Mossad ‘in contatto fin dall’inizio’ con assassini di Aldo Moro, rivela reporter

di Kit Klarenberg e Wyatt Reed

Un giornalista in corso che ha coperto i principali politici italiani spiega a The Grayzone come il suo paese è stato ridotto a una “portaerei” congiunta USA-Israele, e solleva domande preoccupanti su un ruolo israeliano nell’uccisione del primo ministro Aldo Moro.

Per anni, il Mossad israeliano ha monitorato e influenzato segretamente una violenta fazione comunista che ha compiuto il rapimento e l’omicidio del 16 marzo 1978 dello statista italiano Aldo Moro, veterano giornalista investigativo Eric Salerno ha documentato.

Dopo aver lavorato a stretto contatto con più capi di Stato italiani durante i suoi 30 anni di carriera come corrispondente, Salerno ha pubblicato un’esposizione del loro rapporto segreto con l’intelligence israeliana nel 2010 chiamata Mossad Base Italy.

Il giornalista ha detto a The Grayzone che Moro, che era probabilmente il leader più importante dell’Italia, è diventato una spina nel fianco di potenti forze che hanno cercato di mantenere il suo paese saldamente depositato nel blocco filo-occidentale. Salerno ritiene che la politica estera a lungo termine dell’Italia si sarebbe sviluppata in modo diverso se Moro fosse sopravvissuto, aggiungendo: “è di questo che avevano paura negli Stati Uniti”.

Moro è stato rapito nel 1978 dal brigato radicale Rosse, o fazione delle Brigate Rosse, in un’operazione diurna audace e altamente professionale che ha lasciato tutti tranne uno dei suoi guardini del corpo morti. Fu giustiziato due mesi dopo. Il caso ancora irrisolto ha scioccato la nazione, e rimane un capitolo profondamente inquietante nel periodo degli intrighi di intelligence e del terrorismo politico conosciuto dagli italiani come Gli anni di piombo.

Per alcune delle fonti più esperte d’Italia, i crimini hanno portato forti somiglianze con quelli dell’operazione Gladio, uno sforzo segreto che ha visto la CIA, l’MI6 e il treno della NATO e dirigere un esercito ombra di unità paramilitari fasciste in tutta Europa che ha compiuto attacchi terroristici false flag, rapine e omicidi volti a neutralizzare la sinistra socialista.

Moro, che apparteneva all’ala progressista del Partito Cristiano Democratico e ha servito cinque mandati come primo ministro, ha minacciato di rovesciare il tradizionale ordine del dopoguerra in Italia forgiando un “compromesso storico” (compromesso storico) con il Partito Comunista Italiano. “Era qualcosa di cui probabilmente parte dell’establishment politico italiano aveva paura, anche nel suo stesso partito”, osserva Salerno.

Mentre questa parte della storia di Moro è ben nota tra gli italiani, Salerno ha documentato un aspetto meno compreso della sua eredità: il suo accordo con i gruppi di resistenza palestinesi, probabilmente mediato dal presidente libico Moammar Gheddafi, che ha permesso all’OLP e ad altri di contrabbandare armi e viaggiare liberamente attraverso l’Italia in cambio del paese stesso risparmiato dagli attacchi terroristici. Quell’accordo, che gli studiosi considerano un processo in evoluzione e “dinamica”, divenne noto come “Lodo Moro”.

Si ritiene che il patto sia stato forgiato nel 1973, durante il mandato di Moro come ministro degli Esteri, quando l’Italia ha segretamente rilasciato un gruppo di combattenti palestinesi che hanno cercato di attaccare un aereo appartenente alla compagnia aerea israeliana El Al mentre partiva dall’aeroporto di Roma Fiumicino. È stato stimolato in gran parte dal desiderio dell’Italia di mantenere un livello di indipendenza dal blocco occidentale guidato dagli Stati Uniti, che è stato preso di mira da un embargo petrolifero in rappresaglia per il sostegno di Washington a Israele nella guerra arabo-israeliana del 1973.

Mentre Salerno si fermava a sostenere che il Mossad ordinava direttamente il rapimento e l’esecuzione di Moro, disse a The Grayzone: “Penso che la loro idea fosse: ‘vedremo cosa succederà, e se è necessario, e pensiamo che sia il momento giusto, possiamo aiutare in un modo o nell’altro'”.

Per oltre un decennio, l’accordo di Lodo Moro ha isolato l’Italia dalle violenze che affliggevano altre nazioni attraverso il Mediterraneo. Questi complotti divennero sempre più comuni nella regione dopo la guerra dei sei giorni del 1967 tra Israele e una coalizione di stati arabi tra cui Egitto, Siria e Giordania.

Ma era solo questione di tempo prima che la violenza consumasse anche la vita di Moro.

Il primo ministro italiano Aldo Moro nella prigionia della Brigata Rossa, 1978

Mossad Base Italia

Il libro di Salerno, Mossad Base Italy, è forse la cronaca più completa del rapporto intimo e continuo tra l’intelligence israeliana e la leadership politica italiana. Pubblicato nel 2010, il libro rimane quasi completamente sconosciuto nel mondo di lingua inglese.

Il suo autore illustra come l’alleanza segreta israelo-italiana precedette la creazione di Israele nel maggio 1948, con Roma che fornì supporto segreto alle milizie sioniste come l’Haganah. Gli individui affiliati a Benito Mussolini e i neofascisti all’interno dell’apparato di sicurezza del dopoguerra hanno fornito loro armi e addestramento per schiacciare la resistenza palestinese e assistere la loro campagna di pulizia etnica.

“Gli israeliani non volevano che Roma diventasse un satellite dell’Unione Sovietica, e gli Stati Uniti avevano la stessa posizione. Il paese era essenzialmente la linea del fronte dell’Occidente contro il blocco orientale”, ha spiegato Salerno a The Grayzone. “L’Italia confinava con la Jugoslavia, non era lontana dalle nazioni del Patto di Varsavia, e il sostegno al comunismo e all’Unione Sovietica era forte sulla scia della seconda guerra mondiale. Era anche una sorta di portaerei nel Mediterraneo, su cui la gente sarebbe atterrata e sarebbe andata in altri luoghi”. Con quasi 5.000 miglia di costa e solo 90 miglia che separano l’isola di Sicilia e Tunisia, l’Italia è stata spesso descritta come il “gatekeeper” del Mar Mediterraneo.

Salerno ha concluso che ogni amministrazione italiana dalla seconda guerra mondiale ha segretamente aiutato il Mossad e l’intelligence militare israeliana. Una recensione del suo libro del veterano corrispondente dell’intelligence Haaretz Yossi Melman ha osservato: “Gli agenti di spionaggio israeliani confermano che i servizi segreti italiani sono tra i più amichevoli al mondo nei confronti delle loro controparti israeliane”.

Salerno sostiene in modo persuasivo che sia il Mossad che l’aviazione israeliana sono stati effettivamente “nati a Roma” e rivela che Tel Aviv ha affidato informazioni italiane con la conduzione di “missioni estremamente classificate” per loro conto. Sorprendentemente, il suo libro non è mai stato tradotto in inglese.

Il giornalista attribuisce il costante pregiudizio pro-Israele dell’intelligence italiana a una combinazione di convenienza politica e di persistente colpevolezza collettiva sulla complicità di Roma nei crimini contro gli ebrei durante la seconda guerra mondiale. Da allora, i governi italiani hanno in gran parte “sentito… che dovevano aiutare gli ebrei perché gli ebrei avevano sofferto sotto il regime precedente”.

“Prove oggettive” il Mossad ha abbattuto l’aereo di linea italiano

La dinamica tradizionale tra Roma e Tel Aviv è stata messa in discussione dall’emergere dei governi del Partito Cristiano-Democratico italiano, tra cui quello di Moro. In pochi mesi, Israele ha iniziato a rispondere a questa sfida con apparenti atti di sabotaggio all’interno dell’Italia, secondo una varietà di figure ben posizionate.

Alla fine del 1973, cinque membri del gruppo militante palestinese di settembre nero furono arrestati grazie a un tipoff del Mossad, che sosteneva che si stavano preparando ad abbattere un aereo di linea commerciale israeliano nel più grande aeroporto di Roma con missili terra-aria. Tuttavia, Moro ha disposto che venissero rilasciati un mese dopo, poi trasportati in Libia.

I membri del Settembre Nero sono stati trasportati per la prima volta a Malta su un aereo da trasporto italiano noto come Argo 16 – che veniva abitualmente utilizzato per traghettare gli operativi dell’Operazione Gladio in una base di addestramento segreto in Sardegna, e consegnare armi CIA/MI6 a depositi segreti sparsi per il paese. Quando il Mossad osservò i palestinesi lì e si rese conto di essere stati liberati, divennero “molto infastiditi”, secondo l’allora capo del controspionaggio di Roma, Ambrogio Viviani.

Il 23 novembre 1973, Argo 16 si schiantò poco dopo il decollo dall’aeroporto di Venezia, uccidendo l’intero equipaggio veterano.

Una prima indagine ha concluso che la tragedia è stato un incidente, ma il caso è stato riaperto dalla procura di Venezia nel 1986. Quell’indagine ha vacillato anche, quando i funzionari della sicurezza e dell’intelligence si sono rifiutati di testimoniare, e hanno iniziato a nascondere le prove. Tuttavia, il giudice che supervisiona il caso, Carlo Mastelloni, ha detto a Salerno che non c’erano dubbi, sulla base di “prove oggettive”, che l’abbattimento dell’aereo era il lavoro sporco di Israele.

“È tutto legato al famoso ‘accordo di Moro'”, ha affermato Mastelloni. Il sabotaggio di Argo 16 non è stato solo “rappresaglia” per il rilascio dei palestinesi arrestati, ma un “avvertimento” sulle “concessioni” dell’Italia ai “nemici di Tel Aviv”, ha dichiarato. Tuttavia, Lodo Moro ha continuato a tenere nonostante la minaccia implicita di violenza, il che solleva la questione se il Mossad abbia sentito il bisogno di alzare la posta.

“Il Mossad ha deciso di trasferire il conflitto in Medio Oriente in Italia”

Argo 16 non è stato l’unico incidente mortale avvenuto durante gli anni di piombo dell’Italia che sembravano portare le impronte digitali del Mossad. Quando nel maggio 1973 fu lanciata una bomba a mano presso il quartier generale della polizia di Milano, uccidendo quattro civili e ferendone 45, il colpevole si presentò come anarchico in seguito alla sua immediata apprensione. Tuttavia, le successive indagini hanno rivelato che il colpevole, Gianfranco Bertoli, era un informatore dell’intelligence militare italiana di lunga data, nonché un membro di numerose organizzazioni neofasciste, tra cui l’Ordine Nuovo (Nuovo Ordine) legato a Gladio.

Bertoli aveva trascorso i due anni precedenti all’attacco che risiedeva in Kibbutz Karmiya in Israele, dove ospitava frequentemente i rappresentanti della fazione di estrema destra francese Jeune Révolution, pur mantenendo i contatti con l’intelligence francese. Tali incidenti spingono Salerno a chiedere: “il Mossad faceva parte della strategia della tensione?” Questa fu la precisa conclusione raggiunta da Ferdinando Imposimato, un magistrato italiano che supervisionò i processi iniziali degli agenti delle Brigate Rosse riguardo all’omicidio di Moro.

“Bisogna riconoscere che i servizi segreti israeliani avevano una perfetta conoscenza del fenomeno sovversivo italiano fin dal suo inizio, impegnandosi in esso con costante supporto ideologico e materiale”, ha osservato Imposimato nel 1983. “Il Mossad aveva deciso di trasferire il conflitto mediorientale in Italia”, ha concluso, “spinto dall’obiettivo della destabilizzazione politica e sociale”. Lo scopo di Israele era “indurre l’America a vedere Israele come l’unico punto di riferimento alleato nel Mediterraneo e quindi ottenere un maggiore sostegno politico e militare”, ha affermato.

Durante la sua testimonianza del marzo 1999 di un’inchiesta parlamentare sul terrorismo in Italia, il combattente delle Brigate Rosse Alberto Franceschini dichiarò che il gruppo fu avvicinato dal Mossad attraverso un intermediario dopo il rapimento da parte delle Brigate Rosse di un magistrato di nome Mario Sossi nell’aprile 1974. Secondo Franceschini, il Mossad fece una proposta “inquietante” per finanziare il suo gruppo, affermando che piuttosto che cercare di controllare le Brigate Rosse, Israele cercò solo di garantire che il gruppo continuasse a operare:

“Non vogliamo dirti cosa devi fare. Cioè, quello che fai va bene con noi. Ci preoccupiamo che tu esista. Il fatto stesso che tu esista, qualsiasi cosa tu faccia va bene con noi”.

Descrivendo “le motivazioni politiche” per la posizione del Mossad, Franceschini ha osservato: “dal punto di vista delle relazioni americane… più l’Italia era destabilizzata, più diventava inaffidabile, e più Israele diventava un paese affidabile per tutte le politiche del Mediterraneo” dalla prospettiva di Washington. Nei suoi ultimi anni, Franceschini ha rivelato che Israele “offriva armi e assistenza” alla Brigata Rossa, dichiarando: “il loro obiettivo dichiarato era destabilizzare l’Italia”.

Come ha osservato Salerno a The Grayzone, “in una delle sue ultime interviste”, Franceschini “ha confermato al mio collega del Corriere della Serra che il Mossad era stato in contatto fin dall’inizio con le Brigate Rosse”, interazioni che il corrispondente sottolinea erano “molto normali nel modo in cui il Mossad ha agito con ogni tipo di, chiamiamole organizzazioni sovversive, in tutta Europa”.

La nozione di una potenziale mano israeliana nel plasmare il complotto di Moro – o ostacolare gli sforzi per risolverlo pacificamente – è rafforzata dalle dichiarazioni di un certo numero di influenti politici italiani, che indicano anche Israele sia “cofinanziato” che “influenzato” il gruppo che si è preso il merito di aver ucciso Moro. Queste rivelazioni sono state finora universalmente ignorate dai principali punti vendita in lingua inglese.

Nel luglio 1998, Giuseppe De Gori, avvocato che rappresentava il partito cristiano-democratico di Moro in numerosi processi legati al caso, ha detto a una commissione parlamentare sul terrorismo che il Mossad “aveva sempre controllato” le Brigate Rosse, senza infiltrarsi formalmente nel gruppo. Ha registrato come nel 1973, un maggiore e colonnello del Mossad “si presentava” al gruppo, esponendo infiltrati nelle loro file, e offrendo “armi e tutto ciò che volevano finché perseguivano una politica diversa”.

Mentre le Brigate Rosse rifiutavano, “da quel momento in poi, era chiaro il Mossad” teneva d’occhio la fazione militante. De Gori ha testimoniato che le informazioni israeliane “odiavano” il Moro “antisionista”, e ha iniziato a sfruttare la sua capacità di “contrabbandare” informazioni alle Brigate Rosse, che potevano influenzare le loro azioni.

Come ha spiegato l’avvocato, non c’era “nessun bisogno” che il Mossad penetrasse direttamente nelle Brigate Rosse. De Gori ha lasciato intendere la decisione del gruppo di uccidere Moro dopo quasi due mesi di prigionia è derivata da un intervento israeliano così indiretto. Mentre i funzionari del governo italiano rifiutavano qualsiasi negoziato con i suoi rapitori, in una riunione privata l’8 maggio 1978, elementi all’interno dei cristiano-democratici proposero di mediare in modo indipendente un accordo per garantire il rilascio di Moro.

“Moro è stato ucciso subito dopo, quindi qualcuno deve essere stato lì che ha riportato questa notizia”, ha testimoniato De Gori. Nel 2002, l’avvocato ha detto all’autore Philip Willan che il Mossad ha reso l’esecuzione di Moro un fatto compiuto arruolando i servizi di un abile falsario per fabbricare una lettera delle Brigate Rosse alle autorità a metà aprile 1978. Il comunicato sosteneva che lo statista fosse già morto. “Dopo questo… Moro non poteva più essere salvato”, ha dichiarato De Gori.

L’accordo con la resistenza palestinese mette l’obiettivo sulla schiena di Moro

De Gori non è l’unica fonte ben piazzata a incolpare il Mossad per la morte di Moro. Nel maggio 2007, Giovanni Galloni, ex vicepresidente dell’Alto Consiglio della magistratura italiana, ha audacemente proclamato che “non tutti i partecipanti” al rapimento del premier erano stati membri delle Brigate Rosse. Questa conclusione è stata stimolata dalle guardie del corpo di Moro che sono state giustiziate con “solo due armi, utilizzate da uomini eccezionalmente esperti”. Oltre a non essere mai identificati, questi assassini mostravano un livello di competenza di tiro che nessun operativo delle Brigate Rosse conosciuto sembrava possedere.

Galloni ha fortemente insinuato che gli assassini sono stati assunti da Washington e/o Tel Aviv. Ha rivelato che “pochi mesi prima della sua cattura”, Moro gli ha confidato di essere “preoccupato” che i “servizi segreti statunitensi e israeliani si fossero infiltrati nelle Brigate Rosse”. Moro lo ha riferito all’ambasciatore italiano degli Stati Uniti, suscitando una “smentita ambigua” da parte del Dipartimento di Stato, secondo quanto Washington aveva sempre detto all’intelligence italiana “tutto ciò che sappiamo”.

Galloni chiese: “Quali servizi segreti? Quelli veri, o quelli che erano nelle loro mani?” Si riferiva chiaramente al parallelo spionaggio anglo-americano e al nesso del terrore a Roma noto come Operazione Gladio.

Ulteriori prove di un ruolo israeliano nell’omicidio di Moro sono disponibili in una testimonianza consegnata a una commissione parlamentare italiana nel giugno 2017 da un ex magistrato di nome Luigi Carli, che è stato intimamente coinvolto nell’inchiesta originale. Inosservato nel mondo anglofono, e non menzionato nei rapporti ufficiali del comitato, Carli ha affermato che le Brigate Rosse erano state “cofinanziate” dal Mossad.

Quando gli è stato chiesto perché Israele avrebbe sovvenzionato una fazione comunista armata in Italia, Carli ha dichiarato che “diversi” ex collaboratori delle Brigate Rosse gli avevano detto che il Mossad aveva accettato di “occuparsi di cofinanziare le Brigate Rosse”, proposte che considerava “strane”.

Hanno spiegato, tuttavia, che qualsiasi sforzo che ha finito per “indebolirsi, o contribuire a indebolire, la situazione interna dell’Italia” avrebbe “migliorato il prestigio e l’autorità di Israele” nel Mediterraneo, ha testimoniato Carli.

Interviste altamente illuminanti con l’ex presidente italiano Francesco Cossiga, pubblicate dal Bollettino della Politica Italiana sulla scia della sua morte nell’agosto 2010, hanno fatto ulteriore luce sui motivi del Mossad per l’assassinio di Moro, e per aver preso di mira Roma con vittime di massa di attentati false flag. Cossiga è stato il primo politico italiano a riconoscere l’esistenza del Lodo Moro. Cossiga ha dichiarato che gli Stati Uniti erano “ovviamente” consapevoli dell’accordo, mentre lui stesso e gran parte della classe politica italiana erano all’oscuro.

Cossiga ha ricordato che mentre era Primo Ministro nel novembre 1979, la polizia in una città costiera intercettò un camion che trasportava un missile terra-aria. Successivamente ha ricevuto un telegramma dal Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina capo George Habbash ammettendo la proprietà del missile, e rassicurando il premier italiano non era destinato all’uso in Italia. Habbash ha così chiesto che l’arma fosse restituita e ha chiesto il rilascio del conducente.

Habbash ha avvertito che qualsiasi mancato rispetto rappresenterebbe una violazione dell'”accordo” del PFLP con Roma. “Nessuno poteva dirmi cosa significasse questa parte”, ha insistito Cossiga. Solo “molti anni dopo” venne a conoscenza dell’accordo di Lodo Moro.

Al momento delle interviste di Cossiga, lo Stato italiano ha riaperto le indagini sul bombardamento dell’agosto 1980 della stazione ferroviaria di Bologna Centrale, che uccise 85 persone e ne ferì oltre 200. L’indagine è sfociata in condanne in contumacia per i membri del neofascista, Gladio-tied Nuclei Armati Rivoluzionari. Diversi sospetti principali, tra cui un asset confermato dell’MI6 di nome Robert Fiore, sono scappati a Londra, dove la Gran Bretagna si è rifiutata di estradarli. Il Bollettino della Politica Italiana ha individuato il sequestro missilistico, e l’esistenza stessa di Lodo Moro, come considerazioni chiave nella nuova indagine.

Una possibilità esplorata dall’inchiesta era se l’attentato di Bologna fosse “effettuato dagli Stati Uniti o da Israele per punire l’Italia per la sua posizione filo-araba”. Dopo aver a lungo lamentato che Roma “non aveva mai davvero spazio per la propria politica estera” a causa della sua sottomissione agli interessi degli Stati Uniti, Cossiga ha riconosciuto che l’Italia “ha perseguito un’agenda nazionale” in Medio Oriente e “ha assunto certe libertà nei confronti del mondo arabo e di Israele”.

“La gente dimentica” che i cristiano-democratici erano “sempre un partito filo-arabo”, ha dichiarato Cossiga, indicando specificamente Moro e il suo socio Giulio Andreotti, un altro ex capo di stato italiano che ha notoriamente esposto l’operazione Gladio nell’ottobre 1990. Cossiga ha affermato: “Andreotti ha sempre creduto – anche se non l’ha mai detto”, che gli Stati Uniti gli hanno causato “problemi giudiziari” sulle sue simpatie arabe.

Sebbene Salerno contesti la caratterizzazione di Andreotti come “pro-arabo”, descrivendolo invece come “pro i diritti degli arabi”, ha detto a The Grayzone che il leader italiano di lunga data una volta gli ha dichiarato personalmente: “se fossi nato a Gaza, sarei un terrorista”.

Comitato di soccorso Moro istituito per fallire

Durante i 55 giorni di Moro in prigionia delle Brigate Rosse, i funzionari italiani hanno dichiarato che lo “stato non deve piegarsi” alle “richieste terroristiche”, rendendo chiaro che il governo italiano non avrebbe né negoziato con le Brigate Rosse né rilasciato nessuno dei suoi membri incarcerati in cambio del Primo Ministro. L’ex premier italiano è stato successivamente infagottato in un bagagliaio dell’auto, ha sparato 10 volte, e lasciato nel veicolo nel centro di Roma per le autorità da trovare.

Oggi, molti italiani vedono l’approccio inflessibile di Roma con profondo sospetto, data la volontà del governo di negoziare con i terroristi sia prima che dopo l’omicidio di Moro. Il magistrato Mario Sossi, il cui rapimento da parte delle Brigate Rosse presumibilmente spinse il Mossad ad avvicinarsi al gruppo, fu rilasciato nel 1974 dopo un mese di prigionia in cambio di alcuni membri imprigionati della fazione radicale.

Quando le Brigate Rosse rapirono il politico democristiano Ciro Cirillo nell’aprile 1981, le autorità italiane contrattarono direttamente con i suoi rapitori, pagando un riscatto per il suo rilascio. Quel dicembre, quando le Brigate Rosse rapirono il generale statunitense James Dozier, fu “localizzato e liberato in un blitz” da una task force congiunta USA-Italiana.

L’ex generale italiano Roberto Jucci ha contrapposto il trattamento di Dozier a quello di Moro in un’intervista del 2024. “Uno di loro, volevano liberarsi; ho i miei dubbi sull’altro”, ha dichiarato. Jucci era tra i pochi italiani in grado di giudicare, essendo stato incaricato di addestrare una squadra di forze speciali in una base in Toscana, che era apparentemente destinata a salvare il primo ministro rapito. Oggi, crede che “il vero obiettivo era quello di togliermi di mezzo” e assicurarsi che Moro non sia mai stato trovato. Non sono stati condotti raid durante i suoi 55 giorni in prigionia.

Jucci ha detto a La Repubblica che il comitato formale per salvare Moro è stato “consigliato da un uomo inviato dagli Stati Uniti” e “composto in gran parte” di rappresentanti della loggia massonica fascista, affiliata a Gladio, P2. Questi individui “volevano che le cose andassero in un modo diverso da quello che tutte le persone oneste chiedevano”, e desideravano che Moro “venisse distrutto politicamente e fisicamente”.

Se Moro fosse sopravvissuto, “la politica italiana si sarebbe sviluppata in modo diverso”. Jucci credeva che il leader italiano avrebbe potuto “essere liberato se tutte le istituzioni avessero lavorato in questa direzione”. I file del Ministero della Difesa britannico declassificato risalenti al novembre 1990 mostrano che i funzionari di Londra erano ben consapevoli del ruolo svolto da P2 nel sabotare gli sforzi ufficiali per salvare Moro. La loggia massonica è stata descritta come una sola forza “sovversiva” a Roma, impiegando “terrorismo e violenza di strada per provocare un contraccolpo repressivo contro le istituzioni democratiche italiane”.

Quei documenti hanno inoltre notato che “prove circostanziali” indicavano che “uno o più dei rapitori di Moro erano segretamente in contatto” con l'”apparato di sicurezza” italiano, e gli investigatori “hanno deliberatamente trascurato di seguire le piste che avrebbero potuto portare ai rapitori e salvato la vita di Moro”.

Il Mossad continua le operazioni italiane in mezzo al genocidio di Gaza

Oggi, c’è poca traccia di eventuali tendenze pro-arabe nella politica italiana mainstream. Secondo Salerno, gli Stati Uniti e Israele non hanno più alcuna necessità di “destabilizzare l’Italia” in quanto il paese è economicamente “debole”. Il governo di Roma ora è a tutti gli effetti “una continuazione, persino un’estensione, del vecchio regime fascista”, dice, aggiungendo, “ci sono persone nel governo che hanno statue di Mussolini nelle loro case”.

Il primo ministro Giorgia Meloni ha chiarito che nutre poca simpatia per i palestinesi, e poca intenzione di riconoscere uno stato palestinese – anche dopo che è stato rivelato nel novembre 2024 il Mossad aveva impiegato una società di intelligence privata italiana per colpire Meloni e i suoi ministri. “Penso che fondamentalmente, il governo che abbiamo qui in Italia al momento sia un governo che vorrebbe criticare molte cose che stanno accadendo”, ma “non può criticare troppo Israele a causa di ciò che il regime fascista italiano ha fatto agli ebrei durante la guerra”, spiega Salerno.

Riguardo alle recenti proteste di massa e agli attacchi in tutta Italia a sostegno di Gaza, Salerno spiega: “Quello che sta accadendo oggi in Palestina a Gaza è qualcosa di eccezionale”. Ma “poiché in Italia in Italia non si è insegnato né parlato della situazione dei palestinesi… la grande popolazione dell’Italia e i governi dell’Italia” non hanno “mai fatto molto per aiutare davvero i palestinesi”. Ora, ancora una volta, “all’improvviso, abbiamo scoperto di avere il Medio Oriente e la questione palestinese”.

Fino ad oggi, il Mossad continua a svolgere operazioni in Italia. Il rapporto intelligence italo-israeliano è stato evidenziato più recentemente in un bizzarro incidente nel maggio 2023, in cui una casa galleggiante si è capovolta nel lago Maggiore, uccidendo quattro persone tra le 23 a bordo. Sebbene i media legacy abbiano inizialmente inquadrato il caso come un tragico incidente in una celebrazione del compleanno, è diventato rapidamente chiaro che tutti sulla barca – bar il capitano e sua moglie – erano spie israeliane e italiane.

I 10 israeliani sopravvissuti sono stati rapidamente trasportati a Tel Aviv su un aereo militare prima di poter essere interrogati dalla polizia, con l’apparente benedizione delle autorità italiane. Le indagini successive hanno suggerito che il raduno era un’operazione congiunta di intelligence sulle “capacità di armi non convenzionali iraniane”, volta a sorvegliare l’industria locale o i ricchi russi che vivono nelle vicinanze che erano sospettati di aiutare Mosca a ottenere droni da Teheran.

Un elogio funebre per la spia israeliana morta, che i media italiani hanno nominato come Erez Shimoni, è stato personalmente consegnato dal direttore del Mossad David Barnea, suggerendo fortemente di essere una figura significativa presso l’agenzia di intelligence. Mentre il capitano della nave è stato condannato per omicidio colposo, la polizia militare italiana ha immediatamente annunciato che non avrebbe indagato sulle attività delle spie a bordo.