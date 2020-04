PIOGGIA DI SOLDI PER LE ONG: 100 MILIONI DI EURO MENTRE ITALIANI ALLA FAME

Le Ong esultano. Non solo per la ripresa del business degli sbarchi, che ora

comprende nel pacchetto vacanza anche una esclusiva crociera di 15 giorni su

navi di lusso. Anche per l’arrivo di una pioggia di soldi.

Mentre gli italiani fanno la fame e le imprese chiudono, infatti, l’Aics,

Agenzia per la cooperazione allo sviluppo sotto l’egida del ministero degli

Esteri (Di Maio), ha deciso di concedere proroghe di 4 mesi, allungare le

scadenze per i bandi in corso, e rimborsare le ong anche per i costi

sopravvenuti e relativi all’emergenza sanitaria in atto.

Le aziende per accedere al prestito garantito dovranno essere in salute e

soprattutto in grado di attendere almeno ulteriori 60 giorni per l’esame dei

libri contabili da parte degli istituti di credito.

Per le Ong, invece, è tutto automatico. La richiesta delle Ong ha da subito

puntato a ottenere finanziamenti pubblici extra per il blocco delle

attività, sulla mobilità del personale, l’annullamento delle missioni

all’estero, la quarantena di decine di operatori che in arrivo dall’Italia

sono stati sottoposti a misure di restrizione, cooperanti ed esperti che

hanno dovuto annullare decine di missioni all’estero per via dello stop dei

collegamenti aerei, frenata delle donazioni e, non ultimo, il blocco di

tutte le attività di educazione alla cittadinanza che si tengono nelle

scuole italiane. S

La richiesta è di 100 milioni di euro complessivi. E Di Maio approva, e

assicura che «si dovranno valutare i percorsi su come destinare nuove

risorse per assicurare il raggiungimento degli obiettivi per i beneficiari,

pensare a forme di sostegno generale al settore della solidarietà

internazionale, costruendo o partecipando a strumenti finanziari che

consentano di superare la prevista riduzione di risorse private a dono».

Insomma, tasse degli italiani per coprire i costi delle ong.

Senza contare che con la prima trance di progetti le Ong si sono portate a

casa dal Viminale 27 milioni. E sugli aiuti al mondo del no profit nemmeno

l’Europa si sottrae: la Commissione è corsa in aiuto delle organizzazioni

umanitarie decretando, lo scorso 20 marzo, di elargire ben 14 milioni ai

progetti dedicati alle diseguaglianze sociali in Africa «e finalizzati al

prosieguo delle attività per prorogare i tempi di successo» così è scritto

nel documento.

E poi, ovviamente, ci sono i 500 milioni di euro:

<https://twitter.com/RadioSavana>

https://pbs.twimg.com/profile_images/1167308728195928065/qefF-4WL_normal.jpg

<https://twitter.com/RadioSavana>

<https://twitter.com/RadioSavana> RadioSavana@RadioSavana

<https://twitter.com/RadioSavana/status/1245420872111964162>

<https://twitter.com/hashtag/Delmastro?src=hash> #Delmastro umilia

<https://twitter.com/hashtag/DiMaio?src=hash> #DiMaio! I soldi degli

italiani usati per la Tunisia, Bolivia e Somalia mentre i nostri

connazionali non hanno ancora ricevuto un euro e i Nostri medici (e non

solo) non hanno mascherine e camici! Devono essere cacciati via!

<https://twitter.com/hashtag/RadioSavana?src=hash> #RadioSavana

<https://twitter.com/hashtag/CoronaVirus?src=hash> #CoronaVirus

<https://twitter.com/hashtag/Covid19?src=hash> #Covid19

<https://twitter.com/RadioSavana/status/1245420872111964162>

<https://twitter.com/RadioSavana/status/1245420872111964162> Video

incorporato

<https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1245420872111964162>

<https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1245420872111964162> 2.132

<https://twitter.com/RadioSavana/status/1245420872111964162> 20:40 – 1 apr

2020

<https://support.twitter.com/articles/20175256> Informazioni e privacy per

gli annunci di Twitter

<https://twitter.com/RadioSavana/status/1245420872111964162>

<https://twitter.com/RadioSavana/status/1245420872111964162>

https://voxnews.info/2020/04/18/pioggia-di-soldi-per-le-ong-100-milioni-di-e

uro-mentre-italiani-alla-fame/