“Attenzione a Meloni: si allea a Trump”

0Il sito americano “Politico” (contiguo CIA) attribuisce a Giorgia Meloni il progetto – nientemeno – di “guidare l’Europa e farsi amico Trump”, in un gigantesco articolo tragicomico, nutrito, come si capisce, da decine di interviste e sospetti – e allucinazioni- degli oppositori interni del governo di area pd, ed odiatori della Meloni anche se ultra-atlantica.. è pur sempre “fascista”. Sì, adesso Giorgia è tutta per BIden e NATO, fa la prima della classe nel sostegno a Zelenski ma se vince Trump si schiererà con lui. Peggio: le destre in UE possono avere tanti voti da modificare la composizione del parlamento europeo in senso “sovranista”, vicino all’odiato Orban

Più che le intenzioni di Giorgia, il pezzo riflette le paure americane ed UE del ritorno di Trump alla Casa Bianca. A questi terrori ha risposto Macron qualche giorno fa: “Per mie informazioni, non credo che Donald Trump diventerà presidente degli Stati Uniti”. Poiché LeKul è interno aòlla banca Rotschild, possiamo credere più ai suoi informatori che a quelli di “Politico”:

Godiamoci tuttavia il pezzo:

….

l’influenza della Meloni ha molto spazio per crescere.

A giugno, gli europei voteranno per un’elezione che probabilmente porterà ad un allargamento del blocco di destra in Parlamento, secondo il sondaggio dei sondaggi di POLITICO . Il primo ministro italiano è pronto a diventare il leader spirituale di quel blocco, spingendo Bruxelles verso destra su tutto, dalla politica migratoria al Green Deal, un ambizioso pacchetto di legislazione sul clima che è diventato un sacco da boxe per la destra.

I critici si affrettano a fare buchi nel caso dell’influenza della Meloni sulla scena mondiale. Nonostante alcuni titoli ottimistici, l’economia italiana è bloccata in seconda marcia, indebolendo la credibilità di Roma sulle grandi decisioni politiche. E nonostante l’attuale pessimo stato delle relazioni franco-tedesche, Parigi e Berlino sono ancora, strutturalmente parlando, i precursori della politica europea, con la Polonia sotto il primo ministro Donald Tusk un attore sempre più cruciale.

Gli oppositori in Italia avvertono anche che il governo Meloni sta utilizzando una campagna contro le gravidanze surrogate per erodere silenziosamente i diritti LGBTQ+. “Come ci si può aspettare da un conservatore del genere ‘Dio, patria e famiglia’, Meloni e il suo partito sono da tempo ostili al progresso dell’uguaglianza LGBTQ+ , opponendosi ardentemente alla genitorialità omosessuale”, Andrea Carlo, un Ricercatore italo-britannico, ha scritto in un editoriale per POLITICO l’anno scorso.

A novembre gli elettori statunitensi sceglieranno tra l’attuale presidente Joe Biden e l’ex presidente Donald Trump. Se prevalesse la prima ipotesi, la Meloni potrebbe portare avanti un rapporto che sia la Casa Bianca che il suo stesso ufficio definiscono “positivo”. Se si trattasse di Trump, potrebbe trarre profitto da mesi di sforzi discreti per corteggiare la destra MAGA, diventando un alleato europeo meno tossico dell’ungherese Viktor Orbán – una sorta di Maggie Thatcher per il suo Ronald Reagan, per usare un’analogia altamente imperfetta.

“Lei è di gran lunga in Italia il politico più vicino a Trump”, ha affermato Marco Damilano , un analista politico italiano (sic: da L’Espresso a Rai3) . “E a livello europeo, il suo governo sarebbe nella posizione migliore” per costruire legami con l’amministrazione Trump”.

“Potrebbe”: sentite i brividi di paura? Prosegue il pezzo:

“La Meloni continua a esercitare un’influenza silenziosa ma potente sui massimi politici dell’UE come la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen |

[…] l’indice di gradimento della Meloni – 41% – rimane improbabilmente alto per un Primo Ministro italiano dopo due anni in carica. La domanda ora è: cosa farà con il suo capitale politico e rimarrà fedele al campo filo-Ucraina e filo-NATO nel caso in cui Trump ritorni alla Casa Bianca e lei diventi Alta Sacerdotessa della Destra europea?

Per ora, la Meloni si sta dimostrando particolarmente abile nella tradizione diplomatica italiana di giocare su entrambi i fronti. Invece di diventare uno spauracchio europeo alla Orbán, la Meloni è rimasta all’interno del sistema, esercitando al contempo una crescente influenza sulla politica dell’UE negli ultimi due anni.

Trump o Biden? Entrambi!

Quando gli è stato chiesto di descrivere il suo risultato preferito per le elezioni presidenziali americane, Nicola Procaccini, co-guida della fazione di Meloni al Parlamento europeo, ha detto: “Speriamo che Trump vinca”, anche se si è affrettato a far seguire a questa affermazione una precisazione: ” Ma ovviamente Giorgia è anche la leader del governo italiano e ha un ottimo rapporto con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden”.

Il campo della Meloni sta cercando di avere entrambe le cose. Da un lato, sta facendo molto per garantire che le sue credenziali pro-Ucraina e pro-NATO siano in buon ordine, compreso il viaggio a Kiev in occasione del secondo anniversario dell’invasione russa a febbraio e l’ospitare uno speciale incontro incentrato sull’Ucraina dei paesi del G7 che stesso mese.

Dall’altro, sta facendo del suo meglio per corteggiare i repubblicani anti-ucraini MAGA costruendo legami con il campo di Trump grazie ai membri con sede in Florida del suo partito di estrema destra Fratelli d’Italia.

La Meloni ha attirato folle quando ha partecipato al CPAC 2020 in Florida. E il suo campo sta lavorando duramente per costruire legami con l’entourage di Trump negli Stati Uniti. “In quanto leader di una grande economia europea, lei sarebbe il punto di riferimento per Trump in Europa”, ha sostenuto Andrea di Giuseppe, un parlamentare di Fratelli d’Italia con sede in Nord America e responsabile dei rapporti con i repubblicani statunitensi.

L’apertura della Meloni nei confronti di Trump non farà altro che aumentare i sospetti tra i più fedeli alleati dell’Ucraina in Europa riguardo alla sua posizione a lungo termine, soprattutto dopo che il primo ministro italiano è stato sorpreso lo scorso novembre a lamentarsi della “stanchezza dell’Ucraina” con un leader africano che si è rivelato essere una beffa di comici russi. .

Ma nel mezzo di una situazione di stallo tra Bruxelles e Ungheria sugli aiuti all’Ucraina, è stata Meloni a contribuire a convincere Orbán a firmare un pacchetto di aiuti da 50 miliardi di euro per l’Ucraina – un risultato radicato in un’offensiva di fascino durata mesi per corteggiare il leader ribelle.

Meloni è stata l’ospite d’onore al raduno di esponenti conservatori di Orbán a Budapest lo scorso settembre. I due leader hanno poi condiviso una dichiarazione congiunta in cui condannano l’aggressione della Russia in Ucraina, a testimonianza dell’influenza della Meloni. [su Orban, nfr]

Coloro che hanno avuto a che fare con la Meloni da vicino sottolineano una differenza fondamentale tra lei e persone come Orbán o l’ex primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki. È scrupolosa nel non superare le linee rosse del blocco sullo stato di diritto o apparire sleale nei confronti dell’ordine NATO guidato dagli Stati Uniti.

A ciò si aggiunge la sua conoscenza delle lingue straniere – superiore a quella di molti dei suoi predecessori – e il suo modo informale e vincente negli incontri internazionali (è nota per posizionare il suo astuccio, come se fosse uno studente, di fronte a sé durante le riunioni dei leader), e hai un alto esempio della diplomazia italiana.

Se von der Leyen dovesse ottenere la candidatura per un secondo mandato, molto probabilmente avrà a che fare con un Parlamento europeo dove , secondo il sondaggio di POLITICO, i partiti di destra otterranno sostanzialmente più seggi che durante questa legislatura – e dove la Meloni, una volta ancora una volta, è probabile che svolga un ruolo cruciale.

Sembra che l’influenza della Meloni sugli affari europei sia destinata a crescere, e non a diminuire, nei prossimi mesi. .. von der Leyen avrà bisogno del sostegno della Meloni per ottenere una maggioranza qualificata tra gli altri 26 leader dell’UE a favore della concessione del suo secondo mandato.

In quanto membro del gruppo più numeroso al Parlamento europeo, il Partito popolare europeo, von der Leyen avrà probabilmente il sostegno automatico di 12, forse 13 leader conservatori se Mariya Gabriel diventerà primo ministro della Bulgaria prima delle elezioni. Ma per raggiungere la soglia dei 15 paesi per ottenere la maggioranza qualificata, avrà bisogno del sostegno di almeno altri due leader non appartenenti al PPE.

Secondo lo stesso agente del PPE che ha parlato in condizione di anonimato, i due leader su cui molto probabilmente von der Leyen farà affidamento per superare il limite sono Petr Fiala, primo ministro ceco, e Meloni.

Da qui il fitto programma di viaggi di von der Leyen in Italia. È stata a Roma due volte nel 2023 e una all’inizio del 2024, due volte in Emilia Romagna e una volta a Lampedusa, un punto caldo per i migranti che arrivano in barca al largo della Sicilia, oltre a diversi incontri individuali a margine di conferenze internazionali.

“La Meloni è inevitabile se von der Leyen vuole essere certa di avere la maggioranza qualificata in Consiglio”, ha detto l’agente. “I continui viaggi in Italia dicono tutto.” [ancorché inconcludenti… ndr+

Anche se il gruppo del partito di destra della Meloni non sarà di gran lunga il più numeroso al Parlamento europeo (questo onore probabilmente rimarrà al PPE, che dovrebbe ottenere 177 seggi, secondo il sondaggio di POLITICO), è sempre più visto come un partito motore ideologico che spinge il PPE a destra. Come von der Leyen, il presidente del PPE Manfred Weber ha corteggiato Meloni durante una serie di incontri individuali, alimentando voci secondo cui il primo ministro italiano potrebbe fare un tentativo per unirsi al gruppo conservatore.

Gli operatori del Ppe negano la possibilità che la Meloni si unisca formalmente al loro gruppo. Ma non c’è alcun divieto contro alleanze ad hoc con il blocco conservatore – un’idea che Procaccini, co-presidente del gruppo, sembra abbracciare.

“Ho un colloquio molto franco ogni giorno con Manfred Weber”, ha detto. “Abbiamo molti punti in comune con il PPE. Abbiamo anche una strategia in comune. Le maggioranze al Parlamento europeo non sono le stesse che nei parlamenti nazionali: possono cambiare ad ogni voto”.

Meloni potrebbe anche presiedere un gruppo europeo significativamente più ampio di conservatori e riformisti, se il partito Fidesz di Orbán si unisse, portando con sé almeno 12 parlamentari (Fidesz è stato espulso dal PPE nel 2019). Anche se Procaccini ha affermato che è “troppo presto per dire” se Fidesz potrà aderire all’ECR, ha affermato che una decisione verrà presa dopo le elezioni se Fidesz presenterà un’offerta formale per aderire.

Con Fidesz dalla sua parte, la Meloni – in quanto leader di un paese del G7 – presiederebbe una fazione di destra allargata nel Parlamento europeo che potrebbe formare alleanze ad hoc con il gruppo di estrema destra ID.

“Lei [Meloni] è stata esplicita su ciò che vuole fare”, ha detto Leo Goretti, esperto di politica estera italiana presso l’Istituto per gli affari internazionali di Roma. “Vuole riunire conservatori e nazionalisti, rispecchiando le tendenze della sua stessa coalizione di centrodestra”.

Alla domanda su come Meloni potrebbe esercitare la sua ritrovata influenza sulla scena europea e globale dopo le elezioni europee, un funzionario del PPE ha detto, a condizione di anonimato: “Come primo ministro e presidente dell’ECR, chiederà cose, probabilmente un portafoglio molto grande”. per il commissario europeo italiano”.

Resta da vedere se ciò accadrà nel frammentato miscuglio di partiti di destra e di estrema destra che compongono il Parlamento europeo, ha aggiunto il funzionario. Ma la Meloni ci proverà, ha detto il funzionario.

“Si presenterà come leader informale di tutta la destra del PPE: questo è il suo sogno”, ha aggiunto l’operativa.

Che dire? Il pezzo riflette la paura allucinatoria di precisi ambienti globalisti, enunciata così da Emma Bonino (pagata notoriamente da Soros)=:

«Una nuova Presidenza Trump potrebbe essere devastante per l’UE. In estrema sintesi: Trump è certamente avverso al sistema di relazioni multilaterali, è decisamente un detrattore dell’Unione europea e sui suoi radar sembrano esserci solo gli Stati nazionali; infine, è apertamente scettico sul futuro della Nato. E non è il solo.»

«Al momento, anche a causa delle pessime relazioni con Russia e Cina, l’intero sistema multilaterale è in panne. In panne sistemiche: dalle Nazioni Unite all’Organizzazione mondiale del commercio, alla Banca mondiale, all’OC SE: non funziona più nulla.

Il ritorno di Trump, in questo scenario, con il suo approccio esasperatamente transattivo, anche alle relazioni internazionali più spinose, rischia seriamente di decretare la fine del sistema organizzato di relazioni del dopoguerra. Un sistema in cui l’UE, fondata su un patto istituzionale profondamente strutturato, ha prosperato e di cui ha bisogno.»