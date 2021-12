Speranza ha fatto un buon lavoro (per Schwab)

Giusto per non dimenticare mai come stiano realmente le cose… qual è il paese europeo che ha avuto il MINOR eccesso di mortalità nel biennio 2020-2021?

Suggerimento: è l’unico dove non hanno fatto nessun lockdown (devastatore dell’economia e della psiche della povera gente) e non hanno mai obbligato la popolazione ipnotizzata a girare con umidi cenci batterici sul volto…