ROBERT KENNEDY Jr: “OMS, CDC, FDA, NIH E L’HHS SANNO CHE I VACCINI INFANTILI CREANO AUTISMO”

E AFFERMANO: “È A PROVA DI BOMBA. STIAMO CAUSANDO L’AUTISMO”

Nel 1999, il CDC disse: “Vediamo se questi vaccini al mercurio causano l’autismo”

“Così hanno esaminato un vaccino, quello contro l’epatite B ed ecco cosa hanno scoperto: Il rischio relativo di fumare un pacchetto di sigarette al giorno per 20 anni e di ammalarsi di cancro ai polmoni è pari a 10. Questo era 11,35. Questo era 11,35. Lo sapevano”.

“Hanno premuto il pulsante del panico e hanno fatto una riunione segreta. Hanno tenuto una riunione di due giorni con 52 persone, tra cui tutte le principali aziende produttrici di vaccini, le agenzie di regolamentazione che somministrano i vaccini, l’OMS, il CDC, la FDA, il NIH, l’HHS”.

“E qualcuno ha registrato la riunione. Sono entrato in possesso delle trascrizioni nel 2005, ed è orribile. È un incubo”.

I panjandrum del sistema sanitario americano, questi regolatori che dovrebbero proteggerci… guardano la scienza e dicono: “È a prova di bomba”: È a prova di bomba. Stiamo causando l’autismo”.

TRUMP annuncia che tutti i militari che erano stati licenziati per aver rifiutato il vaccino Covid saranno riammessi in servizio e riceveranno tutti i pagamenti arretrati, insieme ad una scusa firmale da parte del Governo americano

L’amministrazione Biden Harris aveva cacciato 8000 militari in servizio per aver rifiutato l’obbligo del vaccino. A Ashbrook – North Carolina, Trump ha sottolineato “Noi non desideriamo l’obbligo vaccinale. Non si può imporre tale obbligo.”