“L’Europa è isolata in tutto il mondo quando si tratta di politica climatica”

Gli europei stanno già pagando il prezzo della prevista decarbonizzazione dell’economia. La maggior parte del mondo sta guardando e aspettando.

Alla Conferenza mondiale sul clima di Dubai, alla quale quasi 100.000 partecipanti hanno volato nello stato desertico con jet privati ​​e aerei di linea, il governo federale vuole garantire che quasi 200 governi decidano su un’uscita globale dal carbone, dal petrolio e dal gas, nonostante la resistenza da parte di un certo numero di paesi.

“Il nostro obiettivo è chiaro: le energie rinnovabili sono il futuro, la fine dell’era fossile deve diventare tangibile qui alla COP28”, ha affermato martedì il segretario di Stato per il clima Jennifer Morgan .

Anche il segretario di Stato per lo sviluppo Jochen Flasbarth ha affermato che gli obiettivi di protezione del clima richiedono chiaramente l’uscita dai fossili. “Naturalmente dobbiamo uscire da lì, il più rapidamente possibile”, ha detto. “Tutto il resto è avventuroso.”

Dibattiti accesi

Ma ci sono “molte persone alla COP28 a cui non piace davvero”, ha ammesso Flasbarth. Ci sono accesi dibattiti, ma questo è “l’ultimo barlume del mondo fossile”.

Tra le altre cose, lo stato petrolifero dell’Arabia Saudita aveva pubblicamente espresso resistenza; Inoltre, secondo gli attivisti, sul sito sono presenti più di 2.400 lobbisti del petrolio, del carbone e del gas.

Morgan ha detto che i quasi 200 stati sono ormai arrivati ​​nel bel mezzo dei negoziati. “Lavoriamo giorno e notte. A volte è difficile, ma in questa fase è normale”. L’incontro di due settimane con 97.000 partecipanti si concluderà il 12 dicembre.

Per quanto riguarda la bozza del documento finale, Morgan ha affermato che sono stati inclusi importanti pilastri. Ma ora i negoziatori dovranno approfondire i dettagli a livello tecnico. Poi, nella seconda settimana, le questioni in sospeso potranno essere decise a livello politico. Da venerdì il ministro degli Esteri Annalena Baerbock (Verdi) guiderà la delegazione a Dubai.

L’energia fossile sarà necessaria per decenni a venire

Con le sue illusioni, il governo federale è in gran parte isolato in tutto il mondo: non solo praticamente tutti i paesi in via di sviluppo (comprese Cina e India) non seguono le idee di Berlino, ma anche i paesi ricchi e industrializzati se ne stanno allontanando.

Il governo britannico ha già annunciato un indebolimento dei suoi obiettivi climatici . Il primo ministro Rishi Sunak ha affermato che i politici di tutte le parti “non sono stati onesti riguardo ai costi e ai compromessi”. Metterà gli “interessi a lungo termine del nostro Paese al di sopra delle esigenze politiche a breve termine del momento”.

Come ha affermato in una conferenza l’economista Hans-Werner Sinn , solo circa un terzo di tutti i paesi si sono impegnati a raggiungere gli obiettivi climatici di Parigi. Anche gli Stati Uniti, che si sono formalmente impegnati, sono un candidato traballante perché il Senato non ha ancora ratificato il trattato.

Poiché la popolazione mondiale è in crescita e solo le fonti energetiche fossili possono garantire alle persone un approvvigionamento ampio e soprattutto affidabile di elettricità, riscaldamento e materie prime industriali, i volumi di produzione globale pianificati di carbone, petrolio e gas superano notevolmente il livello consentito concordato alla Conferenza sul clima di Parigi.

Secondo un rapporto pubblicato dal programma ambientale all’inizio di novembre, la produzione pianificata dai paesi per il 2030 è più del doppio (110% in più) di quella che sarebbe compatibile con l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius concordato nell’accordo sul clima di Parigi. le Nazioni Unite (UNEP) e i principali istituti di ricerca.

Entro il 2030 in tutto il mondo si produrrà sempre più carbone. Si prevede che i volumi di produzione di petrolio e gas continueranno ad aumentare almeno fino al 2050.

Nell’accordo sul clima di Parigi del 2015, i paesi hanno promesso di limitare, se possibile, il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali. Tuttavia, solo una manciata di paesi si è effettivamente impegnata e ha convertito tutto ciò in misure politiche, compresa la Germania.

Tutti gli altri Stati hanno praticamente solo promesso di perseguire l’obiettivo e non hanno assunto alcun impegno vincolante.

Anche i “ragazzi modello” non mantengono le proprie promesse

Il rapporto mostra anche che nessuno dei 20 paesi analizzati – inclusa la Germania – che complessivamente producono e consumano una grande percentuale di carbone, petrolio e gas naturale, è pienamente impegnato a limitare nella misura necessaria le quantità di produzione all’obiettivo di 1,5 gradi.

Molti paesi fanno affidamento sul gas come tecnologia ponte senza avere piani concreti per l’uscita. Le tecnologie che immagazzinano o rimuovono la CO2 dall’aria sono troppo incerte su cui fare affidamento, afferma il rapporto.

La Germania, che secondo quanto riferito è il secondo produttore mondiale di lignite e il dodicesimo produttore di carbone in generale, non ha fissato alcun obiettivo per ridurre la produzione in caso di eliminazione graduale del carbone. Si può tuttavia presumere che l’eliminazione graduale dell’elettricità dal carbone al più tardi entro il 2038 e l’obiettivo del governo dell’80% di energia rinnovabile entro il 2030 avranno un impatto corrispondente.

La conclusione di contratti di fornitura di gas e la costruzione di terminali GNL, invece, promuovono indirettamente la produzione internazionale di gas perché segnalano una domanda a lungo termine.

Gli europei stanno già pagando il prezzo della decarbonizzazione, altri no

Gilles Moëc, capo economista del Gruppo AXA e responsabile AXA IM Core Investments Research, scrive in un commento sul vertice sul clima di Dubai:

Non ci aspettiamo che alla COP 28 si verifichi una svolta che inneschi un rapido adattamento agli obiettivi dell’Accordo sul clima di Parigi. Ma con tutti gli occhi ora puntati sulla conferenza negli Emirati Arabi Uniti, abbiamo esaminato l’indagine sul clima della Banca europea per gli investimenti per vedere cosa pensano le persone per strada riguardo al cambiamento climatico – e quali politiche vorrebbero vedere. Gli europei e gli americani sono meno distanti di quanto si potrebbe pensare quando si tratta di valutare l’importanza del cambiamento climatico. Qua e là, lo stesso numero di intervistati (39%) la considera una delle tre sfide più importanti per il proprio Paese nei prossimi anni. Ciò che forse sorprende, tuttavia, è che la consapevolezza del clima sembra essere leggermente diminuita in Europa negli ultimi anni, mentre è rimasta invariata negli Stati Uniti.

Secondo l’indagine della BEI, gli europei sono più preoccupati per le conseguenze economiche della lotta al cambiamento climatico rispetto agli americani, ai cinesi o agli indiani. Sono anche più cauti quando si tratta di tasse sulla CO2. Sospettiamo che ciò sia dovuto principalmente al fatto che i cittadini europei pagano già ingenti tasse ambientali. Stanno già sostenendo una parte dei costi della decarbonizzazione, mentre i cittadini di altri paesi e regioni finora sono stati risparmiati. A nostro avviso, il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) potrebbe, con argomentazioni convincenti, contribuire a scongiurare l’imminente battuta d’arresto nella politica climatica.

Con la COP 28 in pieno svolgimento, i mercati si preoccupano solo della possibilità di un imminente cambiamento nella politica monetaria dopo la pubblicazione di dati incoraggianti sull’inflazione. A novembre l’inflazione nell’area dell’euro è nuovamente scesa più del previsto. Gli operatori di mercato si aspettano ora il primo taglio dei tassi di interesse da parte della BCE alla fine del primo trimestre del 2024. Riteniamo che questa sia un’ipotesi estrema. Dal nostro punto di vista, l’inflazione di novembre è fondamentalmente una buona notizia, ma a nostro avviso non è cambiato nulla rispetto alla scorsa settimana: secondo la regola di Taylor, scenari economici realistici suggeriscono tagli rapidi e netti dei tassi di interesse nel prossimo anno, ma ci aspettiamo solo questo da giugno in poi. Non si dovrebbero ignorare le dichiarazioni della BCE.

