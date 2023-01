Svolta di Scholz: la Germania dovrà vincere la guerra in Ucraina

DWN:

Il 5 gennaio il cancelliere Olaf Scholz e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden hanno concordato che la Germania avrebbe fornito all’Ucraina un sistema di difesa aerea di tipo Patriot e veicoli corazzati di tipo Marder. Mentre politici verdi come Hofreiter e politici FDP come Strack-Zimmermann hanno detto che la consegna di armi pesanti è avvenuta addirittura troppo tardi, i politici SPD sono stati finora notevolmente reticenti.

La reazione della Russia è seguita prontamente: l’ambasciata russa a Berlino ha dichiarato che la consegna del carro armato è stato un “passo verso l’escalation del conflitto” e ha ricordato la responsabilità storica della Germania.

La Germania assume ilò ruolo di leadership militare

“Il 6 gennaio la Germania è entrata nella guerra ucraino-russa, è una guerra per procura. L’ Ucraina deve vincerla, o (anche) la Germania la perderà”, ha commentato Nikolas Blome su Spiegel Online . “Per raggiungere l’obiettivo della guerra, l’Ucraina ha bisogno del veicolo da combattimento della fanteria Marder in primavera. E se gli americani avranno bisogno del ‘Leopard 2’ più avanti nel corso dell’anno, anche questo verrà inviato.” E sarà solo l’inizio della “svolta” evocata da Scholz e Steinmeier .

La parola “punto di svolta” è stata usata per la prima volta in un discorso del cancelliere Scholz sulla guerra in Ucraina il 27 febbraio 2022. Scholz ha detto letteralmente: “Stiamo vivendo un punto di svolta”, alludendo ai cambiamenti sullo scacchiere geopolitico causati dall’invasione delle truppe russe innescate in Ucraina. Per molto tempo, la parola, che da allora è stata votata “Parola dell’anno 2022” dalla Società per la lingua tedesca, ha ronzato nei media senza che fosse veramente chiaro cosa intendesse il Cancelliere federale – fino ad ora.

All’inizio di dicembre, Scholz ha spiegato in un articolo ospite per la rivista politica “Foreign Affairs” dal titolo “Die Globale Zeitenwende” come vede la politica di sicurezza internazionale nei prossimi anni e quale ruolo dovrebbe svolgere la Germania in essa. L’articolo, che ha ricevuto poca attenzione sui media tedeschi, esordisce con la tesi che il vecchio ordine mondiale sia stato infranto dallo scoppio della guerra in Ucraina nel 2022 e che sia ora necessario prevenire la logica della Guerra Fredda, che divide il mondo in blocchi opposti, dal riacquistare forza.

L’occasione persa: un’alleanza con la Russia

Nel suo contributo, il cancelliere federale intraprende innanzitutto una breve escursione nella storia del dopoguerra e della riunificazione della Germania. Descrive quindi l’espansione verso est della NATO come un processo basato esclusivamente sulle volontà delle ex repubbliche sovietiche. “Gli ex membri del Patto di Varsavia hanno deciso di diventare alleati all’interno della NATO e di aderire all’UE. Un’Europa che fosse, nelle parole dell’allora presidente degli Stati Uniti George Bush, ‘unita e libera’ non sembrava più una speranza infondata. In questa nuova era, sembrava possibile che la Russia potesse diventare un partner dell’Occidente invece di un avversario come lo era stata l’Unione Sovietica”.

Naturalmente, Scholz ha tralasciato un punto importante: una condizione centrale per l’approvazione della riunificazione tedesca da parte dell’Unione Sovietica era che la NATO non accettasse alcuno stato dell’ex Patto di Varsavia. Su questo punto, la Russia si sente ancora tradita dall’Occidente, perché la NATO ha assorbito tutta una serie di ex repubbliche sovietiche nei successivi 30 anni, violando consapevolmente gli interessi di sicurezza della Russia. Senza questa – da un punto di vista russo – espansione illegittima della NATO, l’odierna guerra in Ucraina non può essere compresa appieno.

Anche il secondo punto di Scholz, che coinvolge più da vicino la Russia dopo il crollo dell’Unione Sovietica, sembra estremamente unilaterale. Perché questa occasione è stata persa negli anni ’90, quando c’era ancora una possibilità realistica di farlo, e le prime trattative andavano in questa direzione. Certamente, c’erano forze da entrambe le parti che hanno cercato di impedirlo per ragioni storiche e calcolo politico.

Ma alla fine sembrava essere soprattutto l’Occidente a porre fine all’opportunità storicamente unica di porre fine una volta per tutte al pensiero di blocco nel mondo. Un’alleanza militare occidentale con la Russia non avrebbe avuto rivali nel mondo, e persino la potente Cina non avrebbe mai potuto opporsi. Ma c’erano forze politiche che avevano bisogno della Russia come futuro nemico. Perché senza una tale immagine del nemico, i giganteschi budget militari non possono più essere giustificati.

La Germania continua ad aggiornarsi

Poi Scholz arriva alla guerra in Ucraina. Insieme alla Francia, la Germania si è impegnata nel cosiddetto formato Normandia, che è culminato negli accordi di Minsk e nel corrispondente processo di Minsk, attraverso il quale Russia e Ucraina sono state invitate a un cessate il fuoco e a una serie di ulteriori passi. Scholz afferma poi che la Germania è rimasta fedele al Processo in Normandia nonostante “le battute d’arresto e la mancanza di fiducia tra Mosca e Kiev” e incolpa una “Russia revisionista” per il suo fallimento.

È stata in particolare l’Ucraina, che – e questo è coperto da dichiarazioni di politici ucraini – non ha rispettato l’accordo di Minsk, ha preso fuoco di artiglieria per anni sulla propria popolazione nell’Ucraina orientale e ha accettato consapevolmente la morte di migliaia di civili. Il resto è – come si suol dire – storia: le truppe russe hanno invaso l’Ucraina nel febbraio 2022 e hanno così dato inizio alla guerra, che ha anche conseguenze di vasta portata in Germania.

La guerra in Ucraina ha portato, tra l’altro, la Germania ad armarsi ancora di più. La Bundeswehr riceverà un fondo speciale di 100 miliardi di euro, per la cui disposizione la Legge fondamentale è stata addirittura modificata in modo speciale . Questa decisione segna la svolta di più vasta portata nella politica di sicurezza tedesca dalla fondazione della Bundeswehr nel 1955. Da allora, masse di armi sono state consegnate alla zona di guerra, comprese armi anticarro e carri armati antiaerei del ” tipo Gepard”. Dopo la consegna ormai decisa del “Marder”, sembra essere solo questione di tempo prima che anche gli ambiti carri armati “Leopard” vengano consegnati dalla Germania all’Ucraina.

“La Germania ha ora il compito essenziale di assumersi la responsabilità come uno dei principali garanti della sicurezza in Europa, investendo nelle nostre forze armate, rafforzando l’industria europea della difesa, aumentando la nostra presenza militare sul fianco orientale della NATO e addestrando ed equipaggiando le forze armate ucraine”. Scholz continua. Mentre la politica degli armamenti degli ultimi anni è stata caratterizzata dalla pace, l’armamento è ora in atto con la Russia come principale nemico in Europa. Secondo Scholz, si stanno preparando a “potenziali attacchi al territorio dell’Alleanza, alla guerra informatica e persino alla remota possibilità di un attacco nucleare, che Putin ha minacciato in modo poco sottile”.

Scholz ha quindi promesso agli Stati Uniti che la Germania avrebbe investito il due percento del suo prodotto interno lordo nella difesa. La Germania sta già investendo più del due percento del PIL nelle sue forze armate se si includono i budget per la difesa indiretta nascosti in altre voci di bilancio. Di conseguenza, la spesa militare della Germania secondo i criteri della NATO è di circa il dieci percento superiore al budget ufficiale della difesa (2020: 45,2 miliardi di euro).

Per chiarire: si tratta di circa 124 milioni di euro al giorno. Dal 2014, la spesa per la difesa della Germania è aumentata del 50%. Secondo il rapporto annuale del SIPRI, nessun paese al mondo ha aumentato di più in termini percentuali la propria spesa per gli armamenti. Con circa 50 miliardi di dollari, la Germania è al terzo posto nella spesa militare all’interno della NATO, dietro USA e Gran Bretagna, e quindi davanti alla Francia, potenza nucleare.

La Germania vince la guerra in Ucraina

Mentre i giornalisti tedeschi stanno ancora discutendo se la consegna di Marder renderà la Germania una parte di guerra, il Cancelliere è già più avanti. Se Scholz farà a modo suo, la Germania non solo continuerà a fornire armi all’Ucraina, ma assumerà un ruolo di primo piano nel conflitto fino a quando la guerra in Ucraina non sarà decisa. Oltre alla consegna di armi pesanti, ciò include anche il rafforzamento del fianco orientale della NATO da parte dei soldati tedeschi e l’addestramento dei soldati ucraini in Germania.

“Ciò di cui l’Ucraina ha più urgente bisogno oggi sono l’artiglieria e i sistemi di difesa aerea, ed è esattamente ciò che la Germania sta fornendo in stretto coordinamento con i suoi alleati e partner”, scrive Scholz. Il sostegno tedesco all’Ucraina include armi anticarro, portaerei corazzati, cannoni e missili antiaerei e sistemi radar di artiglieria. “Con una nuova missione Ue verranno addestrati fino a 15.000 soldati ucraini, di cui fino a 5.000 – un’intera brigata – in Germania”.

In questi due paragrafi, Scholz chiarisce dove dovrebbe andare la corsa. La Germania dovrebbe aiutare l’Ucraina a vincere militarmente la guerra. E il governo federale manterrà il suo sostegno fino al raggiungimento di questo obiettivo. Scholz apparentemente accetta il fatto che la Germania non solo mantiene il conflitto in corso, ma lo sta anche alimentando e, dal punto di vista della Russia, sta diventando una parte diretta della guerra. L’obiettivo è fornire un “deterrente credibile contro ulteriori aggressioni russe”.

A tal fine, la Germania ha notevolmente aumentato la sua presenza sul fianco orientale della NATO. Un gruppo di battaglia della NATO guidato dalla Germania deve sostenere la Lituania. La Germania fornisce anche truppe per i gruppi tattici della NATO in Slovacchia e l’aviazione tedesca aiuta a pattugliare e proteggere lo spazio aereo su Estonia e Polonia. La marina tedesca, a sua volta, ha preso parte alle attività di “deterrenza e difesa” della NATO nel Mar Baltico.

Inoltre, la Germania contribuirà con una divisione corazzata e vaste forze aeree e navali al nuovo modello di forza della NATO, che “ha lo scopo di migliorare la capacità dell’Alleanza di reagire rapidamente a tutte le situazioni di crisi”. E la Germania amplierà il suo impegno come parte della strategia della NATO per la deterrenza nucleare acquistando aerei da combattimento F-35 con doppia capacità di dispiegamento oltre alle armi nucleari americane di stanza qui.

“Il nostro messaggio a Mosca è chiarissimo: siamo determinati a difendere ogni centimetro del territorio della NATO da ogni forma di aggressione. Onoreremo la solenne promessa della NATO che un attacco a un alleato sarà trattato come un attacco all’intera Alleanza”.

L’UE e la NATO si stanno espandendo più a est

All’inizio Scholz scrive una frase che ogni osservatore politico dovrebbe prendere a cuore: “In questo nuovo mondo multipolare, diversi paesi e modelli di governo competono per il potere e l’influenza”. o blocchi statali. La Russia ha interessi che difende, l’UE ha interessi propri e anche Cina e Stati Uniti perseguono interessi strategici fondamentali nelle loro azioni.

Allora Scholz butta subito fuori bordo la sua tesi iniziale, che una nuova Guerra Fredda e il pensiero di blocco ad essa associato debbano essere prevenuti. Perché delinea in modo molto dettagliato perché si attiene a un’espansione verso est dell’UE e della NATO. La sua tesi: è nell’interesse della Germania che l’UE e la NATO crescano e appaiano unite se vogliono sopravvivere nell’ordine mondiale multipolare tra i grandi blocchi USA e Cina.

“La Germania [aspira] a diventare un garante della sicurezza europea, come i nostri alleati si aspettano da noi, un costruttore di ponti all’interno dell’Unione Europea e un sostenitore di soluzioni multilaterali ai problemi globali. Questo è l’unico modo in cui la Germania può superare con successo le tempeste geopolitiche del nostro tempo”, ha affermato Scholz. “La svolta va oltre la guerra in Ucraina e la questione della sicurezza europea. La domanda centrale è: come possiamo, come europei, come Unione europea, sopravvivere come attori indipendenti in un mondo sempre più multipolare?

La guerra in Ucraina ha dato a questo progetto una spinta inaspettata. Prima della guerra, chi avrebbe mai pensato che la Finlandia e la Svezia potessero rompere la loro lunga tradizione di non aderire mai alla NATO? Entrambi i paesi sono ora candidati alla NATO e l’adesione dell’Ucraina viene ripetutamente citata. Inoltre, anche l’Ucraina e la Moldavia, due paesi nella sfera d’influenza diretta della Russia, hanno ora ottenuto lo status di candidati all’UE, sottolineando l’espansione dell’Unione verso est.

“Invece, la sua guerra è servita solo a far avanzare ulteriormente l’UE. Al Consiglio europeo del giugno 2022, l’UE ha concesso all’Ucraina e alla Moldavia lo status di paese candidato e ha ribadito che il futuro della Georgia risiede anche nell’Unione europea.”

Guerra Fredda tra Cina e Occidente

Infine, Scholz affronta ciò che realmente si cela dietro il “punto di svolta”: un conflitto emergente tra Occidente e Cina. “La guerra di aggressione della Russia può aver innescato il punto di svolta, ma i cambiamenti tettonici sono di portata molto più ampia. La fine della Guerra Fredda non ha significato la ‘fine della storia’, come alcuni avevano predetto”, ha affermato Scholz. “Ma nemmeno la storia si ripete. Molti credono che siamo all’alba di una nuova era di bipolarismo all’interno dell’ordine internazionale. Vedono incombere una nuova Guerra Fredda che posizionerà gli Stati Uniti e la Cina come avversari”.

Scholz si affretta a dire che non condivide questo punto di vista. Ma probabilmente lo fa solo per motivi politici, perché la Cina è il partner commerciale più importante della Germania (al primo posto per le importazioni e al secondo per le esportazioni). La Germania non può permettersi il conflitto incombente tra Stati Uniti e Cina. Eppure questo conflitto cova da anni e i due paesi si stanno posizionando l’uno contro l’altro politicamente, economicamente e sempre più anche militarmente.

La Russia è solo una pedina sul campo globale, che è importante ma non finirà per essere nessuno dei due blocchi dominanti. Perché la Russia non è né economicamente né politicamente una potenza di livello mondiale. Nonostante la sua gigantesca massa terrestre, la Federazione Russa non è una delle dieci maggiori economie del mondo e da anni vive principalmente dell’esportazione di combustibili fossili, un modello di business che probabilmente non resisterà alla prova del tempo. Per molti criteri economici, la Russia è più un paese emergente che una nazione industriale.

Anche politicamente la Russia gioca un ruolo sempre meno influente. Anche se i maggiori conflitti del mondo spesso possono essere risolti solo con l’aiuto della Russia – come è stato recentemente osservato ancora una volta in Siria – la Russia è politicamente leggera rispetto all’Occidente e alla Cina. Non da ultimo a causa della guerra in Ucraina, la Russia si è avvicinata alla Cina, ma in questa costellazione è più un partner minore. Si tratta più di una comunità di convenienza basata sulla logica “Il nemico del mio nemico è mio amico” che di un partenariato su un piano paritario e basato su valori comuni.

Secondo Scholz, l’ordine mondiale multipolare sarà modellato dal conflitto tra due sistemi concorrenti. La democrazia liberale di tipo occidentale e l’approccio totalitario della Cina. Si tratta sempre più dell’influenza di questi due sistemi sul resto del mondo. La Cina sta investendo sempre più in Africa e America Latina per espandere le sue sfere di influenza. Ecco perché è così importante, secondo Scholz, investire e prendere piede anche lì. L’Occidente deve anche entrare in partnership con gli Stati che hanno optato per il modello autoritario.

“La nuova strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti sottolinea giustamente la necessità di lavorare con paesi che, pur non adottando esse stesse istituzioni democratiche, fanno affidamento e sostengono un sistema internazionale basato su regole”.

