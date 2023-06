Ma perchè? La mente si arresta di fronte al Mysterium

I pazienti del NHS avranno accesso a una fornitura prodotta nel Regno Unito di vaccini COVID-19 e vaccini all’avanguardia sviluppati per altre malattie respiratorie, come l’influenza e il virus respiratorio sinciziale ( RSV )

) La partnership creerà più di 150 posti di lavoro e renderà ulteriormente il Regno Unito a prova di futuro contro potenziali pandemie, con i pazienti che beneficeranno di un rapido accesso agli ultimi progressi nella tecnologia dei vaccini

I pazienti nel Regno Unito saranno protetti da potenziali future minacce alla salute globale, comprese potenziali pandemie, grazie a un accordo raggiunto tra il governo e Moderna.

L’investimento significa che i pazienti del NHS potranno ricevere vaccini a mRNA prodotti nel Regno Unito, poiché il Regno Unito consolida il suo status di superpotenza delle scienze della vita.

La partnership con Moderna vedrà un nuovo Centro per l’innovazione e la tecnologia nel Regno Unito, che creerà più di 150 posti di lavoro altamente qualificati e avrà la capacità di produrre fino a 250 milioni di vaccini all’anno in caso di pandemia.

L’accordo è anche un importante impulso per la ricerca sanitaria nel Regno Unito e vedrà la UK Health Security Agency ( UKHSA ) lavorare con Moderna per garantire lo sviluppo precoce del vaccino, sostenendo la missione del G7 per passare dalla variante al vaccino in 100 giorni.

Il centro offrirà ai pazienti del NHS l’accesso ai vaccini COVID-19 di Moderna che possono proteggere da più varianti. Avrà anche il potenziale per sviluppare vaccini mirati a una serie di altre malattie, come l’influenza e l’RSV , in attesa del consueto processo di valutazione normativa e licenza.

Lo sviluppo di vaccini sulle coste del Regno Unito significa che sarà in grado di aumentare rapidamente la produzione in caso di emergenza sanitaria, aumentando in modo significativo la nostra capacità di rispondere a future pandemie.

Questa è la finalizzazione della partnership, guidata dalla Vaccine Taskforce, annunciata all’inizio di quest’anno a giugno.

Il segretario di Stato per la salute e l’assistenza sociale, Steve Barclay, ha dichiarato:

Questa volta 2 anni fa, il Regno Unito è stato il primo paese al mondo a somministrare un vaccino COVID al di fuori di una sperimentazione clinica. Da allora, innumerevoli vite sono state salvate in tutto il mondo e più di 150 milioni di dosi sono state somministrate solo nel Regno Unito. È fondamentale investire nella lotta alle future varianti di questa malattia e ad altri virus mortali che circolano, come l’influenza stagionale e l’ RSV , e questa partnership con Moderna rafforzerà anche la nostra capacità di rispondere a eventuali future pandemie. Aumentando la nostra capacità di produzione di vaccini a terra, siamo un passo più vicini a diventare il principale hub globale per le scienze della vita. Questa partnership sosterrà la nostra missione cruciale per proteggere la popolazione del Regno Unito e di tutto il mondo attraverso lo sviluppo di vaccini e ricerche rivoluzionari.

Moderna ha lavorato a stretto contatto con la Vaccine Taskforce durante la pandemia, fornendo i vaccini COVID-19 utilizzati durante il lancio, anche nella campagna di richiamo autunnale in corso. La Vaccine Taskforce e Moderna hanno lavorato instancabilmente per sviluppare questo accordo per fornire capacità a terra e resilienza dell’offerta.

L’azienda si è ora impegnata a investire ingenti finanziamenti in attività di ricerca e sviluppo ( R&S ) con sede nel Regno Unito per un periodo di 10 anni. Ciò includerà l’esecuzione di un numero significativo di studi clinici nel Regno Unito e si è anche impegnata a finanziare borse di studio per le università del Regno Unito, inclusi posti di dottorato e programmi di ricerca.

La tecnologia mRNA ha dimostrato di essere una delle vie più veloci per sviluppare vaccini altamente efficaci durante la pandemia ed è stata fondamentale per proteggere le persone. Ha il potenziale per essere una tecnologia rivoluzionaria rivoluzionaria in una serie di aree patologiche, tra cui il cancro, le malattie respiratorie e le malattie cardiache. I vaccini a mRNA hanno anche il potenziale per trattare più agenti patogeni in un solo colpo. Il nuovo centro di ricerca cercherà di sbloccare questo potenziale sviluppando trattamenti rivoluzionari nel Regno Unito, a beneficio dei pazienti del SSN e delle persone in tutto il mondo.

La costruzione dovrebbe iniziare all’inizio del 2023, con il primo vaccino a mRNA che dovrebbe essere prodotto nel Regno Unito nel 2025.

La dottoressa Jenny Harries, amministratore delegato di UKHSA , ha dichiarato:

Sono lieto che il personale dell’Unità Vaccini COVID di UKHSA abbia svolto un ruolo così importante nel portare a compimento questa entusiasmante partnership con Moderna. UKHSA ora lo porterà avanti come parte vitale della nostra preparazione contro le future minacce di virus respiratori, incluso COVID-19. I nostri scienziati hanno monitorato l’evoluzione del virus durante la pandemia e assicurato una protezione continua per la popolazione. Questa partnership prenderà i modi vincenti di lavorare con l’industria e costruire la resilienza della nazione, dandoci un rapido accesso ai vaccini. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con Moderna e di svolgere un ruolo chiave nel sostenere l’ambiziosa strategia del governo per le scienze della vita.

Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna, ha dichiarato:

La nostra nuova struttura all’avanguardia porterà la produzione di mRNA sulle coste del Regno Unito, fornendo al pubblico del Regno Unito l’accesso alle capacità di risposta alla pandemia attraverso i vaccini Moderna COVID-19 e i futuri candidati al vaccino contro il virus respiratorio. Non vediamo l’ora di far parte della comunità scientifica e dell’innovazione di fama mondiale del Regno Unito, contribuendo all’ecosistema sanitario del Regno Unito attraverso investimenti significativi in ​​​​attività di ricerca e sviluppo e ampliando la nostra impronta di sperimentazione clinica in tutto il paese.

Richard Torbett, amministratore delegato dell’Associazione dell’industria farmaceutica britannica (ABPI), ha dichiarato:

Questa partnership è una notizia fantastica per la produzione britannica e la scienza e la ricerca con sede nel Regno Unito. È un importante promemoria del fatto che l’industria delle scienze della vita ha il potenziale per essere un motore di crescita chiave per l’economia del Regno Unito. L’industria farmaceutica investe già più di qualsiasi altro settore in ricerca e sviluppo nel Regno Unito, guidando la scoperta della prossima generazione di farmaci e vaccini. Come dimostra questo accordo, con il giusto supporto e sostegno da parte del governo, la nostra industria può portare avanti una crescita guidata dall’innovazione e fornire posti di lavoro di alta qualità e di alto valore di cui la nostra economia ha bisogno.

La partnership sarà portata avanti dalla COVID Vaccine Unit – parte di UKHSA – che continua a lavorare per rafforzare la risposta del Regno Unito al COVID-19 e la reattività a lungo termine a possibili futuri eventi di emergenza sanitaria.

