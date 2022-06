Le Incredibili Esenzioni di Draghi a un Laboratorio Bio-Genetico. Senza Controlli.

Il Consiglio dei governatori è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e costituisce l’organo direttivo del Centro. Le sue funzioni principali includono:

Determinazione delle politiche generali e dei principi che regolano le attività del Centro;

Ammissione di nuovi Soci al Centro;

Approvare il programma di lavoro e il budget, tenendo conto delle raccomandazioni del Consiglio dei consulenti scientifici, adottare il regolamento finanziario del Centro e deliberare su qualsiasi altra questione finanziaria

Dal 1999 tutti gli Stati membri partecipano al finanziamento dell’ICGEB attraverso una scala di valutazione adottata dal Consiglio dei governatori nella sua terza sessione. Il Regolamento finanziario (in PDF) del Centro è disponibile per la consultazione.

Il Consiglio tiene la maggior parte delle sue sessioni periodiche a Trieste, sede della Sede dell’Organizzazione. Le Conclusioni e le Decisioni sono disponibili su richiesta.

Il Direttore Generale dell’UNIDO è membro d’ufficio del Consiglio, senza diritto di voto.

Rappresentanti delle Nazioni Unite, delle agenzie specializzate, dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica e delle organizzazioni intergovernative e non governative, su invito del Consiglio, partecipano in qualità di osservatori alle sue deliberazioni. A tal fine, il Consiglio ha stilato un elenco di organizzazioni che hanno rapporti con, e che hanno manifestato interesse per il lavoro del Centro.

La ventottesima sessione del consiglio dei governatori dell’ICGEB si terrà il 17 e 18 maggio 2022 a Trieste, in Italia.

Sig. Victor Smirnov, Presidente (Federazione Russa) Dott.ssa Cristina Guerra-Giraldez, Vicepresidente (Perù)

Membri del Consiglio