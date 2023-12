Ecco i leader “religiosi” che si uniscono al WEF per promuovere l’agenda globale sul clima

Un articolo di Zero Hedge – ovviamente è citato El Papa

Le agenzie globaliste stanno ora accogliendo favorevolmente l’aiuto dei leader religiosi che combattono il cambiamento climatico, uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per il 2030. Ma alcuni leader religiosi sono allarmati dal coinvolgimento dei loro colleghi nel dibattito sul clima. “Penso che questo sia un programma pericoloso, e impedisce alla Chiesa di fare quella che è la sua vocazione principale, e cioè conquistare le persone alla fede in Gesù Cristo”, ha detto a The Epoch Times Robert Jeffress, pastore della First Baptist Church di Dallas. .“Dovremmo essere molto più preoccupati di ciò che Dio pensa.” L’ ONU prevede la catastrofe se non verranno intraprese azioni urgenti per salvare la terra dalla calamità dell’innalzamento degli oceani e dalle condizioni meteorologiche estreme causate dal riscaldamento globale, anche se le prove scientifiche rimangono controverse. L’ obiettivo climatico delle Nazioni Unite per il 2030 prevede una riduzione “profonda, rapida e sostenuta” delle emissioni di gas serra del 42%, e l’ONU punta a zero emissioni nette entro il 2050. Si prevede che le temperature globali aumenteranno di oltre 1,5 gradi Celsius entro il 2030. 2035. Il pastore Robert Jeffress pronuncia il Giuramento di fedeltà prima che il presidente Donald Trump parli durante una manifestazione elettorale a Dallas, in Texas, il 17 ottobre 2019. (Tom Pennington/Getty Images) Crocifiggere il combustibile fossile In previsione della Conferenza delle Nazioni Unite sul clima di Parigi nel 2015, gruppi buddisti, indù, musulmani e cristiani hanno rilasciato dichiarazioni sui cambiamenti climatici, segnando un punto di svolta nel sostegno dei leader religiosi all’agenda globale sul clima. L’ONU ha annunciato quell’anno la notizia della lettera papale di Papa Francesco sul cambiamento climatico indirizzata a tutti i vescovi cattolici romani, intitolata Laudato Si . Il leader spirituale di 1,36 miliardi di cattolici ha prestato la sua notevole influenza per salvare il pianeta, lamentando che il degrado ambientale sta danneggiando i cittadini più poveri del mondo. ” Faccio appello urgentemente, quindi, a un nuovo dialogo su come stiamo modellando il futuro del nostro pianeta “, ha scritto Papa Francesco. Papa Francesco pronuncia un discorso mentre altri leader religiosi e scienziati ascoltano durante l’incontro “Fede e scienza: verso la COP26”, in Vaticano il 4 ottobre 2021. (ALESSANDRO DI MEO/POOL/AFP tramite Getty Images) E anche se il pontefice non ha potuto partecipare al vertice sul clima COP28 delle Nazioni Unite di quest’anno a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, ha inviato un messaggio per l’inaugurazione del primo Padiglione della Fede in occasione dell’evento, sottolineando la responsabilità dei leader religiosi nella cura del pianeta . Molti leader religiosi si sono uniti ai funzionari delle Nazioni Unite nel chiedere che le istituzioni finanziarie smettano di finanziare progetti sui combustibili fossili. I leader del Consiglio mondiale delle chiese, del Consiglio musulmano degli anziani e del Consiglio dei rabbini di New York hanno rilasciato dichiarazioni nel 2021 e nel 2022 affermando che le banche, i fondi pensione e le compagnie di assicurazione avevano un “imperativo morale” di smettere di investire nei combustibili fossili. Hanno fatto pressione sulle istituzioni finanziarie affinché investessero nelle cosiddette energie rinnovabili per “i bambini e le future generazioni della vita sulla terra”. Michael O’Fallon è il fondatore di Sovereign Nations, un sito web multimediale dedicato alla preservazione della sovranità nazionale. Ha parlato con The Epoch Times di quello che vede come uno sviluppo sinistro. Michael O’Fallon parlando a Londra. (Per gentile concessione di Michael O’Fallon) L’agenda sul cambiamento climatico fa parte del tentativo dell’ONU e del WEF di governare l’energia e la ricchezza mondiale, ha affermato. ” Sarà una situazione totalizzante. Cambierà tutto, a meno che non la fermiamo completamente “, ha avvertito O’Fallon. Come prova del nuovo ordine mondiale, ha indicato la Terra Carta, un documento sui diritti delle persone e del pianeta modellato sulla Magna Carta di 808 anni fa. La Terra Carta 2021 fa parte del piano di mercato sostenibile avviato dal re britannico Carlo, capo della Chiesa d’Inghilterra. Re Carlo III tiene un discorso alla cerimonia di apertura del World Climate Action Summit durante la COP28 a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, il 1° dicembre 2023. (Chris Jackson/Getty Images) Secondo il suo mandato, alla “natura” devono essere attribuiti “diritti e valore fondamentali” per garantire un’eredità duratura e tangibile per questa generazione. Anche gruppi cristiani tradizionalmente conservatori, come l’Associazione Nazionale degli Evangelici (NAE), si sono uniti al movimento ambientalista. I cristiani credono nel seguire le orme di Gesù aiutando i poveri e i vulnerabili, che secondo i globalisti soffriranno maggiormente a causa del cambiamento climatico. “Desideriamo affrontare le complessità dei nostri tempi, comprese questioni come il cambiamento climatico, con chiarezza biblica e un amore profondo che riflette il cuore di Dio per questo mondo, specialmente per coloro che sono meno in grado di goderne le benedizioni”, ha detto il presidente della NAE Walter Kim in una dichiarazione del 2022 . Ma il signor Jeffress ha detto che non sta comprando ciò che le Nazioni Unite stanno vendendo. Una donna entra nel “padiglione della fede” presso la sede del vertice sul clima delle Nazioni Unite COP28 a Dubai, Emirati Arabi Uniti, il 6 dicembre 2023. (Giuseppe CACACE/AFP tramite Getty Images) “Guardate, siamo chiari, è Gesù Cristo che stabilisce l’agenda della chiesa, non delle Nazioni Unite”, ha detto Jeffress. “E perché le chiese adottino la dichiarazione di intenti e le cause delle Nazioni Unite significa in realtà che la chiesa si prostituisce, lasciandosi usare da un’organizzazione esterna.” Il concetto di nazioni è biblico, il che significa che un governo globale non fa parte del piano di Dio, ha detto. Nel suo nuovo libro, “Viviamo alla fine dei tempi?” essendo stato rilasciato questo mese, il signor Jeffress ha detto che le persone devono essere politicamente e spiritualmente consapevoli di ciò che sta accadendo. Il pastore battista del sud è noto come consigliere spirituale dell’ex presidente Donald Trump. La cosiddetta urgenza climatica ha galvanizzato gli attivisti ambientali di GreenFaith e Interfaith Power and Light a organizzare proteste e disordini. FDA approva la carne coltivata in laboratorio

Nel tentativo di proteggere la propria industria agricola, la propria economia e la salute dei propri cittadini, l’Italia è recentemente diventata il primo paese a vietare ufficialmente la carne

La carne coltivata, viene creata in laboratorio attraverso un processo in cinque fasi in cui le cellule staminali di un animale vengono replicate e coltivate in una serie di bioreattori prima di essere miscelate con additivi per creare una consistenza più realistica. Secondo la società di consulenza McKinsey & Company, le cellule della carne vengono quindi drenate in una centrifuga, formate e confezionate per la distribuzione .

In un post su Facebook del 16 novembre , il ministro italiano dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha dichiarato: “ A difesa della salute, del sistema produttivo italiano, di migliaia di posti di lavoro, della nostra cultura e tradizione, con la legge approvata oggi, l’Italia è la prima nazione nel mondo per essere al sicuro dai rischi sociali ed economici degli alimenti sintetici “, secondo una traduzione inglese.

Il disegno di legge è stato approvato dal Senato italiano con un voto di 159-53 ed è stato sostenuto dai gruppi agricoli del paese, che hanno lavorato per proteggere l’industria italiana di lavorazione della carne da 10,1 miliardi di dollari.

Il pollo coltivato viene prodotto nelle vasche dell’Eat Just ad Alameda, in California, il 27 luglio 2023. La carne coltivata in cellule o in laboratorio viene prodotta somministrando nutrienti alle cellule animali in vasche di acciaio inossidabile. (Justin Sullivan/Getty Images)

Gli sforzi negli Stati Uniti per bloccare la carne coltivata in laboratorio o per garantire che i consumatori sappiano cosa stanno acquistando includono una legge del 2018 nel Missouri che vieta che gli alimenti a base vegetale e coltivati ​​in laboratorio siano etichettati come “carne”.

“​​Questa legge vieta inoltre di rappresentare erroneamente un prodotto come carne che non deriva da bestiame o pollame raccolti”, afferma la legge.

Il 13 novembre, il rappresentante dello stato della Florida Tyler Sirois ha presentato un disegno di legge che mira a vietare la “produzione, vendita, detenzione o distribuzione di carne coltivata” nello stato.

” L’agricoltura e l’allevamento sono industrie incredibilmente importanti per la Florida “, ha detto il deputato repubblicano a Politico . “Quindi penso che questa sia una discussione molto rilevante per il nostro Stato.”

Se il disegno di legge, HB 435 , diventasse legge, ristoranti e negozi in violazione potrebbero essere multati fino a 5.000 dollari, e produttori, trasformatori, confezionatori o distributori che travisano o etichettano erroneamente il cibo potrebbero essere multati fino a 10.000 dollari per violazione.

Wilton Simpson, commissario del Dipartimento dell’Agricoltura e dei Servizi ai Consumatori della Florida, è pienamente d’accordo con l’impegno di Sirois.

” Senza questa legislazione, la carne prodotta in laboratorio non testata, potenzialmente pericolosa e quasi non regolamentata potrebbe essere resa disponibile in Florida “, ha detto Simpson in una dichiarazione a The Epoch Times.

“Una delle mie principali responsabilità è garantire la sicurezza e la salubrità del nostro approvvigionamento alimentare e proteggere i consumatori della Florida, e questa proposta fa proprio questo.”

Il 22 novembre, la misura è stata trasferita al sottocomitato Agricoltura, Conservazione e Resilienza.

Wilson Castro rifornisce gli scaffali del reparto carne del supermercato Presidente di Miami il 13 aprile 2020. (Joe Raedle/Getty Images)

Mercato della carne coltivata Finora, solo due paesi – Stati Uniti e Singapore – hanno approvato la carne coltivata per il consumo umano.

Research and Markets prevede che il mercato globale della carne coltivata in laboratorio raggiungerà quasi i 2 miliardi di dollari entro il 2035. Elenca 16 aziende produttrici di carne coltivata, cinque delle quali hanno sede negli Stati Uniti, tre in Israele, due nei Paesi Bassi, due a Singapore, e uno ciascuno in Cina, India, Regno Unito e Svizzera.

” Nel 2025, si prevede che il segmento delle crocchette rappresenterà la quota maggiore del mercato della carne coltivata in laboratorio “, afferma Research and Markets nella sua analisi di gennaio.

“L’ampia quota di mercato di questo segmento è attribuita alla crescente adozione di stili di vita in movimento, alla crescente domanda di prodotti snack e alla crescente domanda di prodotti surgelati.”

Tuttavia, secondo l’azienda, si prevede che gli hamburger coltivati ​​in laboratorio registreranno il tasso di crescita annuale composto più elevato dal 2025 al 2035.

Lo chef Zach Tyndall spennella la salsa su un pezzo di pollo coltivato di Good Meat mentre viene grigliato presso l’ufficio Eat Just di Alameda, in California, il 27 luglio 2023. A giugno, il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha autorizzato due società con sede in California, Upside Foods e Good Meat, per vendere pollo cresciuto da cellule in laboratorio. (Justin Sullivan/Getty Images)

Nel novembre 2022, la Food and Drug Administration (FDA) ha annunciato di aver “completato la sua prima consultazione pre-commercializzazione per un alimento umano ottenuto da cellule animali in coltura”.

Il 21 giugno, il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) ha concesso la sua prima approvazione alla produzione di carne coltivata in cellule a due aziende statunitensi, Good Meat e Upside Food.

Good Meat, il marchio di carne coltivata dell’azienda di tecnologia alimentare Eat Just, Inc., ha stabilimenti di produzione negli Stati Uniti e a Singapore.

Secondo l’azienda, l’approvazione dell’USDA consente la produzione e la vendita del suo primo prodotto a base di pollo allevato in laboratorio negli Stati Uniti. Quattro mesi prima, l’azienda aveva ricevuto la lettera “No Questions” dalla FDA, il che significava che aveva superato una revisione sulla sicurezza alimentare.

“Il nostro primo prodotto è il pollo coltivato, preparato e servito in molteplici formati ed è stato approvato per la vendita a Singapore nel 2020 e negli Stati Uniti nel 2023”, afferma l’azienda sul suo sito web .

“Stiamo lavorando anche su altri tipi di carne, inclusa la carne bovina coltivata utilizzando cellule di bovini allevati al pascolo in California e Wagyu della fattoria Toriyama in Giappone.”

Il ristorante China Chilcano con sede a Washington ha aggiunto un piatto a base di pollo coltivato Good Meat al suo menu a luglio.

I principali investitori in Good Meat sono UBS O’Connor, una società di gestione di hedge fund all’interno di UBS Asset Management, e le società di venture capital Graphene Ventures e K3 Ventures con sede a Singapore.

Bill Gates è stato uno dei principali investitori in Upside Foods sin dal suo lancio nel 2017.

Bill Gates parla a un evento intitolato “Trasformare i sistemi alimentari di fronte al cambiamento climatico” durante la conferenza sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite a Dubai il 1 dicembre 2023. (Christophe Viseux/COP28 tramite Getty Images)

Upside Foods ha affermato che l’approvazione dell’USDA autorizza l’azienda a produrre e vendere il suo pollo coltivato. L’azienda afferma che sono necessarie circa tre settimane per produrre il filetto di pollo.

“Per non impantanarci nella semantica, ma non possiamo esagerare: stiamo facendo carne!” afferma l’azienda sul suo sito web.

” La carne coltivata è una categoria di prodotti completamente nuova, quindi comprendiamo che c’è molta confusione su cosa sia e cosa non sia . Per prima cosa, la carne coltivata non è vegana o vegetariana.”

Secondo l’azienda, il pollo coltivato in cellule è composto da “oltre il 99% di cellule di pollo”.

La FDA ha approvato che Upside Foods realizzi i suoi prodotti nel novembre 2022, sulla base di un’autovalutazione da parte di Upside dei suoi processi e delle pratiche di gestione del rischio.

