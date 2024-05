L’elettricità Green… non è nemmeno green. E non arriva.

https://x.com/wideawake_media/status/1791381670865568126

Olanda: un’enorme turbina eolica si schianta al suolo a causa…, del vento. Turbine eoliche: completamente inutili quando il vento non soffia, e apparentemente ancora più inutili quando soffia il vento. E pensare che stiamo chiudendo tutte le nostre miniere di carbone e le centrali elettriche – che fornivano energia abbondante ed economica – e sostituendole con queste mostruosità costose, inefficienti e intermittenti, mentre Cina e India costruiscono centrali a carbone come se non ci fosse un domani.

Niente da vedere quì. Solo migliaia di pale di turbine eoliche “ecologiche” vengono sepolte in un cimitero di pale in Texas perché la loro durata di vita di 20 anni (al massimo) è scaduta e non possono essere riciclate. Dicono che stanno salvando il pianeta dallo spaventoso mostro atmosferico noto come CO2.

https://x.com/wideawake_media/status/1791059453648728113

https://x.com/durezzadelviver/status/1791366541662953491

Quanto è “green” e “rinnovabile”

Non lo fanno per darvi l’elettricità, ma per togliervela. A voi bocche inutili e inquinanti il meraviglioso mondo dei miliardari. Il noto ecologista lo dicew chiaro.

https://x.com/fdragoni/status/1791539924224676056

Quindi almeno salveranno le api?

https://x.com/Artemisfornow/status/1791364158576861531

NUOVA ZELANDA – Quest’uomo è stato costretto a distruggere milioni di api sane bruciandole perché la National American Foulbrood Management Agency ha trovato spore, ben al di sotto del livello di infezione e nessuna malattia. Due milioni di dollari persi e nessun risarcimento.

“American Foulbrood” è il nome di una cosiddetta “peste delle api”. Si chiama Peste americana. È originario dell’America e viene diffuso dal miele contaminato cinese. Suona familiare? Non sembra un po’ il percorso del Coronavirus? Ma nessuna correlazione.

E poi: Distruggere su larga scala non è assolutamente necessario. Ma distruggere le api impedisce l’impolllinazione e la nascita di molti frutti e vegetali. Abbiamo qui, in questo incendio, un esempio del Male Asoluto occidentale.

Attenzione, accade in Sardegna:

25 uomini e donne delle forze di polizia hanno accompagnato i funzionari di Terna a convincere i proprietari reticenti a vendere i loro terreni.

https://x.com/Wondercri1982/status/1791197816389263577