Texas: il mainstream ha paura

“Guerra civile”: si teme che gli Stati Uniti stiano per esplodere mentre la polizia di frontiera (federale) e la guardia nazionale (dello stato del Texas) sono faccia a faccia in Texas

La polizia di frontiera federale degli Stati Uniti (USBP) e la Guardia Nazionale del Texas sono ora in uno scontro faccia a faccia per vedere chi batterà le palpebre per primo.

L’epicentro della faida è il municipale Shelby Park nella piccola cittadina texana di Eagle Pass, 230 km a sud-ovest di San Antonio. La città – e il suo parco – abbracciano il fiume Rio Grande che segna la frontiera.

È compito delle guardie dell’USBP pattugliare il confine. Ma all’inizio di questo mese il Texas ha autorizzato la Guardia Nazionale a prendere il controllo del parco lungo il fiume. Normalmente era un’area verde con un campo da golf e un campo da baseball, ma ora la Guardia Nazionale l’aveva sostanzialmente militarizzata.

Le truppe hanno appeso filo spinato e recinzioni nel tentativo di ridurre il numero di persone che attraversano illegalmente il fiume e si arrampicano attraverso il parco mentre raggiungono gli Stati Uniti.

“Estremisti di estrema destra hanno organizzato un convoglio armato verso il confine con il Texas Il canale Take Back Our Border su Telegram conta ora oltre 1.000 membri, alcuni dei quali invocano una nuova guerra civile. Un tenente colonnello in pensione dell’esercito americano sta organizzando un convoglio armato la prossima settimana al confine con il Texas per, dice, dare la caccia ai migranti che entrano negli Stati Uniti dal Messico. Centinaia di persone affermano già che stanno coordinando i piani di viaggio per il convoglio su Telegram mentre le tensioni continuano a crescere tra il governo statale e quello federale sull’immigrazione. Pete Chambers, il tenente colonnello che dice di essere un berretto verde, è apparso giovedì nel programma InfoWars del cospirazionista di estrema destra Alex Jones per la sparatoria nelle scuole per delineare i piani per il convoglio Take Back Our Border, che è stato organizzato principalmente su Telegram. Uno dei ribelli ha twittato

Tutto comincia ad avere senso quando ci si rende conto che la distruzione degli Stati Uniti non è dovuta all’incompetenza.

È voluta

“Vogliono” che il nostro confine sia aperto. Vogliono che le nostre città siano consumate dalla criminalità. Vogliono che la nostra economia fallisca. Vogliono distruggere il nucleo familiare. Vogliono pandemie e vaccinazioni forzate. Vogliono elezioni insicure. Vogliono droghe dannose nelle nostre strade. Vogliono sessualizzare i nostri figli. Vogliono che siamo poveri. Vogliono che siamo disinformati.

Vogliono distruggere il nostro modo di vivere a loro vantaggio. Siamo in guerra.

Una coonferma immediata del ffatto che il male che ci fanno è voluto e intenzionale, ecco cosa scrive il noto Attali su Le Monde, in risposta alla rivolta degli agricoltori

"Al di là delle misure di emergenza che devono essere adottate, non è possibile ottenere nulla di sostenibile senza un cambiamento radicale nel modo di vivere, in tutti i paesi, e in particolare in Francia."

Sono impegnati in una guerra santa.

Perché l’ONU vuole controllare l’agricoltura

Le normative sui fertilizzanti e sui nitrati sono strettamente legate agli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. Il World Economic Forum e la Bill & Melinda Gates Foundation stanno guidando l’implementazione.



Speriamo nei texani..

Qui la persecuzione contro Trump, in linea con la dittaturache chiamano “democrazia plutocratica”:

Trump condannato a pagaree 83 milioni di dollari per diffamazione

L’ex presidente Trump è stato condannato a pagare 83,3 milioni di dollari nel processo per diffamazione civile di E. Jean Carroll.

Il verdetto di Trump- @ejeancarroll afferma che Carroll ha dimostrato di essere una diffamazione più che nominale da parte di Trump.

Quindi Trump deve pagare:

7,3 milioni di dollari per il risarcimento dei danni.

11 milioni di dollari per riparare la reputazione.

65 milioni di dollari di danni punitivi.

Totale: 83,3 milioni di dollari. — Michael Beschloss (@BeschlossDC) 26 gennaio 2024

Carroll ha accusato Trump di averla aggredita sessualmente a metà degli anni ’90 nel camerino di un grande magazzino Bergdorf Goodman a Manhattan. Sebbene il presunto attacco sia avvenuto decenni fa, Carroll ha intentato causa ai sensi dell’Adult Survivors Act di New York , che consente alle vittime di citare in giudizio per danni civili oltre i termini di prescrizione.

” Sto presentando questo documento a nome di ogni donna che sia mai stata molestata, aggredita, messa a tacere o denunciata solo per essere svergognata, licenziata, ridicolizzata e sminuita “, ha detto Carrol l’anno scorso.

In particolare, il giudice del caso (Kaplan, ovviamente j) ha proibito a Trump o ai suoi avvocati di sostenere che non aveva aggredito sessualmente Carroll.

Il giudice ha ricordato alla giuria di accettare il verdetto del processo precedente.

Quando ha notato che il processo ha stabilito che Trump “ha inserito il suo dito nella sua vagina”, l’ex presidente, secondo quanto riferito, si è alzato di scatto dalla sua sedia e aveva un’espressione di disgusto.

l’ex presidente “ha ignorato l’altro verdetto della giuria come se non fosse mai successo”, e ha persino ripetuto le affermazioni in una conferenza stampa. conferenza durante la seconda prova.

“Donald Trump ha commesso la stessa diffamazione dopo il processo”, ha detto l’avvocato Roberta Kaplan [..]



The Donald dovràchiedere asilo politico in Texas…