“Mangiare inquina- e fa soffrire le bestie”

Titolo su Le Figaro, il più mainstream dei giornali francesi:

“La Corte dei Conti europea propone di integrare la sofferenza animale nel prezzo della carne”

Geniale sfruttamento padronale del sentimentalismo e animalismo delle masse, di cui abbiamo visto la forza idiota nella pietà e compassione per la orsa omicida: chi si ostina a mangiare proteine di vitelli, suini, galline esseri naturali viventi e allevati, pagherà un sovrapprezzo per la “sofferenza animale che provoca a causa del suo vizio alimentare”, come già ci stanno per far pagare un sovrapprezzo assurdo per la CO2 che colpevolmente emettiamo; e non solo il prezzo esoso, ma il senso di colpa che i media vi acuiranno, e l’odio dell’opinione pubblica che vi susciteranno contro (cime hanno già fatto per i no-vax) vi costringerà ad alimentarvi delle proteine sintetiche e degli insetti) che la UE ha da poco legalizzato. Gli influencer come la Ferragni contribuiranno (ben pagati) a farne una “tendenza”. El Papa che già proclamò che farvi vaccinare con mRNA era un atto d’amore, si unirà al coro delle Ferragni e dei moralisti: mangiare insetti è la sola scelta etica e umanitaria possibile.

Il fatto che anta tenerezza di cuore la manifesti la Corte dei Conti, l’organo della ragioneria e della contabilità, dovrebbe suscitare quache sospetto. Ma solo nei più accorti. Prestio schedati e bollati come disumani.

Il carattere globale di questo attacco al cibo naturale è rivelato in questo altro titolo:

Sindaco negro, di tutta sinistra, quindi “woke” :

Così, ha pensato di avviare un progetto di riduzione dell'”inquinamento da cibo” del 33%, entro il 2030, in tutta la città.

Come farà? Anzitutto infliggendo a malati e bambini solo pasti vegani, in ospedali e scuole. Ha scelto proprio i soggetti che hanno più bisogno di proteine. Poi si è abbandonato a un lungo discorso su “razzismo ambientale”, impronta del carbonio su cui NY deve essere leader, cibi “amici del clima”, e altre deliranti farneticazioni. Ci si aspettano obblighi e divieti a tavola per tutti (Cristina Cersei).

Qui l’articolo con lo “studio” del sindaco di New York che accusa il cibo di immoralità climatica e inquinativa. Se ne apprezzi ino i tratti di esaltazione delirante:



Video disponibile su: https://youtu.be/wQLTqu311Oo

Il nuovo inventario mostra che gli edifici, i trasporti e il cibo rappresentano le tre principali fonti di emissioni di gas serra di New York City

La città lancia anche una sfida aziendale per ridurre del 25% le emissioni alimentari del settore privato

NEW YORK – Il sindaco di New York City Eric Adams e il Chief Climate Officer e il commissario del Dipartimento per la protezione ambientale (DEP) di New York City Rohit T. Aggarwala hanno pubblicato oggi il primo inventario integrato dei gas serra della città, che incorpora le emissioni derivanti dalla produzione e dal consumo di cibo. Tali emissioni rappresentano il 20 percento delle emissioni complessive di New York City, la terza fonte più grande, dietro gli edifici (35 percento) e i trasporti (21 percento). L’inventario, sviluppato dall’Ufficio del sindaco per la giustizia climatica [sic] e ambientale (MOCEJ), include le emissioni coinvolte nella produzione di beni e servizi che i newyorkesi consumano, indipendentemente dal fatto che la produzione avvenga o meno a New York City. In risposta al nuovo inventario, il sindaco Adams e il direttore esecutivo dell’Office of Food Policy (MOFP) del sindaco Kate MacKenzie hanno anche annunciato che la città ridurrà del 33% le emissioni assolute di carbonio derivanti dagli acquisti di cibo nelle sue agenzie cittadine entro il 2030.

“New York City è leader mondiale quando si tratta di combattere il cambiamento climatico, perché stiamo utilizzando ogni opzione del menu nella nostra lotta, e questo include anche la modifica dei nostri menu”, ha affermato il sindaco Adams. “Questo nuovo rapporto sulle emissioni ci mostra che il cibo derivato dalle piante non è solo un bene per la nostra salute fisica e mentale, ma anche per il pianeta. Abbiamo già fatto passi da gigante nella riduzione delle nostre emissioni alimentari, guidando con pasti a base vegetale nei nostri ospedali pubblici e introducendo i venerdì a base vegetale nelle nostre scuole pubbliche. Ora sappiamo che dobbiamo andare oltre. Ecco perché oggi ci impegniamo a ridurre del 33% le emissioni alimentari della città entro il 2030 e sfidiamo i nostri partner del settore privato a unirsi a noi riducendo le loro emissioni alimentari del 25% nello stesso periodo di tempo.

“NYC Health + Hospitals è sulla buona strada per servire più di tre quarti di un milione di pasti a base vegetale in questo anno solare. Ciò offre l’allineamento con la strategia della città in merito alla medicina dello stile di vita, ma ha anche implicazioni significative per la salute planetaria, con il cibo che è il terzo maggior contributore alle emissioni climatiche in tutta la città “, ha affermato il vicesindaco per la salute e i servizi umani Anne Williams- Isom . “L’annuncio di oggi dimostra l’approccio ponderato e integrato che la città sta adottando per portare cibo sano a ogni persona che potrebbe consumare un pasto come paziente in uno dei nostri ospedali pubblici e come stiamo lavorando per preservare e difendere l’ambiente per ogni newyorkese. “

“Sono lieto che C40 e American Express ci abbiano fornito una nuova prospettiva sulle emissioni di gas serra”, ha affermato Aggarwala, Chief Climate Officer e Commissario del DEP . “Sappiamo da tempo del ruolo degli edifici e dei trasporti nelle emissioni e questo inventario integrato ci fornisce una conoscenza più chiara del ruolo del cibo e dell’intera portata delle azioni che il governo può intraprendere”.

“La relazione tra ciò che mangiamo e il suo effetto sul cambiamento climatico e sull’ambiente è nota”, ha affermato Kizzy Charles-Guzman, direttore esecutivo del MOCEJ . “Con la trasparenza e una politica audace per ridurre le emissioni legate al cibo, New York sta aiutando i suoi residenti e il mondo a comprendere il potere che il cambiamento di comportamento può avere nel raggiungimento dei nostri obiettivi climatici”.

“Nel combattere la crisi climatica che abbiamo affrontato, per troppo tempo, abbiamo guardato solo alle auto che guidiamo e agli edifici in cui viviamo, prestando troppo poca attenzione a ciò che abbiamo davanti: il cibo nei nostri piatti”, ha affermato MacKenzie, direttore esecutivo del MOFP . “Grazie, sindaco Adams, per la tua leadership in queste iniziative che chiedono a noi stessi, come agenzie cittadine, responsabilità nella riduzione delle emissioni di carbonio, attraverso il cibo che acquistiamo, e incoraggia la cooperazione aziendale per affrontare anche questa sfida, così possiamo lavorare insieme per attuare cambiamenti significativi entro il 2030”.

New York City ha misurato le emissioni in tutta la città dal 2005, ma questa è la prima volta che la città ha incluso le emissioni derivanti dal consumo domestico. Queste emissioni sono state modellate da EcoDataLab come parte di un progetto in corso coordinato da C40 che sta lavorando con le città per identificare gli indicatori di consumo urbano per l’azione e la misurazione del clima basata sui dati. Il nuovo inventario mostra che il 20 percento delle emissioni di gas serra della città di New York proviene dal consumo di cibo domestico, principalmente da carne, pollame, pesce, uova e latticini. Ciò significa che i newyorkesi possono ridurre significativamente le emissioni della città mangiando più alimenti a basse emissioni di carbonio, tra cui frutta, verdura, cereali e legumi.

Questo nuovo inventario delle emissioni promuove il continuo impegno di New York City nel misurare le proprie emissioni e nell’innovare per ridurre il proprio contributo al cambiamento climatico, anche attraverso il cibo che acquista. In particolare, gli ospedali pubblici e le scuole di New York City stanno aprendo la strada. Servendo pasti a base vegetale come opzione predefinita e migliorando l’esperienza alimentare dei pazienti, NYC Health + Hospitals è sulla buona strada per servire 850.000 pasti a base vegetale quest’anno, riducendo le emissioni di carbonio di origine alimentare del 36% a partire da febbraio 2023 riducendo al contempo l’onere per la salute pubblica delle malattie legate all’alimentazione. L’anno scorso la città ha anche introdotto nelle sue scuole pubbliche i venerdì alimentati dalle piante, sottolineando il ruolo centrale che la salute,

Oltre a impegnarsi a ridurre del 33% entro il 2030 le emissioni di carbonio della città derivanti dagli acquisti di cibo da parte delle agenzie cittadine, il sindaco Adams ha lanciato oggi la Plant-Powered Carbon Challenge , esortando i leader del settore privato, istituzionale e senza scopo di lucro a ridurre le proprie emissioni di origine alimentare 25% entro il 2030. MOFP — in collaborazione con le aziende Coolfood e Greener by Default— sosterrà i partecipanti nella misurazione e riduzione dell’impronta di carbonio delle loro pratiche di appalto esistenti. Questi impegni saranno formalizzati nel piano climatico strategico del sindaco Adams che sarà pubblicato entro la fine di aprile. L’anno scorso, il sindaco Adams ha aggiornato gli standard alimentari della città, che traducono le ultime ricerche su salute e nutrizione in linee guida per il cibo servito dalla città, allineando la salute pubblica e gli obiettivi climatici. La città è stata riconosciuta dai firmatari del Milan Urban Food Policy Pactper il suo lavoro che incorpora i valori del programma “Good Food Purchasing” nel suo approvvigionamento alimentare. Il programma Good Food Purchasing incoraggia le grandi istituzioni a utilizzare il proprio potere d’acquisto per sostenere cinque valori fondamentali: economie locali, sostenibilità ambientale, forza lavoro di valore, benessere degli animali e nutrizione. La città sta integrando questi valori nella spesa alimentare dell’agenzia , che garantirà che i fondi della città spesi per il cibo sostengano la salute individuale, comunitaria e planetaria.

New York City è un leader nazionale e globale nelle iniziative climatiche legate al cibo ed è pronta a fungere da modello per altre città. Nel 2022, il sindaco Adams ha annunciato che la città aveva firmato la ” Dichiarazione C40 Good Food Cities ” – unendosi a Londra e ad altre 13 città in tutto il mondo mantenendo lo stesso impegno – per aumentare l’accesso al cibo nutriente e vegetale per i residenti della città e dimezzare i rispettivi sprechi alimentari della loro città. C40 è una rete di quasi 100 sindaci delle principali città del mondo che lavorano per fornire un’azione locale urgente per affrontare la crisi climatica e creare un futuro in cui tutti possano prosperare.

“Comprendiamo l’impatto significativo che le nostre scelte alimentari hanno sia sulle nostre comunità che sull’ambiente, e siamo lieti di vedere questa amministrazione intraprendere azioni decisive per ridurre le emissioni di origine alimentare in tutte le agenzie cittadine”, ha dichiarato il Dipartimento dei servizi sociali di New York City Acting Il commissario Molly Wasow Park . “Questo annuncio esemplifica l’impegno della città nella lotta globale al cambiamento climatico e nella costruzione di un futuro più luminoso, più sano e più sostenibile per tutti i newyorkesi”.

“Con l’aiuto dell’Ufficio per le politiche alimentari del sindaco, ACS sta cercando specifiche di acquisto più sostenibili dal punto di vista ambientale che contribuiscano a ridurre la nostra impronta di carbonio”, ha affermato Jess Dannhauser, Commissario dell’Amministrazione della città di New York per i servizi per l’infanzia . “Mi congratulo con il sindaco Adams per aver dato la priorità a questo problema critico e per essersi impegnato a ridurre le emissioni di origine alimentare a New York City”.

“Il nuovo inventario dei consumi, che ci mostra in che modo le nostre scelte alimentari incidono sul cambiamento climatico, è un meraviglioso complemento all’inventario delle emissioni di gas serra della città generate dalle nostre operazioni, edifici e flotte governative”, ha dichiarato il New York City Department of Citywide Commissario per i servizi amministrativi Dawn M. Pinnock . “Più sappiamo, meglio siamo tutti preparati a fare la differenza.”

“Nell’anno fiscale 2023, il Dipartimento per l’invecchiamento della città di New York ha servito quasi 3 milioni di pasti nutrienti ai newyorkesi più anziani e sotto la guida del sindaco Eric Adams continuiamo ad apportare modifiche a questi programmi per ridurre l’impatto ambientale negativo che hanno”, ha dichiarato New York City Dipartimento per l’invecchiamento Commissario Lorraine Cortés-Vázquez. “Stiamo avviando un programma di compostaggio con il New York City Department of Sanitation in 10 centri per anziani nel Queens, che si espanderà agli oltre 300 centri che abbiamo in tutta la città. Per ridurre ulteriormente gli sprechi, abbiamo anche eliminato l’obbligo di avvolgere i singoli frutti freschi nella plastica e stiamo lavorando per eliminare altre materie plastiche monouso. In qualità di secondo maggior fornitore di cibo in città, siamo lieti di sostenere l’Ufficio per le politiche alimentari del sindaco per creare un ambiente più sostenibile e non vedo l’ora di lavorare con i miei colleghi di governo per ridurre ulteriormente l’impronta di carbonio della città”.

“Sono orgoglioso di unirmi al sindaco Adams, all’ufficio del sindaco per le politiche alimentari e alle controparti delle nostre agenzie in tutta New York City per compiere passi essenziali verso la riduzione delle emissioni di carbonio per il miglioramento della nostra comunità e delle comunità di tutto il mondo”, ha affermato Il Cancelliere del Dipartimento dell’Istruzione della città di New York David C. Banks . “Le scuole pubbliche di New York City continueranno a dare priorità alla sostenibilità in tutti gli aspetti, comprese le nostre cucine e mense, per aiutare la nostra città a rispettare questo impegno fondamentale”.

“Il nostro pianeta sta già assistendo agli effetti devastanti del cambiamento climatico e non è solo l’ambiente a farne le spese, ma anche la salute umana ne risentirà. NYC Health + Hospitals, attraverso la nostra partnership con Sodexo, si impegna a ridurre le emissioni di gas serra offrendo ai pazienti ricoverati pasti a base vegetale e implementando programmi di spreco alimentare e diversione”, ha affermato Mitchell Katz, MD, presidente e CEO di NYC Health + Hospitals . “Affrontare la crisi climatica è uno sforzo globale e speriamo che altri sistemi sanitari si uniscano a noi per salvare il nostro bellissimo pianeta”.

“Garantire che i newyorkesi mangino cibi nutrienti e abbiano accesso ad essi è fondamentale per la loro salute generale, ma non dovrebbe avvenire a costo di danneggiare il nostro ambiente”, ha dichiarato il Commissario del Dipartimento per la salute e l’igiene mentale della città di New York, il dott. Ashwin Vasan . “Ridurre le emissioni basate sul consumo e incoraggiare le persone ad adottare più alimenti a base vegetale è vantaggioso per tutti. Ciò contribuirà a migliorare la nostra qualità dell’aria e a prevenire le numerose malattie croniche che colpiscono inutilmente così tanti newyorkesi”.

“La divisione dei servizi nutrizionali del Dipartimento penitenziario della città di New York accoglie con favore l’opportunità di partecipare all’iniziativa di riduzione delle emissioni di carbonio proposta dal sindaco Adams e dall’Ufficio per le politiche alimentari del sindaco”, ha affermato il Direttore esecutivo senior dei servizi nutrizionali del Dipartimento penitenziario della città di New York Glenn O’Connor .

“Intraprendere passi concreti verso la sostenibilità delle nostre scuole, come la nostra giornata mensile senza plastica nelle mense, è e continuerà ad essere una priorità per le scuole pubbliche di New York City e l’Office of Food and Nutrition Services”, ha affermato Chris Tricarico , direttore esecutivo senior, Ufficio dei servizi alimentari e nutrizionali del Dipartimento dell’istruzione di New York City. “Molti dei nostri giovani dipendono dai pasti deliziosi e nutrienti che ricevono a scuola ogni giorno, e ci impegniamo a garantire che questi pasti non siano solo sani, ma acquistati e preparati pensando al futuro della nostra città e dei nostri studenti .”

“Combattere la crisi climatica richiede un approccio completo e completo per ridurre le emissioni di carbonio nella nostra città”, ha affermato il rappresentante degli Stati Uniti Jerrold Nadler . “Sono orgoglioso di sostenere l’impegno odierno che ridurrà del 33% le emissioni di anidride carbonica di origine alimentare, coinvolgendo anche il settore privato a fare la propria parte. Insieme, queste iniziative avvicineranno New York al raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica dell’Accordo di Parigi”.

“Il cambiamento climatico ha raggiunto un punto critico che colpisce ognuno di noi, in particolare le comunità di colore che sono più suscettibili al suo impatto”, ha affermato il rappresentante degli Stati Uniti Adriano Espaillat . “Il rapporto annuale sull’Inventario delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) di New York City consente a New York City di identificare le nostre aree di maggiore emissione e i fattori che contribuiscono, e mi congratulo con il sindaco Adams e il commissario Aggarwala per la loro continua risposta per riaffermare il nostro impegno a ridurre le nostre emissioni di gas serra impronta e il suo impatto complessivo sui residenti e sul nostro futuro. Questa riduzione delle emissioni di origine alimentare è un primo passo fondamentale nel nostro approccio globale alla creazione del futuro verde ed equo che tutti i newyorkesi meritano”.

“Oggi, il sindaco Adams ha compiuto un passo fondamentale verso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e dell’impronta di carbonio della nostra città”, ha dichiarato Jenifer Rajkumar, membro dell’Assemblea dello Stato di New York . “Il primo indice del consumo di Greenhouse Gas Inventory della città ci fornisce una visione senza precedenti su come rendere i nostri beni e servizi rispettosi dell’ambiente. Una riduzione del 33% delle emissioni alimentari da parte delle agenzie cittadine e una riduzione del 25% da parte del settore privato reprimeranno i 10,6 milioni di tonnellate di anidride carbonica che la nostra città emette per produrre cibo per la sua gente. Affrontare queste emissioni è un importante passo avanti verso il raggiungimento di un futuro privo di emissioni di carbonio, essenziale per la sopravvivenza del nostro pianeta».

“Creare comunità sane e sostenibili è una priorità assoluta per me”, ha dichiarato Brian A. Cunningham, membro dell’Assemblea dello Stato di New York . “Il razzismo ambientale e l’inquinamento danneggiano in modo sproporzionato le nostre aree urbane con risorse insufficienti e le popolazioni minoritarie, riducendo l’aspettativa di vita e causando maggiori problemi di salute. Sono orgoglioso di sostenere gli sforzi del sindaco per ridurre le emissioni da fonti alimentari e implementare una soluzione a base vegetale che renda la nostra città più sana e più sostenibile”.

“Credo che affrontare il cambiamento climatico non sia solo una responsabilità, ma un obbligo morale”, ha dichiarato Rita Joseph, membro del Consiglio di New York City. “Impegnandoci a ridurre le emissioni di origine alimentare della nostra città, stiamo facendo un passo avanti verso un futuro più sostenibile ed equo per tutti”.

“Ogni giorno, i newyorkesi contribuiscono al tasso di crescita delle emissioni di gas serra, in particolare attraverso i trasporti, il consumo e lo spreco di cibo e altri beni, come i contenitori da asporto”, ha affermato Marjorie Velázquez, membro del consiglio comunale di New York City . “Questo rapporto apre gli occhi e non vedo l’ora di vedere il programma del sindaco Adams e del DEP per ridurre le emissioni di gas serra in tutta la città. È ora che diamo la priorità alla nostra salute più che mai”.

“Identificare le tre principali fonti di emissioni di gas a effetto serra è il primo passo per ridurre le emissioni di carbonio in tutte le agenzie cittadine”, ha affermato Julie Menin, membro del consiglio comunale di New York City. “Modificando le nostre pratiche di approvvigionamento esistenti per gli acquisti di cibo, possiamo ridurre in modo significativo le emissioni di origine alimentare della città. Grazie al sindaco Eric Adams per aver dato la priorità alle iniziative ambientali poiché è fondamentale mitigare gli effetti in corso del cambiamento climatico”.

“Un quadro completo di come la nostra città genera emissioni dovrebbe guidare l’azione strategica per il clima”, ha affermato Brad Lander, controllore della città di New York . “Il nuovo inventario integrato dei gas serra basato sul consumo fornirà informazioni molto necessarie sulle misure che possiamo adottare per ridurre le nostre emissioni prodotte da beni e servizi”.

“Sodexo si impegna a guidare il movimento verso la ristorazione a base vegetale e a sostenere il sindaco e la città di New York nei suoi obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio. Attraverso la nostra partnership con NYC Health + Hospitals abbiamo già assistito a una riduzione del 36% delle emissioni di carbonio nell’ultimo anno con il lancio del menu per i pazienti a base vegetale”, ha affermato Matt Marchbanks, vicepresidente senior delle operazioni, Sodexo . “Siamo concentrati sul miglioramento della disponibilità di piatti a base vegetale e sulla creazione di deliziose nuove ricette che i consumatori saranno entusiasti di provare”.

“Il mondo ha bisogno che New York City continui ad essere all’avanguardia nell’affrontare la nostra crisi climatica e porre fine alla nostra dipendenza dai combustibili fossili. E fino ad ora, si sapeva meno dell’entità delle emissioni basate sui consumi della città o del ruolo che determinate scelte dei newyorkesi hanno nel nostro impatto globale sul carbonio “, ha affermato Daniel Zarrilli, ex consigliere capo per le politiche climatiche, Città di New York .“L’annuncio di oggi che riconosce il cibo come la terza fonte di emissioni di gas serra in città, dopo edifici e trasporti, e fissa obiettivi per ridurre tali emissioni è l’approccio giusto accanto alle azioni coraggiose intraprese dalla città in altri settori. Congratulazioni al sindaco Adams, al direttore esecutivo del MOFP MacKenzie e al Chief Climate Officer Aggarwala per questo importante passo avanti nella leadership climatica di New York City”.

“New York sta rendendo più facile per le persone mangiare cibo che fa bene a loro e al pianeta, dando l’esempio e coinvolgendo le imprese e i leader della comunità affinché utilizzino il loro potere di approvvigionamento per ridurre le emissioni legate al cibo”, ha affermato Mark Watts, direttore esecutivo , C40 Città . Questo è un modello per le città e le parti interessate di tutto il mondo che lavorano per migliorare la salute pubblica e ridurre rapidamente le emissioni”.

“Le soluzioni basate sul cibo sono state lasciate fuori dall’equazione del cambiamento climatico per troppo tempo, quindi è meraviglioso che New York City si stia intensificando per ridurre il costo del carbonio dei loro acquisti di cibo”, ha affermato Jennifer Molidor, senior food campaigner, Center for Diversità biologica . “Non possiamo raggiungere gli obiettivi climatici senza affrontare il sistema alimentare oltre l’azienda agricola. Le azioni di New York City mostrano ciò che è possibile e le altre città dovrebbero fare il punto sulla propria impronta di acquisto di cibo”.

“Lodiamo il sindaco Adams e la leadership visionaria della città di New York nel campo dei sistemi alimentari sostenibili”, ha affermato Laura Edwards-Orr, direttrice dell’impatto istituzionale del Center for Good Food Purchasing . “L’impegno odierno per i pasti rispettosi del clima si basa e rafforza la codificazione dell’Executive Order 8 del Good Food Purchasing Program a New York City, collegando la spesa alimentare della città ai valori fondamentali delle economie locali, sostenibilità ambientale, forza lavoro di valore, benessere degli animali e salute della comunità e nutrizione.”

“L’impegno del sindaco Adams a ridurre le emissioni di origine alimentare del 33% entro il 2030 rappresenta un’importante opportunità per utilizzare pratiche di approvvigionamento basate sui valori e una pianificazione innovativa dei servizi di ristorazione per ridurre l’impronta di carbonio della città, promuovendo al contempo l’agricoltura locale, scelte alimentari più sane e equità sociale”, ha affermato Craig Willingham, amministratore delegato, City University of New York Urban Food Policy Institute.

“Applaudiamo il sindaco Adams, il commissario Aggarwala e i loro team per questo inventario dei gas serra delle attività che si svolgono in città. Questi dati sono fondamentali per una solida definizione delle politiche “, ha affermato Peter Lehner, procuratore capo per l’alimentazione e l’agricoltura sostenibili, Earthjustice . “La scoperta dell’inventario secondo cui il sistema alimentare è una delle maggiori fonti di emissioni del cambiamento climatico è coerente con un ampio corpus di prove scientifiche che dimostrano anche che la produzione industriale di carne in particolare ha un impatto enorme sul cambiamento climatico dato che mucche, letame animale e la produzione di mangime per il bestiame è la principale fonte di potenti gas serra del paese”.

“Le città devono intraprendere azioni coraggiose contro il cambiamento climatico, e la presentazione da parte del sindaco Adams del primo indice di emissioni di gas serra basato sui consumi di New York e il suo impegno a ridurre le emissioni di origine alimentare in 33 agenzie e il lancio della Plant-Powered Carbon Challenge è una sfida audace e passo ambizioso verso un futuro fiorente”, ha affermato la dott.ssa Gunhild Stordalen, fondatrice e presidente esecutivo di EAT . “La sua dedizione alla promozione di diete a base vegetale dimostra la sua preoccupazione non solo per i newyorkesi, ma anche per il pianeta e le generazioni future. Mi congratulo con il sindaco Adams e incoraggio altri leader a seguire il suo esempio verso un domani più sano e luminoso per tutti”.

“Il Good Food Institute elogia l’ufficio del sindaco per aver compiuto un significativo passo avanti nell’assicurare un futuro abitabile e resiliente per tutti”, ha affermato Amy Huang, responsabile dell’innovazione universitaria, Good Food Institute . “Riconoscendo le emissioni dei sistemi alimentari come un importante contributo al cambiamento climatico antropogenico, New York City ha gettato le basi per alleggerire la sua impronta ambientale attraverso il cambiamento sistemico. Gli alimenti a base vegetale e altre proteine ​​alternative sono una soluzione chiave per la mitigazione del clima che dovrebbe essere adottata dai nostri leader del settore pubblico e privato. Speriamo che altre città seguano l’esempio”.

“Great Performances elogia il sindaco Adams per la sua visione a 360 gradi sulle numerose questioni relative a un clima alimentare sostenibile per la città”, ha affermato Liz Neumark, CEO e fondatrice di Great Performances . “Dal nutrire i nostri vicini alla protezione del nostro ambiente fino a garantire la salute dell’industria alimentare che nutre e dà lavoro a innumerevoli newyorkesi, ogni passo è importante”.

“Un numero crescente di istituzioni serve pasti a base vegetale per impostazione predefinita come strategia semplice, conveniente e inclusiva per raggiungere i propri obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio”, ha affermato Katie Cantrell, co-fondatrice e CEO, Greener by Default. “Applaudiamo New York City per aver aperto la strada alla riduzione delle emissioni di Scope 3 dal cibo e non vediamo l’ora di sostenere le istituzioni che partecipano all’innovativa iniziativa del sindaco”.

“I giovani neri e marroni a basso reddito, come quelli che serviamo ad Harlem Grown, sono influenzati in modo sproporzionato dalle emissioni di carbonio, con conseguenti tassi elevati di esiti avversi per la salute pediatrica come l’asma e i disturbi del neurosviluppo”, ha affermato Tony Hillery, fondatore e CEO, Harlem Grown . “Mentre Harlem Grown lavora per consentire ai giovani di condurre una vita sana, la politica della città con un’enfasi sulla riduzione delle emissioni di carbonio è fondamentale per il loro futuro”.

“I risultati del nuovo indice di consumo ci offrono dati locali critici su ciò che già sappiamo: il cibo contribuisce in modo determinante alle emissioni di gas serra ed è necessario un sistema alimentare più sostenibile se vogliamo risolvere la nostra crisi climatica”, ha affermato Emily Broad Leib, direttore della facoltà, Harvard Law School Food Law and Policy Clinic . “Elogiamo il sindaco Adams ei funzionari della città per aver fissato un obiettivo ambizioso per ridurre le emissioni di origine alimentare di New York City. Con questo impegno, il sostegno del governo e la capacità di misurare i progressi attraverso l’indice, New York City ha gli strumenti di cui ha bisogno per far avanzare la politica a sostegno dei suoi obiettivi e fungere da modello per altre grandi città, località o regioni che cercano di affrontare i loro problemi emissioni di gas serra”.

“La città di New York e l’amministrazione Adams sono chiaramente impegnate ad affrontare le emissioni di gas serra in modo efficace con obiettivi urgenti”, ha affermato Annette Nielsen, direttore esecutivo dell’Hunter College NYC Food Policy Center. “L’attenzione al monitoraggio, alla raccolta e all’analisi dei dati è una parte importante dell’equazione nello sviluppo di un indice di consumo accurato. L’indicatore per il cibo che è il terzo maggior contributore alle emissioni qui offre anche l’opportunità di esaminare e rafforzare il nostro sistema alimentare regionale in modo che le iniziative di approvvigionamento cittadino diano la priorità agli agricoltori e ai produttori locali. Quando c’è un’enfasi sul cibo che fa bene alle persone, fa bene anche all’ambiente. L’Hunter College NYC Food Policy Center supporta la strategia di questa amministrazione per riunire i leader del settore privato, istituzionale e non profit per identificare e implementare soluzioni intelligenti per questo sforzo critico.

“L’amministrazione del sindaco Adams deve essere elogiata per la sua eccezionale leadership nell’intraprendere questo importante passo per affrontare il cambiamento climatico”, ha affermato la dott.ssa Jennifer Cadenhead, PhD, RDN, direttrice esecutiva, Laurie M.Tisch Center for Food, Education, and Policy Teachers Collegio, Columbia University . “La loro dedizione e il duro lavoro porteranno a una notevole riduzione dell’impronta di carbonio dell’economia alimentare di New York City, segnando una pietra miliare significativa nei nostri sforzi collettivi per mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici sul nostro ambiente. È fondamentale lavorare tutti insieme per mitigare l’impatto delle pratiche alimentari sull’ambiente con ogni strumento disponibile. Noi del Tisch Center siamo entusiasti di vederlo incluso nell’educazione alimentare e nelle pratiche alimentari scolastiche.

“Accogliamo con favore il nuovo inventario dei gas serra dell’amministrazione Adams, che identifica il cibo come la terza maggiore fonte di emissioni della città”, ha dichiarato Mark A. Izeman, stratega senior regionale di New York, Natural Resources Defense Council. “Il sistema alimentare a livello locale e globale è un fattore spesso trascurato dell’inquinamento causato dai cambiamenti climatici, dalla produzione nelle fattorie agli sprechi alimentari inviati alle discariche. L’acquisto di cibi più rispettosi del clima è un elemento fondamentale per ridurre l’impronta di carbonio della città. E non vediamo l’ora di lavorare con il sindaco Adams e il suo team per essere un leader nazionale nell’avanzamento di politiche che riducano le emissioni di tutte e tre le principali categorie di inquinamento”.

“Mitigare il nostro impatto collettivo sul clima deve iniziare misurandolo”, ha affermato Cecil Scheib, Chief Sustainability Officer, New York University (NYU) . “New York City sta guidando questo sforzo su entrambi i fronti identificando le emissioni di origine alimentare come un serio contributo al cambiamento climatico, oltre a impegnarsi a ridurle. In qualità di membro di Coolfood Pledge, la NYU è entusiasta di sostenere il sindaco e i suoi sforzi per affrontare le emissioni di gas serra di New York City”.

“Sappiamo che una dieta a base vegetale riduce significativamente l’impronta di carbonio legata al cibo di un individuo”, ha affermato Kevin Ryan, vicepresidente, Partnership per New York City . “Le aziende hanno l’opportunità di avere un impatto significativo sul contenimento delle emissioni di carbonio sostenendo l’alimentazione a base vegetale nei luoghi di lavoro. È più di una scelta di stile di vita, è un investimento importante nella salute del nostro pianeta e nel nostro futuro condiviso, e sosteniamo con entusiasmo il sindaco Adams e l’Ufficio del sindaco per le politiche alimentari nei loro sforzi per creare una via più sostenibile per New York”.

“Sviluppare una comprensione completa dei nostri attuali impatti climatici è un passo fondamentale nella ricerca di soluzioni olistiche e giuste”, ha affermato Karl Palmquist, presidente del Sierra Club New York City Group. “Poiché il settore agricolo è uno dei maggiori contributori alle emissioni globali di gas serra, plaudiamo alla dedizione del sindaco Adams nell’attuazione della politica alimentare nella lotta contro il cambiamento climatico. Garantire che la città riduca le emissioni di carbonio associate al cibo, promuovendo allo stesso tempo pratiche che diano priorità alla salute del suolo e dell’ecosistema, sono essenziali per affrontare le cause alla radice della nostra emergenza climatica”.

“L’obiettivo del 33% di New York City posiziona la città come leader nel crescente movimento per ridurre le emissioni legate al cibo, e Coolfood non vede l’ora di continuare a supportare la città nell’utilizzo dei dati e delle strategie di cambiamento del comportamento dei consumatori per raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi climatici.” ha affermato Edwina Hughes, capo di Coolfood, World Resources Institute.

###

https://twitter.com/durezzadelviver/status/1648592619335737347