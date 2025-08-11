Tu chiamala, se vuoi, dittatura da vincolo esterno…

I Genocidi n di Davos stanno iniziando a mettere in giro articoli in cui spiegano che i boschi sono un problema perché producono CO2. È chiara la strategia. Hanno scelto un componente naturale dell’atmosfera da milioni di anni, hanno convinto masse di ignoranti zombi che sia nocivo per sottometterli a un sistema agghiacciante, da erigere sullo smantellamento di tutte le forme di produzione precedenti, in cui la mobilità, l’abitare, il cibo, le abitudini delle persone, perfino quelle sessuali, siano controllate dalle multinazionali che i maiali detengono.

Così, dopo averci spiegato che la guerra è pace, il coprifuoco libertà, i bivacchi accoglienza, il contante illegalità, la sovranità provincialismo, ora ci spiegano che il verde è inquinamento. I plinti di cemento delle pale eoliche grandi come palazzi debbono sostituire le radici degli alberi, perché il verde è inquinamento.

Il pianeta è fatto di boschi? Il pianeta nuoce al pianeta e noi maiali abbiamo la facoltà di distruggerlo. Quando ti sveglierai, maledetto servo? Quando sarai al nostro fianco per asfaltare questi figli di puttana?