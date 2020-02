Perché tanti immigrati bengalesi? La risposta si chiama Brac, la grande Ong che li finanzia

Roma, 13 feb – Dal 2013 al 2019, i richiedenti asilo provenienti dal Bangladesh sono stati il 7,4 per cento del totale, ovvero 37.636 bengalesi sono sbarcati in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo centrale.

Ong che spinge migliaia di cittadini del Bangladesh a lasciare il proprio Paese in cerca di fortuna in Occidente: l’organizzazione è la Bangladesh Rural Advancement Commitee), la più grande Ong al mondo, che ha raggiunto un fatturato di Molti italiani si sono chiesti quale sia il motivo che spinge i bengalesi ad emigrare e perché questi arrivino in Libia per poi tentare la traversata sui barconi della morte dei trafficanti, invece di prendere un volo diretto per l’Italia o per un altro Paese europeo. Le motivazioni sono semplici come la sigla dellain cerca di fortuna in Occidente: l’organizzazione è la Brac ), la più grande Ong al mondo, che ha raggiunto un fatturato di 943 milioni di dollari nel 2018. La Brac può vantare 11 sedi nel mondo (Afghanistan, Liberia, Birmania, Nepal, Filippine, Sierra Leone, Tanzania, Uganda, Regno Unito, Stati Uniti e Germania) oltre al quartier generale di Dacca.

L’organizzazione bengalese è finanziata principalmente dal governo britannico (Dipartimento per lo sviluppo internazionale, Dfid) e da quello australiano (Dipartimento per gli affari esteri e il commercio, Dfat) attraverso una vera partnership strategica che ha lo scopo ufficiale di ridurre la povertà. La Brac riceve finanziamenti anche dall’Unione Europea, dall’agenzia governativa statunitense Usaid, dal governo olandese, dal governo danese, dalle agenzie delle Nazioni Unite (Unicef e Unhcr) e dal Qatar, nonché dalle Ong “The Global Fund” (finanziata anche dalla fondazione di George Soros) e Gain, e dalle fondazioni “Educate a child” (fondata dalla madre dell’attuale emiro del Qatar) e “Bill & Melinda Gates Foundation”.