Ex analista Cia Ray McGovern ha ipotizzato il 19 settembre in un’intervista col giudice Andrew Napolitano che il cyber operation degli israeliani contro il Libano (cerca persone esplosivi) potrebbe essere collegata al programma CIA , Vault 7. Vault 7 era stato reso pubblico da Assange’s Wikileaks e aveva portato all’arresto di Assange.

Vault 7 è una serie di documenti che WikiLeaks ha iniziato a pubblicare il 7 marzo 2017, che descrivono in dettaglio le attività e le capacità della Central Intelligence Agency (CIA) degli Stati Uniti di eseguire sorveglianza elettronica e guerra informatica . I file, risalenti al periodo compreso tra il 2013 e il 2016, includono dettagli sulle capacità software dell’agenzia, come la capacità di compromettere automobili , smart TV , [ 1 ] browser Web tra cui Google Chrome , Microsoft Edge , Mozilla Firefox e Opera , [ 2 ] [ 3 ] i sistemi operativi della maggior parte degli smartphone tra cui iOS di Apple e Android di Google e sistemi operativi per computer tra cui Microsoft Windows , macOS e Linux . [ 4 ] [ 5 ] Un audit interno della CIA ha identificato 91 strumenti malware su oltre 500 strumenti in uso nel 2016 compromessi dal rilascio. [ 6 ] Gli strumenti sono stati sviluppati dall’Operations Support Branch della CIA. [ 7 ]

E’ stata la pubblicazione del Vault che 7 ha portato la CIA a ridefinire WikiLeaks come un “servizio di intelligence ostile non statale”. [ 8 ] Nel luglio 2022, l’ex ingegnere informatico della CIA Joshua Schulte è stato condannato per aver fatto trapelare i documenti a WikiLeaks, [ 9 ] e nel febbraio 2024 condannato a 40 anni di prigione, per accuse di spionaggio e separatamente a 80 mesi per accuse di pornografia infantile. [ 10 ]

One document reportedly showed that the CIA was researching ways to infect vehicle control systems. WikiLeaks stated, “The purpose of such control is not specified, but it would permit the CIA to engage in nearly undetectable assassinations.”[68] This statement brought renewed attention to conspiracy theories surrounding the death of Michael Hastings.[98]

Un documento avrebbe mostrato che la CIA stava ricercando modi per infettare i sistemi di controllo dei veicoli. WikiLeaks ha dichiarato: “Lo scopo di tale controllo non è specificato, ma consentirebbe alla CIA di impegnarsi in assassinii impossibilli da scoprire”.[68] Questa dichiarazione ha portato una rinnovata attenzione alle teorie cospirative che circondano la morte di Michael Hastings.[98]

Sputnik News:

Siamo tutti a rischio? Cosa sappiamo sui produttori di elettronica collegati alle esplosioni in Libano

Il Libano è scosso dalle 48 ore di attacchi terroristici attribuiti all’intelligence israeliana che hanno preso di mira Hezbollah attraverso una serie di esplosioni coordinate di dispositivi elettronici. Quali aziende, marchi e dispositivi sono coinvolti? Ecco cosa sappiamo.

I cercapersone esplosivi in Libano potrebbero essere la risposta di Israele all’attacco al quartier generale delle spie israeliane, l’Unità 8200.

di Steven Sahiounie