Il pianto su Giulia doveva servire a questo

Concia. Pro Vita Famiglia: Valditara tradisce elettorato e famiglie, faccia dietrofront

Roma, 7 dicembre 2023 – «Siamo scioccati e sconcertati dalla scelta del Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara di affidare l’introduzione nelle scuole italiane della cosiddetta educazione alle relazioni e all’affettività a un’attivista politica di sinistra e sostenitrice dell’Agenda LGBTQ come Anna Paola Concia, già deputata del Partito Democratico.

Con tutto il rispetto per la persona, la visione politica di Concia sui temi della famiglia, della filiazione e della libertà educativa dei genitori è radicalmente incompatibile coi valori della stragrande maggioranza degli elettori che hanno votato i partiti che sostengono il Governo Meloni. Fu proprio la Lega, partito di riferimento di Valditara, a inserire nel programma elettorale il contrasto esplicito all’ideologia Gender nelle scuole.

Concia, invece, era favorevole alla regolamentazione della maternità surrogata e al Ddl Zan che prevedeva la massiccia introduzione nelle scuole italiane di corsi e progetti fondati sull’ideologia Gender: nel ruolo affidatole dal Ministro Valditara avrà mano libera nel raggiungere lo stesso scopo. Chiediamo al Ministro Valditara di annullare immediatamente una scelta degna di un Governo di estrema sinistra».

Così Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus.

Ha una superlaurea – E’ insegnante di ginnastica

LA MOSSA PARACULA DEL GOVERNO: DAL “PATRIARCALE” AMADORI ALLA TURBO-LESBO ANNA PAOLA CONCIA – IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE VALDITARA NOMINA ALLA GUIDA DEL PROGETTO “EDUCARE ALLE RELAZIONI” ANNA PAOLA CONCIA, STORICA ATTIVISTA LGBT+, EX PARLAMENTARE DEL PD – UNA FURBATA DOPO LE POLEMICHE PER LA CONSULENZA AFFIDATA AD ALESSANDRO AMADORI, SOSTENITORE DELLA TESI CHE “LE DONNE SONO CATTIVE COME IL DIAVOLO” – LA CONCIA VUOLE COINVOLGERE IL PADRE DI GIULIA CECCHETTIN: “LO FACCIO PER TUTTE LE DONNE”

L’aveva detto lui… sapeva già:

Gino Cecchettin lascia il lavoro. Il papà di Giulia: «Mi prendo una pausa, sto pensando ad un impegno civico»

È’ un governo che persegue l’agenda naziglobalista del WEF , nulla in più nulla in meno

Educazione alla "affettività" nelle scuole affidata a Paola Concia, ex deputata Pd e sostenitrice dell’Agenda LGBTQ.

