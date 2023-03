Improvvisamente, Occidente parla di negoziare..

Il Wall Street Journal riferisce che i governi di Germania, Francia e Gran Bretagna avrebbero allertato il governo ucraino sulla possibilità di negoziati di pace con la Russia.

Secondo il quotidiano, sono in particolare le forti perdite che l’Ucraina (e la Russia) stanno attualmente subendo che avrebbero innescato un ripensamento. “Continuiamo a dire che la Russia non deve vincere. Ma cosa significa? Se la guerra continua a questa intensità, le perdite ucraine diventeranno insopportabili”, ha detto il Wall Street Journal citando un anonimo funzionario del governo francese.

Il giornale riporta inoltre: “Il presidente francese Emanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno detto al presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy che deve iniziare a pensare ai colloqui di pace con Mosca quando i tre leader si sono incontrati a Parigi all’inizio di febbraio, le persone sostengono che le circostanze siano familiari. Durante una cena al Palazzo dell’Eliseo (…), secondo le fonti, Macron ha dipinto un quadro sobrio dicendo a Selenski che anche i nemici mortali come Francia e Germania dovevano fare la pace dopo la seconda guerra mondiale.

Più importante ancora,

Il potente Council on Foreign Relations collegato agli interessi dei Rockefeller e in generale dei miliardari, che “suggerisce” la politica estera USA da dopo la Prima Guerra Mondiale ed ha dato segretari di Stato come Kissinger e Brzezinski consiglia l’élite americana di abbandonare la guerra, immediatamente.

https://www.foreignaffairs.com/united-states/andrew-bacevich-the-reckoning-that-wasnt-america-hegemony

Dall’articolo si capisce che lo Establishment storico è terrorizzato dal bellicismo “mistico” di Biden (o di chi lo manovra, magari la Nuland, per fare un solo nome j) che proclama “che il destino dell’umanità dipende dall’esito di una lotta cosmica tra democrazia e autocrazia …Ha paura che alla mezza vittoria russa i loro fanatici rispondano con una escalation incontrollabile.

Qui una parte iniziale dell’articolo:

“La resa dei conti (ai danni della Russia) non c’è stata.

Perché l’America rimane intrappolata da falsi sogni di egemonia”

Washington ha urgente bisogno di seguire il consiglio che

Kennan ha offerto nel 1948 e che generazioni di

responsabili politici hanno ignorato: evitare una guerra

inutile, mantenere le promesse nei documenti fondanti del

paese e fornire ai cittadini comuni la prospettiva di una vita

decente. Un punto di partenza è riconfigurare l’esercito

degli Stati Uniti in una forza progettata per proteggere il

popolo americano piuttosto che servire come strumento di

proiezione di potenza globale. Gli Stati Uniti dovrebbero

richiedere al Dipartimento della Difesa di difendersi.

Come potrebbe essere in pratica? Per cominciare,

significherebbe prendere sul serio l'obbligo, incorporato nel

Trattato di non proliferazione nucleare, di eliminare le armi

nucleari; chiudere vari quartieri militari regionali, con gli

Stati Uniti. Comando centrale prima sul blocco di taglio;

ridurre le dimensioni dell’impronta militare degli Stati Uniti

all’;estero; vietare i pagamenti agli appaltatori militari per

il superamento dei costi; mettere una serratura sulla porta

girevole che sostiene il complesso militare-industriale;

rinvigorire i poteri di guerra del Congresso come

specificato dagli Stati Uniti Costituzione; e, salvo una

dichiarazione di guerra, limitando la spesa militare al due

per cento del PIL, il che consentirebbe ancora al

Pentagono di guidare il mondo nelle spese militari.

Nel 1947, nel saggio forse più famoso mai apparso su

Foreign Affairs, Kennan, usando la byline X, scrisse che

“per evitare la distruzione gli Stati Uniti devono solo essere

All’altezza delle proprie migliori tradizioni e dimostrarsi

degni di conservazione come grande nazione”. Oggi, quelle

tradizioni possono essere a brandelli, ma il consiglio di

Kennan non ha perso nulla della sua risalto. La chimera di

un altro giusto trionfo militare non può risolvere ciò che

affligge gli Stati Uniti. Solo la “cittadinanza allerta e

competente” che Eisenhower ha chiesto può soddisfare le

esigenze del momento: una politica che si rifiuta di

tollerare l’ulteriore abuso del potere americano e l’abuso

dei soldati americani che sono diventati i tratti distintivi del

nostro tempo.

“CON NOI O CONTRO DI NOI”

L’espressione più autorevole della visione del mondo del dopoguerra,

la pietra di Rosetta della governare americana nella guerra fredda, è

NSC-68, un documento altamente classificato redatto nel 1950 dagli

Stati Uniti. Il personale di pianificazione delle politiche del

Dipartimento di Stato, guidato all epoca da Paul Nitze. Testimoniando

“la meravigliosa diversità, la profonda tolleranza, la liceità della

società “, questo documento ideologicamente carico ha stabilito

i parametri della politica degli Stati Uniti durante la Guerra Fredda.

Giustapposto a quella società libera era “la società degli schiavi”

Dell’Unione Sovietica, che richiedeva “potere totale su tutti gli uomini

All’interno dello stato sovietico senza una sola eccezione” insieme a

“potere totale su tutti i partiti comunisti e tutti gli stati sotto il dominio

Sovietico”.

Con chiarezza convincente, NSC-68 ha difeso esemplarmente l’egemonia

americana. Ha disegnato linee brillanti e cancellato le ambiguità. In

un mondo in contrazione, afferma il documento, l’assenza di ordine

tra le nazioni sta diventando sempre meno tollerabile. Questo fatto

ha imposto agli Stati Uniti “la responsabilità della leadership

mondiale”; insieme all’obbligo” di portare ordine e giustizia con mezzi

coerenti con i principi di libertà e democrazia” Il solo contenimento

della minaccia sovietica non sarebbe sufficiente. Né nutrirebbe gli

affamati del mondo o soccorrere gli afflitti. Ciò di cui gli Stati Uniti

avevano bisogno era la capacità e la volontà di costringere. Con

questo in mente, Washington si è impegnata a stabilire un esercito

dominante configurato come una forza di polizia globale.

Lo Stato divenne un’aggiunta alla potenza militare.

Immutata dal passare del tempo, la prospettiva manichea intessuta in

NSC-68 persiste oggi, decenni dopo la guerra fredda che l’ha

ispirata. La frequente insistenza di Biden sul fatto che il destino

dell’umanità dipende dall’esito di una lotta cosmica tra democrazia e

autocrazia aggiorna il tema centrale di Nitze. La necessità della

supremazia militare degli Stati Uniti, misurata dalla spesa del

Pentagono, dal numero di basi all’estero o dalla propensione all’uso

della forza, è diventata un articolo di fede. Mentre il mondo continua

a "ristringere" grazie alla globalizzazione e al progresso tecnologico

(e anche ad espandersi nello spazio e nel cyberspazio), la portata

delle forze militari statunitensi cresce di conseguenza, un processo

che suscita poche polemiche.

https://www.foreignaffairs.com/united-states/andrew-bacevich-the-reckoning-that-wasnt-

america-hegemony

Questo mutamento si profila per la improv vvisa presa di coscienza – di chi ha creduto alla propria propaganda – che Zelenski non sta vincendo?

Qui una notizia dal sito militare russo Avia.pro:

» notizie » Le forze armate ucraine hanno fatto saltare i ponti a ovest di Bakhmut, vietando alle loro truppe di ritirarsi

2023-03-03

NOTIZIE Le forze armate ucraine hanno fatto saltare i ponti a ovest di Bakhmut, vietando alle loro truppe di ritirarsi Le truppe ucraine di stanza a Bakhmut non possono ritirarsi a causa dei ponti fatti saltare dalle forze armate ucraine. Dopo che l’accerchiamento di Bakhmut raggiunse il culmine, si seppe che una parte delle forze ucraine di stanza nella parte occidentale della città si era ritirata. Tuttavia, a causa dei timori del completo abbandono della città, il comando delle forze armate ucraine ha ordinato di minare i ponti che offrono la possibilità di ritirarsi dalla città. Al momento sono noti almeno due ponti fatti saltare in aria, ma questo è sufficiente per bloccare la massiccia ritirata dell’esercito ucraino dalla città. Inizialmente, si presumeva che gli incroci e le dighe che bloccavano l’avanzata del Wagner PMC fossero stati minati, tuttavia, le immagini del terreno e del satellite indicano che ciò non influisce sull’avanzata delle unità Wagner PMC. Gli esperti notano che una situazione simile è stata precedentemente osservata a Mariupol e recentemente, ma su scala molto più ridotta, a Soledar. Il numero esatto delle truppe ucraine a Bakhmut rimane sconosciuto, tuttavia, secondo fonti ucraine, si tratta di un gruppo di circa 5-8mila persone. Le informazioni sull’ambiente quasi completamente completato di Bakhmut sono state confermate anche dalle autorità del DPR.

Подробнее на: https://avia-pro.it/news/vsu-vzorvali-mosty-na-zapade-bahmuta-zapretiv-svoim-voyskam-otstupat

Le forze armate ucraine hanno fatto saltare i ponti a ovest di Bakhmut, vietando alle loro truppe di ritirarsi

Le truppe ucraine di stanza a Bakhmut non possono ritirarsi a causa dei ponti fatti saltare dalle forze armate ucraine.

Dopo che l’accerchiamento di Bakhmut raggiunse il culmine, si seppe che una parte delle forze ucraine di stanza nella parte occidentale della città si era ritirata. Tuttavia, a causa dei timori del completo abbandono della città, il comando delle forze armate ucraine ha ordinato di minare i ponti che offrono la possibilità di ritirarsi dalla città. Al momento sono noti almeno due ponti fatti saltare in aria, ma questo è sufficiente per bloccare la massiccia ritirata dell’esercito ucraino dalla città.

Inizialmente, si presumeva che gli incroci e le dighe che bloccavano l’avanzata del Wagner PMC fossero stati minati, tuttavia, le immagini del terreno e del satellite indicano che ciò non influisce sull’avanzata delle unità Wagner PMC.

Gli esperti notano che una situazione simile è stata precedentemente osservata a Mariupol e recentemente, ma su scala molto più ridotta, a Soledar. Il numero esatto delle truppe ucraine a Bakhmut rimane sconosciuto, tuttavia, secondo fonti ucraine, si tratta di un gruppo di circa 5-8mila persone.

Le informazioni sull’ambiente quasi completamente completato di Bakhmut sono state confermate anche dalle autorità del DPR.

Подробнее на: https://avia-pro.it/news/vsu-vzorvali-mosty-na-zapade-bahmuta-zapretiv-svoim-voyskam-otstupat

E un morso della Vipera Anglo è stato sventato:

🇷🇺🇺🇦🇬🇧 DISTRUTTA LA BASE DEI SABOTATORI A NIKOLAEV, DOVE GLI ISTRUTTORI BRITANNICI PREPARAVANO GLI ATTACCHI IN TRANSNISTRIA pic.twitter.com/2G5GwGFHg0 — Enrico Farabollini (@EnricoFaraboll1) March 3, 2023

La Russia ha distrutto la base sottomarina dove gli istruttori britannici preparavano i droni sottomarini per attaccare le navi russe nell’operazione in Transnistria; lo ha riferito un membro attivista della metropolitana.

“Abbiamo scoperto che sulla nostra isola di Maysky i nazisti avevano deciso di formare un’unità di sabotaggio sottomarino. Gli istruttori britannici erano stati mandati lì per insegnare loro come usare i droni subacquei.

Abbiamo dato le coordinate di questa base di addestramento alle persone giuste e il 25 febbraio i russi hanno colpito l’obiettivo. Dovevano attaccare le navi russe nel Mar Nero vicino a Odessa e alla base di Sebastopoli durante un attacco alla Transnistria” ha detto l’attivista.