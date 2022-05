MIGLIAIA DI BAMBINI IN TUTTO IL MONDO SI STANNO SVILUPPANDO MIS-C (Sindrome infiammatoria multisistemica nei bambini)

Dal lancio globale delle iniezioni di vaccino covid stiamo vedendo un numero enorme di bambini ricoverati in ospedale e muoiono a causa di questa nuova condizione.

Il CDC riferisce che quasi 7.880 bambini sono stati ricoverati in ospedale da questo disturbo grave e mortale e il numero in tutto il mondo sta crescendo.

L’OMS attribuisce questo all’infezione da covid, ma tutti questi sintomi si allineano perfettamente con gli effetti collaterali elencati da Pfizer. (https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf)

MIS-C colpisce prevalentemente il cuore, i polmoni, i reni, il cervello, la pelle, gli occhi o gli organi gastrointestinali e può anche causare gravi disturbi neurologici.

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#mis-national-surveillance

“Non riesco a stare proprio zitta in merito alle cose che osservo e mi capita di sentire e mentre le ascolto non posso dimenticarmi di essere un medico. Non riesco a capire come altri miei colleghi siano indifferenti.

In questi giorni ho appreso purtroppo, di tantissime notizie, perché ADESSO I NUMERI STANNO DIVENTANDO VERAMENTE IMPORTANTI. MORTI IMPROVVISE DI RAGAZZINI SPORTIVI, BAMBINI CHE HANNO FATTO TUTTI I CONTROLLI NECESSARI!

Dopo aver visto i morti che sta causando questo siero, si vuole aprire la vaccinazione anche per i lattanti??

PALERMO – È stata disposta dalla procura l’autopsia sul corpo di Caterina Todaro, 38 anni, la donna all’ottavo mese di gravidanza trovata in gravissime condizioni in casa dal marito, in via Antonio Vian, a Palermo. L’esame sarà eseguito anche sul corpo della bimba che ieri i medici del Buccheri La Ferla hanno fatto nascere con un cesareo ma che è morta poco dopo.

I sanitari del 118, chiamati dal marito dela donna e arrivati con il medico rianimatore, avevano fatto di tutto per salvarla, ma non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Secondo una prima ricostruzione la morte potrebbe essere stata provocata da un malore. La donna è stata trovata svenuta in casa. ( Live Sicilia )

Luisa Lissandrin uccisa da un malore a 48 anni, trovata morta nella sua casa di Bologna

MIRA – Trovata morta in casa probabilmente vittima di un malore. La tragedia si è consumata il 29 aprile nella casa di Bologna dove Luisa Lissandrin Marton, 48 anni, risiedeva da tempo. La donna era originaria di Mira ed era la figlia del medico Anna Marton e di Sandro Lissandrin, morto qualche anno fa.

Dopo il ritrovamento in casa del corpo della donna, la magistratura bolognese ha dato il via libera ai funerali che saranno celebrati domani, venerdì 6 maggio, alle 15 nella chiesa di San Nicolò a Mira Taglio. La notizia della scomparsa di Luisa Lissandrin ha colpito molto la comunità di Mira Taglio, dove la famiglia è molto conosciuta. (Il Messaggero)

Vigodarzere, Maurizio Zannini stroncato da un malore a 48 anni

VIGODARZERE. Lutto nel mondo politico e civico: in seguito a un malore accusato sabato, lunedì 2 maggio è mancato Maurizio Zannini, 48 anni, impiegato. Lascia la moglie Emanuela e due figli. Zannini aveva militato prima nel M5S insieme all’amico Emanuele Frison, che aveva seguito poi nell’avventura politica con la civica “È ora di cambiare”. «Una persona straordinaria» dichiara Frison «Viveva per il bene della sua famiglia e della comunità. (Il Mattino di Padova)

Accusa malore durante partita di calcetto, è grave

Savona. Soccorsi mobilitati questa sera a Savona in via Collodi, dove nel corso di una partitella di calcetto tra amici è scattato l’allarme. Stando a quanto appreso, intorno alle 21 e 30, uno dei giocatori in campo si è improvvisamente accasciato a terra, vittima di un malore. I compagni hanno prontamente allertato il numero di emergenza: sul posto sono intervenuti personale sanitario e automedica de 118.

Lo staff sanitario ha subito iniziato le manovre di rianimazione secondo la procedura del caso, riuscendo alla fine a stabilizzare il paziente per il trasporto d’urgenza all’ospedale San Paolo di Savona, in codice rosso. L’uomo, un savonese, a seguito dell’infarto e dell’arresto cardiaco accusato durante una delle fasi di gioco, si trova ora ricoverato presso il nosocomio savonese: le sue condizioni sono giudicate gravi. (Ivg.it)

Malore durante la mezza maratona: atleta keniano rianimato lungo il percorso

Durante la Giulietta&Romeo halfmarathon, mentre percorreva il suo 18esimo chilometro e si trovava a poche centinaia di metri da piazza Bra, il keniano R.M. ha avuto un malore: i suoi compagni di squadra lo hanno subito soccorso e i sanitari del Suem, che erano collocati in più punti del percorso, sono intervenuti immediatamente.

Alcune manovre di rianimazione sono state praticate sul posto prima del trasferimento all’ospedale dove l’atleta si trova ora ricoverato. Le sue condizioni sono in miglioramento: dal suo team fanno sapere che il malore potrebbe essere stato causato da una reazione allergica. R.M. aveva già partecipato alla Giulietta&Romeo halfmarathon alcune stagioni fa. (L’Arena)

Accusa un malore mentre lavora, si siede in macchina e muore

Tragedia in pieno centro a Cassino (Frosinone) dove un operaio edile impegnato nella ristrutturazione di un edificio è stato colpito da un grave malore che non gli ha lasciato scampo. L’uomo, di circa cinquanta anni, non appena compreso che stava avendo un malore ha lasciato il cantiere e si è seduto in auto, in via Madonna di Loreto.

Forse credeva fosse un malessere momentaneo. Invece la morta è sopraggiunta in pochi istanti lasciando scioccati i colleghi ed i passanti. Sul posto sono arrivate le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Cassino e un’ambulanza dell’Ares 118 ma per l’operaio non c’era più nulla da fare. (Frosinone Today)