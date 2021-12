L’Ucraina è a rischio di spartizione lungo il fiume Dnepr?

L’ipotesi di Deutsche Wirtschafts Nhrichten

Per l’Ucraina orientale sono ipotizzabili due scenari militari. Mentre è improbabile che si verifichi il primo, il secondo scenario è del tutto concepibile.

Le caratteristiche geografiche dei paesi giocano un ruolo essenziale nei conflitti internazionali. Molti paesi sono separati da confini naturali. sono spesso composti da fiumi e montagne. Secondo la Nasa , i fiumi costituiscono il 23 percento dei confini internazionali, il 17 percento dei confini statali e provinciali del mondo e il 12 percento di tutti i confini locali a livello di contea.

Ad esempio, si può osservare che gli Stati Uniti e la Russia in Siria stanno riorganizzando il paese lungo un confine naturale. Mentre gli Stati Uniti ei suoi alleati si sono stabiliti a est dell’Eufrate, la Russia ei suoi alleati controllano vaste aree a ovest dell’Eufrate.

L’Ucraina potrebbe affrontare un destino simile a quello della Siria. Il fiume Dnepr potrebbe emergere come confine naturale tra l’Ucraina occidentale e orientale nei prossimi anni. In uno scenario del genere, i mercenari e i separatisti filo-russi dovrebbero avanzare sulla sponda orientale del Dnepr per utilizzare il fiume come linea di difesa. Tuttavia, tale operazione richiederebbe un gran numero di truppe, il che non sarebbe possibile senza le truppe russe. Sarebbero necessari fino a 250.000 soldati per portare tutta l’Ucraina orientale fino al Dnepr. Dal momento che la Russia potrebbe invadere attraverso più rotte, tale invasione dovrebbe essere completata entro due settimane.

Nella maggior parte dei luoghi il Dnepr è molto ampio. Ha poche posizioni adatte per operazioni di ponte tattico. Non è molto probabile, ma nemmeno improbabile, che questo scenario si verifichi effettivamente.

Il presidente russo Vladimir Putin ha recentemente chiarito che in caso di emergenza la Russia è determinata ad agire. In una riunione del Consiglio per i diritti umani del Cremlino, ha parlato di “ostilità verso la Russia” nell’est dell’Ucraina, che è stato “un primo passo verso il genocidio”. “Tu ed io sappiamo cosa sta succedendo in Donbass. Assomiglia certamente al genocidio “, ha affermato Putin, citato dal New York Times .

La parola chiave “genocidio” viene utilizzata nella politica internazionale ogni volta che si pianifica un intervento militare unilaterale o un intervento su mandato dell’ONU per far valere effettivamente interessi concreti.

Secondo la dottrina militare russa, le operazioni militari possono essere svolte anche quando servono a proteggere i cittadini russi. Secondo la ” Fondazione per la scienza e la politica ” (“SWP”), negli ultimi anni la Russia ha naturalizzato numerosi cittadini dell’Ucraina orientale in modo mirato.

L’accenno di Putin a un imminente “genocidio” contro i russi nell’Ucraina orientale viene inviato a Kiev solo come avvertimento al momento.

Secondo scenario: il Dnepr e la Crimea sono collegati

Una variante più probabile di un imminente conflitto potrebbe sorgere lungo la costa dell’Ucraina. La penisola di Crimea soffre di una grave carenza d’acqua. È stato in gran parte tagliato fuori dal Canale della Crimea settentrionale dal 2017. Il 1° marzo 2021, il ministro degli interni ucraino Arsen Avakov ha annunciato che “l’Ucraina non fornirà acqua alla Crimea fino a quando non tornerà in Ucraina”, riporta l’agenzia di stampa statale ucraina ” Ukrinform “.

Il ” Financial Times ” aveva precedentemente riferito di una “guerra per l’acqua” tra Russia e Ucraina che sta colpendo la Crimea. Ma il loro approvvigionamento idrico potrebbe essere assicurato se l’acqua sul Dnepr potesse essere assicurata nel corso di un’operazione militare.

Creare un collegamento tra la Crimea e il Dnepr. (Grafica: Google Maps / DWN / Cüneyt Yilmaz)

Secondo uno scenario ipotizzabile, i mercenari e i separatisti filo-russi potrebbero cercare di creare un collegamento terrestre tra le “Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk” e la Crimea avanzando verso ovest lungo il 47esimo parallelo da est nella regione del Donbass fino al Reach Dnepr . Da lì, i mercenari avrebbero dovuto avanzare di circa 251 chilometri lungo il lato orientale del Dnepr fino a Nowa Kachowka, attraverso la rotta europea 105 (E 105).

Da Nowa Kachowka, truppe ed equipaggiamento militare potevano essere trasportati a Hola Prystan tramite l’autostrada T2206. La città di Hola Prystan rappresenta un estuario del Dnepr.Le linee difensive dei mercenari e separatisti filorussi dovrebbero essere ancorate al fiume, in quanto dotato di un’elevata capacità difensiva. Un’operazione del genere richiederebbe tra i 50.000 e i 70.000 soldati. Non sarebbe necessario l’intervento delle truppe russe regolari.

Alla fine, le città di Mariupol, Berdyansk, Prymorsk, Kyrylivka, Henichesk e Skadovsk, situate sul Mar d’Azov o sul Mar Nero, cadrebbero nelle mani di mercenari e separatisti filo-russi.

È anche ipotizzabile un’espansione dell’operazione alla città portuale di importanza strategica di Odessa (compresa la Transnistria), ma rischiosa perché un’azione del genere escluderebbe completamente l’Ucraina dall’accesso al Mar Nero. Per ragioni tattiche, la Russia non adotterebbe una posizione così rigida per non allargare il campo dei suoi avversari internazionali nel corso di un tale conflitto, tanto più che il porto è estremamente importante non solo per l’Ucraina ma per il commercio internazionale di container – anche perché dei suoi buoni collegamenti ferroviari.

Queste spiegazioni strategico-militari e tattiche militari devono essere integrate nell’ambiente geopolitico.

In conclusione va detto quanto segue:

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è una personalità contraddittoria. Vuole aiutare la Cina a usare l’Ucraina come trampolino di lancio economico per l’Europa. A tal fine, vorrebbe fornire ai cinesi suolo, porti e infrastrutture ucraini.

Allo stesso tempo, vorrebbe che il suo paese entrasse nella NATO, anche se sta valutando anche l’adesione del suo paese all’UE. Zelenskyj, che ha lavorato come comico, non sa che sia gli Stati Uniti che la Russia vogliono/impediranno l’espansione della Cina attraverso l’Ucraina come fulcro in tutte le circostanze. Secondo chi scrive, non ci sarà alcuno scontro tra USA/NATO e Russia in Ucraina.

