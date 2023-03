Segretaria del Pentagono: gli Stati Uniti si preparano a vincere una guerra contro la Cina

Scritto da Dave DeCamp tramite AntiWar.com,

Il segretario dell’esercito americano Christine Wormuth ha affermato questa settimana che gli Stati Uniti devono prepararsi a vincere una futura guerra con la Cina per Taiwan, rafforzando i propri dispiegamenti militari nella regione.

“Personalmente non sono dell’idea che un’invasione anfibia di Taiwan sia imminente “, ha detto Wormuth a un evento dell’American Enterprise Institute, secondo Voice of America . “Ma ovviamente dobbiamo prepararci, essere pronti a combattere e vincere quella guerra “.

Il piano di Wormuth comporterebbe l’invio di più truppe e armi avanzate nella regione, compresi i missili ipersonici. Ha detto che l’accumulo sarebbe uno sforzo per scoraggiare la guerra con la Cina, sebbene Pechino abbia aumentato la sua attività militare nella regione in risposta alle azioni degli Stati Uniti.

Wormuth ha delineato tre modi in cui l’esercito americano avrebbe lavorato per costruire forze nella regione. In primo luogo, aumentando la cooperazione con gli alleati, che secondo lei “complicherebbe” il processo decisionale di Pechino. In secondo luogo, l’esercito istituirà “centri di distribuzione teatrale” per pre-posizionare armi e altri rifornimenti nella regione .

Ha elencato l’Australia e il Giappone come due luoghi in cui le armi potrebbero essere messe in scena e ha detto che le attrezzature non letali potrebbero essere immagazzinate nelle Filippine e a Singapore. Il terzo aspetto del piano sarebbe quello di collocare forze di combattimento più visibili nella regione. “Il nostro obiettivo è avere forze dell’esercito nell’Indo-Pacifico da sette a otto mesi all’anno”, ha detto Wormuth.

Quando scoppiò la guerra nella regione, Wormuth disse che il ruolo dell’esercito sarebbe stato quello di stabilire “basi di sosta per la Marina, per i Marines, per l’Aeronautica” e “fornire sostegno all’interno del teatro” utilizzando le scorte di armi e le imbarcazioni. Ha detto che anche l’esercito americano avrebbe un ruolo da svolgere nella patria americana.

” Se entrassimo in una grande guerra con la Cina, anche la patria degli Stati Uniti sarebbe a rischio , sia con attacchi cinetici che con attacchi non cinetici. Che si tratti di attacchi informatici alle reti elettriche o agli oleodotti, l’esercito degli Stati Uniti, io non ho dubbi, sarà chiamato a fornire supporto difensivo alle autorità civili”, ha affermato.

Quando le è stato chiesto se il pubblico americano potesse sostenere il livello di vittime che sarebbe derivato da una guerra con la Cina, ha detto che potevano, proprio “come abbiamo fatto nella seconda guerra mondiale”. Ma sia gli Stati Uniti che la Cina possiedono armi nucleari, il che significa che una potenziale guerra potrebbe essere catastrofica per il mondo intero.

Wormuth è l’ultimo funzionario statunitense a discutere apertamente del fatto che gli Stati Uniti si stanno preparando alla guerra con la Cina. All’inizio di quest’anno, un generale a quattro stelle dell’aeronautica ha predetto che gli Stati Uniti sarebbero entrati in guerra con la Cina entro due anni e ha ordinato alle sue forze di essere preparate. “Spero di sbagliarmi. Il mio istinto mi dice che combatterò nel 2025”, ha detto il generale Mike Minihan, capo dell’Air Mobility Command, della guerra con la Cina in un promemoria trapelato.