuovo, soggettivo. Questi termini e standard distorti e trasformati in armi sono concepiti per ingannare sia la popolazione generale che la sinistra stessa, in breve, trasformando i loro “cappellini neri” in “cappelli bianchi” nello specchio deformante delle loro menti.

A partire dall’eccezionale articolo di Steven Soukup su American Greatness, “The Left’s Repressive Tolerance”, riflettiamo su come la sinistra sia arrivata a ridefinire questo termine. Nel suo saggio del 1965 “Repressive Tolerance”, Herbert Marcuse proclamò sfacciatamente il piano della sinistra di stravolgere il linguaggio e il concetto di standard oggettivi per la libertà di parola, rendendoli irriconoscibili

. Senza mezzi termini, nelle mani di Marcuse e dei suoi compagni di sinistra, “il giorno è notte, così come il buio è luce e lo sbagliato è giusto”, e la tolleranza si tramuta in intolleranza. Secondo la Costituzione, la tolleranza equivale a “vivi e lascia vivere”. Per quanto riguarda la libertà di parola, in sintesi, non è necessario essere d’accordo o addirittura ascoltare un altro, ma è necessario tollerare il diritto dell’altro di parlare.

Più libertà di parola c’è, meglio è, per così dire – a meno che non si sia un uomo di sinistra che, incapace di convincere il pubblico della rettitudine della propria causa (perché inesistente), crede che soffocare le opinioni altrui permetterà al proprio genio di persuadere la popolazione a sostenere il proprio programma radicale.

Pertanto, il criterio oggettivo di neutralità dei contenuti che sostiene la tolleranza per ogni forma di libertà di parola deve essere abbandonato, e sostituito da un criterio soggettivo (anche se, ingenuamente, non espresso in termini così onesti). Perché, come afferma Marcuse, “Questo tipo di tolleranza rafforza la tirannia della maggioranza contro cui i liberali autentici protestavano”. Come? “Il luogo politico della tolleranza è cambiato: mentre viene più o meno silenziosamente e costituzionalmente sottratta all’opposizione, viene resa un comportamento obbligatorio rispetto alle politiche stabilite. La tolleranza si trasforma da uno stato attivo in uno passivo, da pratica a non pratica: laissez-faire nei confronti delle autorità costituite. È il popolo che tollera il governo, che a sua volta tollera l’opposizione entro il quadro determinato dalle autorità costituite.”

Affrontando il gergo, Marcuse e i suoi compagni di viaggio detestavano la società moderna; ergo, lo standard oggettivo è fuori dalla finestra di Overton e la sua valutazione soggettiva ora determinerà il vostro diritto alla libertà di parola. Perché? In primo luogo, la sinistra pensa che gli altri siano degli idioti problematici: “La tolleranza della sistematica imbecillità di bambini e adulti attraverso la pubblicità e la propaganda… non sono distorsioni e aberrazioni, sono l’essenza di un sistema che promuove la tolleranza come mezzo per perpetuare la lotta per l’esistenza e sopprimere le alternative.” [Enfasi mia.] Sì, ecco il problema e la ragione numero due: Marcuse e la sinistra sono irritati dal fatto che le loro voci vengano ignorate – certo, vengono ignorate da persone sane di mente, ma questo sfugge alla sinistra. Ergo, la gente deve stare zitta, ascoltare e sottomettersi alle richieste della sinistra, per evitare che un’umanità incapace e fanatica del fascismo sprechi l’opportunità di migliorare la propria sorte nella vita: