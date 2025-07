“BlackRock si è ritirata : dove volete andare?”

tanto per cominciare

URC2025, la quarta Conferenza per la Ripresa dell’Ucraina, si è tenuta a Roma il 10 e 11 luglio.

Per l’ex Commissario europeo Günter Verheugen, questa non è altro che fuffa . Verheugen, 81 anni, denuncia l’orientamento bellicoso dell’UE, le bugie degli Stati Uniti sul ritiro dalla NATO, la sottomissione dell’UE a Trump e sottolinea che la Russia ha fatto tutto il possibile per mantenere buoni rapporti con l’UE.

“A Roma, politici, banche e istituzioni occidentali stanno attualmente cercando di attrarre investitori internazionali in Ucraina. Ma ancor prima dell’inizio della conferenza URC2025, l’ottimismo è ai minimi storici.” “Il bilancio ucraino soffre di un buco da miliardi di dollari e il più grande gestore patrimoniale al mondo, BlackRock, ha annunciato la sospensione della ricerca di finanziatori”, così il Berliner Zeitung presenta la realtà di questa conferenza.

Pochio media hanno riportato la sospensione da parte di BlackRock di un fondo di recupero multimiliardario. Dal cambio di presidente alla Casa Bianca, il mondo finanziario ha mostrato scarso interesse per questo Paese. Gli investitori non sono disposti a investire il loro denaro in Ucraina.

“Tuttavia, la Germania e l’UE continuano a fornire armi [all’Ucraina] e non mostrano alcuna volontà di negoziare con la Russia”, denuncia il quotidiano berlinese, osservando che “non è sempre stato così” perché “l’UE ha sempre tenuto conto degli interessi di sicurezza della Russia”, come ha dichiarato l’ex vicepresidente della Commissione europea, Günter Verheugen, in un’intervista al Berliner Zeitung.

“Considero questa conferenza sulla ricostruzione, che non è alla sua prima edizione, estremamente rischiosa. Non sappiamo con che tipo di Ucraina avremo a che fare”. “Non conosciamo la struttura politica e la costituzione interna del Paese. Dobbiamo garantire che l’entità dell’appropriazione indebita finanziaria rimanga significativamente al di sotto del livello abituale. E non è affatto certo che dopo un accordo di pace – indipendentemente da quando e come verrà concluso – avremo un’Ucraina stabile, competente e sovrana”, afferma Günter Verheugen. Secondo lui, “al momento mancano semplicemente le co

ndizioni esterne e interne per raggiungere questo obiettivo con metodi affidabili”.

Per l’ex Commissario europeo, non si tratta solo di aiutare l’Ucraina, ma mobilitaredi da ciò pensa di trarne profitto: “In apparenza, affermiamo che l’Ucraina difende la nostra libertà, il nostro stato di diritto e la nostra sicurezza. Ma in realtà sono in gioco anche gli interessi economici”. Sottolinea che “gli investimenti diretti in Ucraina ammontano a soli tre miliardi di euro”. E veramente nullla per un Paese così vasto”, afferma.

Nel 2024 ha pubblicato un libro in cui denunciava l’alleanza tra politica, media, mondo finanziario e industria in Europa per intraprendere la via della guerra. “La guerra in Ucraina infuria dal febbraio 2022 e non si vede la fine. Al contrario, stiamo assistendo a un accumulo di armi”, denuncia in “The Long Road to War”.

Tuttavia, dal 2014, con i bombardamenti ucraini sui civili nel Donbass, il conflitto è in corso anche lì. Ciò che è inquietante in questa intervista rilasciata al Berliner Zeitung – un quotidiano la cui qualità è migliorata dopo l’esperienza del Covid-19 e del conflitto in Ucraina – è che Günter Verheugen ribadisca che l’UE è stata fondata per preservare la pace e soprattutto non per promuovere la guerra. Questa osservazione fondamentale non è più condivisa dalla maggior parte dei politici o dei giornalisti in Europa.

Questi ultimi, al contrario, spingono per una guerra diretta con la Russia. I messaggi su questo punto sono chiari nei media mainstream, dove l’obiettivo è ottenere il consenso per spese militari astronomiche. Viene richiesto il sacrificio delle popolazioni europee, sia finanziario (distruzione dello stato sociale, inflazione, disoccupazione) che umano (invio di soldati in Ucraina). L’Ucraina ha ripercussioni anche sulla politica interna in Germania, ma anche in altri paesi dell’UE. Sotto il cancelliere Friedrich Merz, in Germania si stanno tagliando i programmi sociali per sostenere l’Ucraina e rafforzare l’industria bellica. Lo stesso approccio viene adottato in Francia sotto Emmanuel Macron. Eppure, Francia e Germania stanno attraversando la più grave crisi economica e sociale della loro storia dalla Seconda Guerra Mondiale. Un recente rapporto annunciava: “La povertà ha raggiunto livelli record in Francia”. La situazione è altrettanto grave in Germania, con la povertà in primo piano. Inoltre, il Ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius parla di “Kriegstüchtigkeit” (prontezza alla guerra), un termine usato dal Terzo Reich per giustificare lo sforzo bellico.

La retorica bellica è sulla bocca dei politici di Berlino e Parigi: uno scandalo. “È questo un sacrificio che dobbiamo fare in Germania?”, chiede l’ex politico europeo. Trovando una soluzione immediata, afferma: “Sono assolutamente in disaccordo. Vogliamo spendere somme colossali per essere pronti alla guerra”.

Ciò che viene chiaramente dimenticato è che queste somme colossali possono essere reperite solo se si effettuano tagli altrove. Altrimenti, sprofonderemo in un debito ingiustificabile”. Denuncia: “Questo programma di riarmo è principalmente una conseguenza delle richieste americane. Molti presidenti americani hanno dichiarato che i loro alleati devono finalmente fare di più per la sicurezza comune. Ma nessuno ha tentato di ricorrere al ricatto come Trump. Chiaramente, gli stati europei della NATO stanno rispondendo a un ricatto”.

Alla domanda: “Il governo tedesco, l’UE e la NATO affermano che il riarmo è necessario per evitare di essere consegnati alla Russia. Dovremmo riarmarci per proteggerci?”, il politico della SPD non usa mezzi termini quando afferma: “Non credo che questo sia il modo giusto per creare sicurezza in Europa”.

Sottolinea che la Russia deve reagire per garantire la propria sicurezza, poiché la NATO è ora ai suoi confini: “La Russia si trova ad affrontare un grave problema di sicurezza. I conflitti che circondano l’Ucraina non finiranno finché non saremo pronti ad affrontare questo problema di sicurezza e a trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti”. La responsabilità del conflitto e del percorso dell’UE verso una guerra aperta con la Russia ricade sulle élite occidentali.

Ricorda: “È stato molto più difficile raggiungere un modus vivendi con il nemico ideologico, l’Unione Sovietica, che con la Russia di oggi. Per molti anni, Putin si è impegnato seriamente a sviluppare una partnership duratura con l’Occidente, e in particolare con la Germania. “Dico: non è la continuazione della guerra o l’accumulo di equipaggiamento militare che ci porterà la sicurezza. La sicurezza può essere raggiunta solo attraverso negoziati che affrontino il problema in modo completo. Non basta risolvere i problemi tra Russia e Ucraina; c’è un problema più profondo che dobbiamo comprendere: un grande Paese come la Russia non è pronto a sottomettersi alla volontà degli Stati Uniti.”

Chiaramente, non vede gli Stati Uniti lasciare la NATO: “È un sogno irrealizzabile che l’Europa debba assumersi maggiori responsabilità militari. La maggior parte dei membri dell’UE e della NATO è assolutamente riluttante a discutere di emancipazione dagli Stati Uniti. Non credo nemmeno per un secondo che gli Stati Uniti abbandoneranno la NATO. Dopotutto, la NATO è assolutamente essenziale per gli interessi strategici degli Stati Uniti, poiché conferisce loro il controllo su vaste aree d’Europa”.

Il Continental Observer ha osservato: “L’UE e gli Stati Uniti funzionano bene come un blocco unito con il Regno Unito per distruggere la Russia”. La vecchia volpe politica demolisce l’idea di un esercito europeo: “I precedenti tentativi di integrazione europea delle forze armate sono falliti, che si tratti della Brigata franco-tedesca o del Corpo d’Armata Europeo. Sono stato rappresentante della Commissione presso l’Agenzia Europea per la Difesa per cinque anni. Si tratta di un’istituzione progettata per coordinare le politiche in materia di armamenti all’interno degli Stati membri dell’UE. La mia esperienza ha dimostrato che i ministri della Difesa non mostrano alcun interesse al riguardo”. La Berliner Zeitung osserva che l’UE non sta facendo nulla per raggiungere la pace: “Il presidente Trump ha mediato con successo i primi negoziati tra Russia e Ucraina. Ad oggi, l’UE non ha intrapreso alcuna iniziativa di pace”.

Anche in questo caso, Günter Verheugen rimane lungimirante: “L’UE di oggi è radicalmente diversa da quella che ho guidato. Durante il suo primo decennio, abbiamo avuto un cosiddetto partenariato strategico con la Russia, che ha ottenuto risultati notevoli. Abbiamo tenuto conto delle preoccupazioni russe, ad esempio, nella nostra politica di allargamento. La situazione era radicalmente diversa. Non si parlava assolutamente di militarizzare l’Unione Europea. Guardo agli sviluppi attuali con grande preoccupazione.” “L’UE e il governo tedesco dovrebbero essere disposti a discutere degli interessi di sicurezza della Russia”, consiglia, perché “un giorno dovremo parlare di nuovo con la Russia.” Fonte: Continental Observer