UE  lancia il Progetto Fame – ma è per il nostro bene

Ma prima di leggere la rivelazione di Natural News, ricordiamo che Bill Gates non o solo è oggi il più grande proprietario di terre agricole in USA , ma ha preso – con altri miliardari – il controllo e la proprietà sulle sementi:

Leggo da un articolo:

“La Fondazione Bill & Melinda Gates opera un po’ come la Banca Mondiale, utilizzando il suo potere finanziario e la sua abilità per prendere il controllo dell’agricoltura e influenzare le politiche agricole governative e istituzionali. Di gran lunga il più grande finanziatore del CGIAR, Gates ha accelerato con successo il trasferimento di ricerca e semi dagli istituti di ricerca scientifica alle società basate sulle materie prime, centralizzando e facilitando la pirateria della proprietà intellettuale e dei monopoli sui semi attraverso leggi sulla proprietà intellettuale e regolamenti sui semi.

E cosa è oil CGIAR?

Significs Gruppo Consultivo per la Ricerca Agricola Internazionale (CGIAR). 2

È , un consorzio di 15 centri internazionali di ricerca agricola, controllato dalla Banca Mondiale, dalle Fondazioni Rockefeller e Ford, oltre ovviamente alla Fondazione Bill e Melinda Gates (BMGF). che dal 2003 ha versato più di 720 milioni di dollari nei centri CGIAR. Le banche genetiche del CGIAR gestiscono attualmente 768.576 accessioni di sementi agricole. Nel loro insieme, le banche genetiche del CGIAR rappresentano le raccolte di diversità delle colture più grandi e più utilizzate al mondo. 3

Ora l'articolo di Natural News

L’Europa lancia GIOCHI DI GUERRA che simulano una prevista crisi alimentare globale

Ethan Huff

Il mese scorso a Bruxelles si è tenuta una conferenza che prevedeva una grave crisi di carenza alimentare in Europa quest’anno. Circa 60 funzionari dell’UE e governativi, esperti di sicurezza alimentare e rappresentanti dell’industria si sono riuniti per due giorni per affrontare la reale possibilità che una grave crisi alimentare si manifesti nel giro di pochi mesi.

Il mondo si sta dirigendo verso un grave collasso alimentare globale? I governi dell’Unione Europea (UE) sembrano sicuramente pensarla così .

A partire da ora, i governi dell’UE hanno iniziato a condurre simulazioni di giochi di guerra su grandi crisi alimentari che prevedono gravi problemi logistici e di approvvigionamento alimentare già da quest’anno al prossimo anno.

Oltre all’impatto della guerra Russia-Ucraina sulle forniture di grano, fanno parte delle simulazioni eventi meteorologici come El Niño e La Niña e il loro impatto sulla produzione di soia dell’America Latina. Nel mix di simulazione sono incluse anche le proteste degli agricoltori contro i trattori in tutta Europa.

Un’altra componente importante dei giochi di guerra dell’UE contro la crisi alimentare è l’impatto che una grave pandemia, reale o meno, può avere sulle catene di approvvigionamento, vale a dire ciò che il mondo ha dovuto sopportare a seguito della “pandemia” del coronavirus di Wuhan (COVID-19).

“Aspettatevi un livello di caos”, ha avvertito Piotr Magnuszewski, modellatore di sistemi e sviluppatore di giochi che ha contribuito alla componente relativa agli scenari di gioco della conferenza. “A volte potresti essere confuso e non avere abbastanza informazioni.”

L’Europa era il continente meglio nutrito della terra

Sentire l’Europa e la crisi alimentare nella stessa frase potrebbe sorprendere molti, soprattutto quelli che ricordano i bei vecchi tempi in cui l’Europa era il continente più prospero e ben nutrito della terra.

Le cose sono ovviamente cambiate negli ultimi anni, soprattutto perché i globalisti che controllano l’UE hanno indirizzato l’Europa verso un oscuro e brutto percorso di collasso, compreso il collasso della sua fornitura alimentare continentale.

Ma naturalmente i tg hanno dato la notizia, e riempiono ore con le "elezioni-farsa di Putin" e di elezioni in Basilicata….

La UE simula la carestia ovviamente per il vostro bene, in vista del cambiamento climatico e della prossima plandemia. Sul fatto che Bill Gates sia padrone delle sementi la UE non si preoccupa…sono nelle mani del noto filantropo. Benefattore dell'umanità

Né alcun tg vi ha detto questo:

Bill Gates ha chiesto al governo danese di sostenere la vaccinazione DTP di 161 milioni di bambini africani, sostenendo che avrebbe salvato 30 milioni di vite. Dopo aver condotto i propri studi, il governo danese ha scoperto che le ragazze vaccinate morivano a un tasso 10 volte superiore a quello delle ragazze non vaccinate.

La notizia l’ha raccontata in USA Robert Kennedy, il candidato presidenziale. Ma in Italia, anzi che dico? In tutta la UE , niente.

“Sorgi,Signore,nel tuo sdegno! Li catturi la rete che hanno tesa!”