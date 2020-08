PROFILASSI CONCENTRAZIONARIA – dovunque

Scuola, Guerra (Oms): “Da medie e licei più rischi coronavirus”

“L’Italia è molto avanti” verso la riapertura della scuola. “Sono stati fatti passaggi importanti, sia all’interno del Comitato scientifico sia dalla Pubblica istruzione e dalla Salute, i due ministeri fondamentali per la gestione del protocollo“. Lo ha detto Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ospite a ‘SkyTg24’.

[…]

“Attualmente sappiamo che i bambini fino a 10 anni circa si contagiano, hanno una carica virale, ma sembra che tramettono in maniera inferiore rispetto ai ragazzi di età maggiore” ha spiegato il direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità….”Per i ragazzi dai 10 ai 12 anni – ha continuato Guerra – c’è una ‘montata’ di contagiosità, fino ad arrivare intorno ai 14-16 dove la carica virale e la capacità di contagiare sono equivalenti rispetto all’adulto. Questo è un elemento importante per le misure di contenimento: per esempio l’uso di mascherine, distanziamento, cautele con cui bisogna gestire le diverse tipologie di scuola. E’ evidente che scuole medie superiori e licei rappresentino un rischio maggiore da questo punto di vista,

https://www.google.com/amp/s/www.adnkronos.com/salute/sanita/2020/08/21/scuola-guerra-oms-medie-licei-piu-rischi-coronavirus_Q0MIhBEwHKEKGnWaJrYcKM_amp.html

Le norme anti-covid in Australia: “rimozione” dei bambini per proteggere dal virus i loro genitori.

Allontanamento dei bambini

(1) Senza derogare alla sezione 25, un ufficiale autorizzato può, al fine di garantire il rispetto di qualsiasi direzione in quella sezione, rimuovere un bambino da qualsiasi locale, luogo, veicolo o nave fino al luogo di residenza del bambino o in un ospedale o in una struttura di quarantena, come il

il funzionario autorizzato ritiene opportuno (e può, in tal modo, utilizzare tale forza ragionevolmente necessaria).

(2) In questa sezione – bambino indica una persona di età inferiore a 18 anni; luogo di residenza comprende, nel caso di un bambino che si trova in la custodia, o sotto la tutela, del capo Dirigente sotto l’infanzia e i giovani (sicurezza). Act 2017, qualsiasi luogo diretto da quell’amministratore delegato.

https://www.legislation.sa.gov.au/LZ/C/A/COVID-19%20EMERGENCY%20RESPONSE%20ACT%202020/CURRENT/2020.7.AUTH.PDF

Strutture di quarantena collettiva in Polonia – dati raccolti dal Mediatore

Data: 22/05/2020

Secondo l’Art. 33 comma. 7 della legge del 5 dicembre 2008 sulla prevenzione e la lotta contro le infezioni e le malattie infettive nell’uomo (Journal of Laws of 2019, item 1239, come modificato), il voivode è responsabile di garantire le condizioni di quarantena fornendo stanze appropriate.

Il 28 aprile 2020, il difensore dei diritti umani ha chiesto a Voivodes di fornire un elenco di luoghi di quarantena collettivi attivi e preparati. Sono luoghi di privazione della libertà ai sensi dell’art. 4 del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Le persone che vi soggiornano dovrebbero pertanto essere fornite di condizioni di vita adeguate ei loro diritti dovrebbero essere rispettati in conformità con gli standard internazionali.

Il Voivode di Opole, pur ricordando lettere e conversazioni telefoniche con la segreteria, non ha ancora informato il Difensore dei luoghi designati per la quarantena collettiva.

KMP.071.5.2020

Allegati:

Fai clic per accedere a 2020.7.AUTH.PDF

Italia: La Toscana ha fatto un bando riservato ai proprietari di strutture alberghiere per poterle mettere a disposizione come “alberghi sanitari”.

In Sardegna hanno già destinato due strutture (una è a Macomer, un posto allucinante in provincia di Nuoro) ai “positivi”.

📌 FULVIO GRIMALDI E LO STRANO CASO DELL’AUMENTO DEI POSITIVI IN PROSSIMITÁ DELLE ELEZIONI 📌

Intervista a Fulvio Grimaldi, giornalista, scrittore e conduttore televisivo che in aperta polemica con la maggior parte dei Mass Media attacca l’operazione “terroristica mediatica”.

Intervista di Byoblù da non perdere assolutamente.

Per rimanere aggiornati sulle notizie che i Mass Media non vi dicono scarica l’ APP di DAVVERO TV

Stefano Becciolini

https://www.facebook.com/100652334681130/posts/319795396100155/

MASS MEDIA SPAGNOLI ED ITALIANI , STESSA LINEA EDITORIALE ED UNITI NELLA STRATEGIA DELLA TENSIONE🇪🇸📺🇮🇹

Silver Nervuti commenta e traduce un’intervista ad un medico spagnolo da parte di una giornalista sull’emittente televisiva nazionale La1 (di RTVE). Il medico Louis de Benito…….

https://www.facebook.com/100652334681130/posts/319926502753711/

Il video di Nervuti viene censurato da Whapp:

A CHI DAVA FASTIDIO IL VIDEO DAL TITOLO

: PANDEMIA I CONTI NON TORNANO* ?🔴🔴🔴

Pochi minuti fa ho ricevuto un messaggio WhatsApp da un mio utente che mi chiedeva il perchè avevo tolto da Facebook il video di SILVER NERVUTI . Ho immediatamente controllato e mi sono accorto con mia sorpresa, che il video in questione dopo avere totalizzato 111.300 visualizzazioni, dalla sua pubblicazione avvenuta la sera del 20/08/2020, è ora solo visibile a me, quindi sembra cancellato e la motivazione non solo è ridicola ma assolutamente idiota;

Motivazione: ” IL TUO VIDEO CORRISPONDE PER 29 SECONDI DEL VIDEO DI PROPRIETÁ MBC ….”.

Non voglio spendere nemmeno un secondo in più per commentare questa idiota e assurda motivazione. Si riafferma però l’ASSOLITA CONS…