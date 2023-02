L’ISS punisce i suoi ricercatori perché hanno scritto la verità

Risulta che provvedimenti disciplinari sono stati comminati contro i ricercatori dell’ISS che in uno studio pubblicato esprimevano dubbi sul rapporto rischi/benefici, invitando a riconsiderare la necessità dei vaccini Covid.

Evidentemente l’articolo 21 della Costituzione vige solo per ridere al festival di Sanremo; ridere, sia chiaro, alle nostrre spalle nei lazzi sfiatati di un comico ripugnante lecchino del potere. Se i media non dicono nulla di questa persecuzione sofferta da esperti perché hanno detto la verità, se una opinione pubblica non difende questi coraggiosi come suoi eroi, la Costituzione più bella del mondo è calpestata impunemente, e con essa la nostra dignità come cittadini.

Cosa hanno detto i tre ricercatori dell’ISS perseguitati? Qui un articolo di Der Einzige

Lo studio è una review sui rischi dei vaccini, e lo potete trovare qui (https://www.mdpi.com/2076-0817/12/2/233).

1) IL VACCINO INDUCE SINTOMI SIMILI ALLA SCLEROSI MULTIPLA

Questo studio è il migliore che sia uscito contro la narrazione covid. Dichiarano apertamente che i benefici non superano i rischi e si oppongono ad una campagna di vaccinazione di massa, ammettendo anche che la mortalità per ogni causa dei vaccinati è più alta di quella dei non vaccinati (1 (https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmariages/deaths/datasets/deathsbyvaccinationstatusengland), 2 (https://t.me/dereinzigeitalia/634), 3 (https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/42)). È stata analizzata la presenza di demielinizzazione nel sistema nervoso centrale, ed è stato visto che (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34839149)questa può verificarsi in chi riceve il veleno Pfizer, e che quest’ultimo può addirittura aggravò la sclerosi multipla (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/36090519) nel 19% del gruppo dei pazienti, e può aumentare le ricadute (1 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35803085), 2 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34744992)).

2) COSTA PIÙ CURARE PER LE REAZIONI AVVERSE CHE LE OSPEDALIZZAZIONI COVID

Si parla dei casi di miocardite, e qui non differisce per nulla da ciò che ho spiegato già nei miei post, anzi vengono utilizzati gli stessi studi (1 (https://t.me/dereinzigeitalia/568), 2 (https://t.me/dereinzigeitalia/556), 3 (https://t.me/dereinzigeitalia/499), 4 (https://t.me/dereinzigeitalia/508)) più alcuni altri come questo (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/36602621) dove viene spiegato che il 17,1% di studenti di una scuola aveva anomalie cardiache con un’aritmia cardiaca su mille. Il costo sanitario in termini economici della diagnosi e del trattamento degli eventi avversi supera i presunti benefici economici dei vaccini in termini di riduzione di posti letto. Ogni dose di vaccino può causare dei danni al cuore perché si registra un aumento di troponina T (1 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/36145434), 2 (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542364917300997?via%3Dihub)), soprattutto in chi ha già avuto una miocardite, e siccome i fragili non sviluppano anticorpi durante le inoculazioni (1 (https://www.jci.org/articles/view/150175), 2 (https://t.me/dereinzigeitalia/601)), il mainstream sostiene che vadano sottoposti a dosi aggiuntive, mettendoli ancora di più a rischio.

3) EFFETTO ADE E DANNI AL SISTEMA IMMUNITARIO

Anche per quanto riguarda i danni al sistema immunitario buona parte di quanto è stato detto fa riferimento agli stessi studi trattati da me, dove viene sottolineato come il vaccino provochi imprinting immunitario portando ad anticorpi inutili contro le varianti (1 (https://t.me/dereinzigeitalia/213), 2 (https://t.me/dereinzigeitalia/493), 3 (https://t.me/dereinzigeitalia/527)) e si comporti come un’immunoterapia (https://t.me/dereinzigeitalia/619) producendo igg4 che bloccano la risposta immunitaria. Discutono anche dell’effetto ADE che si verifica quando gli anticorpi non solo non neutralizzano il virus, ma lo aiutano a entrare nella cellula.

4) L’INTERVISTA ALLA PRIMA AUTRICE DELLO STUDIO

Il giornale d’Italia ha intervistato Loredana Frasca (https://www.ilgiornaleditalia.it/news/salute/452039/frasca-iss-vaccino-covid-miocarditi-danneggia-sistema-immunitario.html), che ha dichiarato che il vaccino non è efficace e che la comunità scientifica dovrà rivalutare la sua posizione sui vaccini. Sostiene che i dati suggeriscono in modo inequivocabile che i sieri sono pericolosi e che possono causare danni a tutti, compresi i bambini. Ammette di aver fatto solo una dose e che se tornasse indietro non si vaccinerebbe anche perché è stata danneggiata, e non ha fatto vaccinare suo figlio.

5) LA CENSURA POLITICA DELL’ISS

L’ISS ha affermando che lo studio viola il codice interno di integrità dei ricercatori del’iSS con questo comunicato stampa (https://www.iss.it/web/guest//comunicati-stampa/-/asset_publisher/fjTKmjJgSgdK/content/id/8242034) che non contiene nemmeno un riferimento bibliografico. Affermano di dissociarsi e che la review è lacunosa e parziale, ma l’ISS con questo comunicato non entra nel merito. Non chiarisce cosa nell’articolo sia sbagliato, senza elencare nemmeno un presunto errore. Si tratta solo di un attacco volto a colpire le persone dei tre ricercatori, per porre pressioni sociali e politiche.

CONCLUSIONI

L’articolo dei tre ricercatori non è né arbitrario né sbagliato. Se a volte sono andati contro le conclusioni degli studi che hanno citato è perché questi sono scritti in malafede per distorcere volontariamente il significato dei dati per alimentare la narrazione (https://t.me/dereinzigeitalia/603). Per fare ciò esistono tecniche precise, che ho spiegato qui (https://t.me/dereinzigeitalia/555). Se ci sono dei dati che un ricercatore ignora o altera volutamente, l’unica cosa che lo scienziato onesto può fare è prendere quei dati e analizzarli correttamente e correggere le conclusioni false, ed è proprio quello che Frasca, Ocone e Palazzo hanno fatto. Ciò significa solo che è l’ISS a non sapere come si fa buona scienza, e che sono esperti solo in lecchinaggio.

Der Einzige

I punitori dello ISS contro i loro colleghi stanno obbedendo al

Progetto TELL ME (2013- 2016) finanziato dalla Commissione Europea

Tra le indicazioni:

Presentare la vaccinazione come unica soluzione

Imporla a soggetti non a rischio(giovani) come comportamento umanitario nei confronti dei più deboli o anziani.

Aumentare il numero di vaccinazioni con sistemi vessatori e ricattatori.

Creare un clima di paura tale da fare assumere alle persone come dispositivo necessario l’uso della mascherina pur conoscendone l’inutilità.

Esasperare il distanziamento ricorrendo al lockdown

Presentare i no vax come propagatori di false notizie e sopratutto mettere in rilievo gli “scenari personali” di no vax colpiti dal virus.

Impegno dei mezzi di comunicazione a divulgare il prevalere dei benefici del vaccino rispetto ai rischi minimi in numero e gravità.

Pare che l’Italia sia stata la prima della classe… Perciò quando sentiamo dire che sono errori fatti per impreparazione state certi: stanno ancora mentendo.

Difendiamoli questi perseguitati, difendiamo la Costituzione.

Difendiamo i nostri stessi figli:

L’Aquila sotto choc: 13enne sano e senza patologie muore in casa a causa di un malore improvviso😳🤯

L’AQUILA- Tragedia nella notte in città. Un ragazzino di 13 anni, Lorenzo Di Fabio, è morto a causa di un malore mentre si trovava nella sua abitazione.https://t.co/i83VZoudcG — ⛔️ⓁⓋⓄⒼⓇⓊⓅⓅⓄ⛔️ (@lvogruppo) February 9, 2023

Perché se no, il Potere globale ci farà di peggio:

OMS: PREPARARCI ALLA NUOVA PANDEMIA DI INFLUENZA AVIARIA

Marcello Pamio – 9 febbraio 2023

Il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesu ha dichiarato che “dobbiamo prepararci” a una potenziale pandemia di influenza aviaria umana H5N1.

Tutto il mondo deve prepararsi perché il ceppo H5N1 è passato dagli uccelli ai mammiferi. In UK dal 2021 hanno segnalato 9 casi tra lontre, visoni e volpi.

Vi sblocco un ricordo: Mucca pazza (2001), Sars (2002), Aviaria (2005), Suina (2009), Zika (2015), Ebola (2019), Sars-2 (2020). Hanno quindi scomodato: vacche, polli, uccelli, suini, zanzare, pipistrelli, pangolini e domani saranno visoni e volpi…

La colpa casca come sempre sugli animali, tralasciando casualmente l’unico animale veramente colpevole e insulso: il bipede umano, che ancora crede ai virus!

Quelli dell’OMS quindi si sono assicurati che i produttori di veleni (Big Pharma) siano pronti per le “forniture di vaccini e antivirali siano disponibili per l’uso globale”. Eccola qua!

Avete capito cosa vogliono fare? Vaccinare tutti anche per l’aviaria. E secondo voi i subumani non lo faranno, dopo aver fatto qualunque cosa negli ultimi tre anni? Lo ripeto per l’ennesima volta: questa è selezione del più adatto!