Ma c’è una magistratura in Italia? (se la domanda non è in sé reato, nel qual caso la ritiro)

Copio e incollo:

In diretta da un ospedale della Campania. Stanno ricoverando persone sanissime e negano l'assistenza invece a tutte quelle persone che ne hanno davvero bisogno. Se pensate ancora che tutto questo abbia a che fare con la salute, il problema non è il Covid. Il problema siete voi.

“Stanno ricoverando persone sane. Stanno occupando i pochi posti letto con persone perfettamente sane. Stanno mettendo a rischio la vita di altre persone. Devono essere denunciati”.

Vorrei sapere: ma c’è un magistrato in Italia per appurare se questo è vero? O ci sono solo palamara?

In Spagna per esempio il numero dei “casi di Covid” è collassato per il cambiamento dei criteri diagnostici, depotenziando l’amplificazione della carica virale. In Italia si sta commettendo una frode mantenendo alta la moltiplicazione? E’ ipotizzabile un reato, signor procuratore?