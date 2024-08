Perchè ci vogliono  proprio iniettare tutti,  nessuno escluso, spiegato bene. Da Harari

“I pediatri ricevono un bonus di $ 400 per ogni bambino completamente VACClNATO. È di 1.500 il numero medio di bambini per medico secondo lo studio di JAMA. 1.500 X $ 400 = $ 600.000 all’anno. Per questo i medici odiano i genitori “No-Vax”. Tuo figlio è solo soldi ai loro occhi.”

Ma l’OMS ne ha scoperto la causa, finalmente!

In Europa più di 175.000 decessi all’anno dovuti all’innalzamento delle temperature 07 Agosto 2024 L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) suddivide il Pianeta in sei regioni differenti. Attualmente, quella europea sta registrando un vertiginoso aumento di temperatura rispetto alle restanti cinque regioni e a pagarne il caro prezzo sono le persone. I tre anni più caldi mai registrati si sono verificati dal 2020, mentre i dieci anni più caldi dal 2007. Questa accelerazione del cambiamentonella regione europea ha portato a condizioni climatiche estreme, arrecando di conseguenza danni alla salute e al benessere delle popolazioni locali. A riguardo, il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha sollecitato un’azione immediata contro il caldo intenso per contrastare gli impatti mortali dell’aumento delle temperature in tutto il mondo.

EU: ARRIVA LA TESSERA VACCINALE

A partire dal prossimo settembre cinque nazioni europee – Belgio, Germania, Grecia, Lettonia e Portogallo – sperimenteranno la nuova Tessera Vaccinale Europea (EVC). Tale certificato verrà sperimentato in diversi formati, dalla tessera vera e propria (tipo carta di credito) fino al formato digitale, da caricare direttamente nello smart phone.

Secondo Vaccines Today https://www.vaccinestoday.eu/stories/european-vaccination-card-will-be-piloted-in-five-countries/ la nuova Tessera Vaccinale “mira a dare potere alle persone, consolidando tutti i loro dati vaccinali in un’unica posizione facilmente accessibile”, mentre il programma sperimentale “mira ad aprire la strada ad altri paesi, armonizzando la terminologia vaccinale, sviluppando una sintassi comune, garantendo adattabilità in diversi contesti sanitari e perfezionando i piani di implementazione dell’EVC”.

Il sito Children’s Health Defense di Robert Kennedy Jr. ha raccolto i commenti di diversi medici ed esperti del settore sulla tessera vaccinale europea:

Il dott. David Bell, medico della sanità pubblica, consulente biotech ed ex direttore di Global Health Technologies, ha affermato: “La proposta di tessera vaccinale riflette un crescente sforzo di utilizzare gli strumenti della sanità pubblica come mezzo per concentrare la ricchezza e fornire un mezzo per controllare le popolazioni. Ricorda molto gli approcci in alcune parti d’Europa prima della seconda guerra mondiale, e serve essenzialmente ad uno scopo simile: escludere dalla società gli individui che non vogliono obbedire alle istruzioni del governo. La sperimentazione in Europa è il naturale passo successivo, che aumenta notevolmente la probabilità di lockdown ricorrenti per consentire la vaccinazione obbligatoria di massa, e quindi per aumentare i profitti sui vaccini”.

Anche l’avvocato olandese Meike Terhorst ha criticato il programma pilota, definendo il passaporto vaccinale digitale una “minaccia diretta alla nostra libertà e anche alla sovranità di qualsiasi stato. Tutti i nostri poteri sono affidati ai globalisti, al gruppo di banchieri e investitori”.

Catherine Austin Fitts, ex vice-ministro USA per l’edilizia e lo sviluppo urbano, ha affermato: “L’obiettivo è il controllo finanziario. Non esiste uno scopo legittimo di salute pubblica. I banchieri centrali si nascondono dietro una narrazione sanitaria: politiche come il lockdown sono un modo per gestire l’inflazione e la domanda di risorse quando la politica monetaria è altamente inflazionistica”.

Gli esperti hanno anche collegato l’implementazione dell’EVC agli avvertimenti del governo e dei funzionari sanitari sulla “prossima pandemia”, potenzialmente causata dall’influenza aviaria o da una “Malattia X” ancora sconosciuta.

Secondo Fitts “è in atto una strategia per prepararsi a una pandemia di influenza aviaria. I vaccini contro l’influenza aviaria sono già stati spediti in Europa. Una tessera vaccinale può essere utilizzata per cercare di fare pressione o costringere le persone a fare un’altra iniezione non necessaria”. Meike Terhorst ha concluso: “Il passaporto vaccinale digitale è un mezzo tecnico per violare le libertà personali, come il diritto di dire di no a una vaccinazione. È un mezzo per trasformare esseri umani liberi in schiavi. Questo passaporto vaccinale digitale è stato pianificato molti anni in anticipo dai globalisti”.

Ma l’Europa della Von der Leyen se ne frega di queste opinioni. Loro – i burattini delle case farmaceutiche – vanno avanti come schiacciasassi lungo il loro percorso, stabilito e progettato già molti anni fa. Solo una presa di coscienza collettiva e una robusta ribellione da parte della popolazione europea potranno fermare la nostra caduta verso la definitiva schiavitù.

Massimo Mazzucco