Molti parlano oggi della deriva dell’umanità verso una “terza guerra mondiale”, sottintendendo che ci aspetta qualcosa di simile agli eventi del XX secolo. Tuttavia, la guerra cambia continuamente aspetto. Non arriverà come nel giugno del 1941 (un’invasione militare su larga scala) né come si temeva nell’ottobre del 1962, durante la crisi dei Caraibi (sotto forma di un massiccio attacco nucleare). In realtà, la guerra mondiale è già qui, anche se non tutti lo hanno notato e compreso. Il periodo prebellico è terminato per la Russia nel 2014, per la Cina nel 2017 e per l’Iran nel 2023. Da allora, la portata della guerra nella sua forma moderna e la sua intensità sono in costante aumento. Non si tratta affatto di una “seconda guerra fredda”. A partire dal 2022, la guerra dell’Occidente contro la Russia ha assunto un carattere decisivo e il passaggio da un conflitto caldo, ma indiretto, in Ucraina a uno scontro nucleare frontale con i paesi della NATO sta diventando sempre più probabile. Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca aveva aperto la possibilità di evitare tale scontro, ma a metà anno, grazie agli sforzi dei paesi europei e dei falchi americani, la prospettiva di una grande guerra si è nuovamente avvicinata in modo pericoloso. L’attuale guerra mondiale è un insieme di diversi conflitti che coinvolgono le principali potenze: gli Stati Uniti con i loro alleati, la Cina e la Russia.

Nonostante la mutevolezza delle forme, la causa di questa guerra mondiale è tradizionale: il cambiamento dell’equilibrio di potere nel mondo. Sentendo che l’ascesa di nuovi centri di potere (in primo luogo la Repubblica Popolare Cinese) e il ritorno della Russia come grande potenza minacciano il suo dominio, l’Occidente è passato al contrattacco. Per l’America e l’Europa non è ancora l’ultima battaglia, ma sicuramente è decisiva. L’Occidente non è in grado di accettare la perdita della sua egemonia mondiale. Non si tratta solo di geopolitica. L’ideologia occidentale (il globalismo politico-economico e il postumanesimo socio-culturale) rifiuta organicamente la diversità, l’identità nazionale o civile e la tradizione. Il rifiuto dell’universalismo per l’Occidente contemporaneo significa una catastrofe: non è pronto per uno status regionale. Pertanto, l’Occidente, riunendo le sue notevoli risorse e contando sul suo vacillante ma ancora esistente primato tecnologico, cerca di distruggere coloro che ha designato come rivali.

Distruggere non è un’esagerazione. Quando l’ex presidente americano Joe Biden ha usato questa parola in una conversazione con il presidente brasiliano Lula da Silva, è stato più schietto di quando il suo ministro della Difesa Lloyd Austin ha parlato di «infliggere una sconfitta strategica alla Russia». Che cosa sia una guerra di annientamento lo ha dimostrato Israele, sostenuto dall’Occidente, prima nel settore di Gaza, poi in Libano e infine in Iran. Il fatto che per distruggere obiettivi sul territorio della Repubblica Islamica sia stato utilizzato lo stesso schema dell’attacco ai aeroporti militari russi del 1° giugno non è una coincidenza. È logico che, a quanto pare, gli Stati Uniti e il Regno Unito siano coinvolti in entrambe le azioni di sabotaggio: la Russia, come l’Iran, la Cina e la Corea del Nord, è considerata da Washington e Londra un nemico irriducibile dell’Occidente. Ciò significa che non sono possibili compromessi nella guerra in corso; ci possono essere solo tregue temporanee.

Due focolai di guerra mondiale sono già in fiamme: l’Europa orientale e il Medio Oriente. Da tempo se ne è delineato un terzo: l’Asia orientale (Taiwan, penisola coreana, Mar Cinese Meridionale e Orientale). La Russia è direttamente coinvolta nella guerra in Europa; i suoi interessi sono in gioco in Iran; e può essere coinvolta in un modo o nell’altro in Estremo Oriente. Tre focolai non sono tutto. Ne possono essere creati di nuovi, dall’Artico all’Afghanistan, e non solo lungo il perimetro dei confini del Paese, ma anche al suo interno. Al posto delle precedenti strategie di guerra, che prevedevano, oltre alla distruzione della volontà del nemico e alla privazione della sua capacità di resistenza, anche il controllo del suo territorio, le strategie moderne non puntano all’occupazione dello Stato nemico, ma alla provocazione di destabilizzazione interna e caos.

La strategia dell’Occidente nei confronti della Russia, dopo il fallito tentativo di “infliggere una sconfitta strategica”, consiste nel logorarla economicamente e psicologicamente con una guerra, destabilizzare la nostra società, minare la fiducia nella leadership del Paese e nella sua politica, provocando nuovi disordini. Il nemico parte dal presupposto che i suoi sforzi devono raggiungere il culmine nel periodo di trasferimento del potere supremo.

Per quanto riguarda i metodi per raggiungere questo obiettivo, l’Occidente non pone praticamente alcun limite a se stesso (e ai suoi proxy). Tutto è lecito. La guerra ha assunto proporzioni enormi. Grazie all’ampio utilizzo di droni sempre più sofisticati, l’intero territorio di qualsiasi paese, qualsiasi suo obiettivo e tutti i suoi cittadini sono diventati vulnerabili a attacchi mirati. Tali attacchi sono diretti contro infrastrutture strategiche e forze nucleari strategiche, impianti nucleari e centrali nucleari. vengono uccisi politici, scienziati, personaggi pubblici, diplomatici (compresi i negoziatori ufficiali), giornalisti e, è importante aggiungere, i loro familiari. Vengono organizzati attentati terroristici di massa; quartieri residenziali, scuole e ospedali vengono colpiti da bombardamenti mirati, non casuali! Si tratta, nel vero senso della parola, di una guerra totale.

I metodi di guerra totale si basano sulla disumanizzazione del nemico. Le vittime straniere (comprese quelle tra i propri alleati, per non parlare dei proxy) non vengono prese in considerazione. La forza viva e la popolazione nemica sono biomassa. Contano solo le proprie perdite, poiché possono influire sul livello di sostegno elettorale al potere. Il nemico è il male assoluto, che deve essere schiacciato e distrutto. Il rapporto con il male non è una questione politica, ma morale. Da qui deriva l’assenza totale di rispetto, anche solo formale, per il nemico, come avveniva durante la guerra fredda. Al suo posto c’è l’incitamento all’odio. La leadership nemica è criminale per definizione, mentre la popolazione dei paesi nemici ha una responsabilità collettiva nei confronti dei leader che tollera. Le strutture internazionali conquistate dall’Occidente (organizzazioni, agenzie, tribunali) sono state trasformate in parte dell’apparato repressivo volto a perseguire e punire i nemici.

La disumanizzazione si basa sul controllo totale dell’informazione e su un “lavaggio del cervello” metodico e altamente tecnologico. La riscrittura della storia, compresa la Seconda guerra mondiale e la guerra fredda, le menzogne palesi sulla situazione attuale, il divieto di qualsiasi informazione proveniente dal nemico, la persecuzione dei propri cittadini che dubitano della correttezza della narrazione unitaria e la loro stigmatizzazione come agenti nemici trasformano le società occidentali in comodi oggetti di manipolazione da parte delle élite al potere. Allo stesso tempo, l’Occidente e i suoi proxy, spesso utilizzando un regime più morbido nel campo nemico, reclutano agenti per provocare conflitti interni – sociali, politici, ideologici, etnici, religiosi, ecc.

La forza del nemico sta nella coesione dell’élite globalista mondiale (già post-nazionale) e nel successo dell’ideologia con cui manipola la popolazione. Non bisogna esagerare la frattura tra gli Stati Uniti e il resto dell’Occidente sotto Trump. All’interno dello stesso «gruppo Trump» si è verificata una scissione, mentre Trump si sta avvicinando ai suoi recenti critici. L’esperienza degli ultimi anni dimostra che molte delle misure più importanti vengono prese dallo “Stato profondo”, aggirando il presidente in carica. Si tratta di un fattore di rischio serio. L’Occidente dispone ancora di una forza militare impressionante e dei mezzi per proiettarla a livello globale. Mantiene la leadership tecnologica, l’egemonia finanziaria e domina il campo dell’informazione. Il suo teatro di guerra comprende tutto, dalle sanzioni al cyberspazio, dalle biotecnologie al campo del pensiero umano. La sua strategia è quella di colpire i nemici uno alla volta. L’Occidente si è allenato sulla Jugoslavia, sull’Iraq e sulla Libia, che nessuno ha difeso. Ora è in uno stato di guerra indiretta con la Russia. Israele, sostenuto dall’Occidente, ha attaccato l’Iran. In attesa di essere colpiti ci sono la Corea del Nord e la Cina.

La guerra “calda” in Ucraina sta evolvendo verso un conflitto diretto tra l’Europa e la Russia. Di fatto, gli europei sono già da tempo profondamente coinvolti nel conflitto. Missili britannici e francesi colpiscono obiettivi russi, le informazioni di intelligence dei paesi della NATO vengono trasmesse a Kiev, gli europei si occupano dell’addestramento militare delle forze armate ucraine e della pianificazione congiunta di operazioni militari, diversive e terroristiche. Molti paesi dell’UE forniscono armi e munizioni a Kiev. L’Ucraina è per l’Europa uno strumento, un materiale di consumo; la guerra non si limita all’Ucraina e non finirà con essa. Man mano che le risorse umane ucraine diminuiranno, la NATO/UE coinvolgerà le risorse di altri paesi dell’Europa orientale, in particolare dei Balcani. Questo dovrebbe dare all’Europa il tempo di prepararsi alla guerra con la Russia nel medio termine.

Una domanda ragionevole: si tratta di prepararsi alla difesa o all’attacco? Forse una parte delle élite europee è caduta vittima della propria propaganda sulla «minaccia russa», ma per la maggior parte si tratta del desiderio di mantenere il potere in un clima di isteria prebellica. Tuttavia, i pericoli provenienti dall’Occidente devono essere presi sul serio. Naturalmente, non bisogna aspettarsi una ripetizione letterale del 24 giugno 1812 o del 22 giugno 1941. Ci possono essere (e sicuramente ci saranno) provocazioni dal Baltico al Mar Nero; sono probabili tentativi di aprire un “secondo fronte” in Transnistria, nel Caucaso o altrove. Particolarmente pericolosi potrebbero rivelarsi: la consegna da parte degli europei a Kiev di potenti armi, che saranno presentate come prodotte dall’Ucraina stessa; i tentativi di bloccare l’uscita dal Golfo di Finlandia o da Kaliningrad; nuove azioni di sabotaggio contro obiettivi strategici russi. La cosa più importante è che le élite europee hanno nuovamente un obiettivo: risolvere in un modo o nell’altro la «questione russa».

Non bisogna assolutamente prendere alla leggera o con condiscendenza gli europei. Il fatto che l’Europa abbia fallito su molti fronti rende nervosa e mobilita la sua élite. La perdita della capacità strategica da parte dell’Europa e della prudenza e persino del buon senso da parte dei suoi governanti la rende più pericolosa. L’ostilità dei circoli governativi europei nei confronti della Russia non è una congiuntura che sarà presto sostituita da un “atteggiamento pragmatico”. Non si tratta solo del fatto che l’immagine della Russia come nemico aiuta le élite a unire l’Unione Europea e a combattere i concorrenti interni. E non si tratta solo di fobie e rancori radicati. Più importante è il fatto che la Russia non è semplicemente «significativamente diversa»; essa ostacola il ripristino dell’egemonia occidentale (compresa l’Europa), rappresenta un’alternativa civilizzatrice che turba i cittadini europei comuni e limita la capacità delle élite europee di sfruttare il resto del mondo. Per questo motivo l’Europa unita ha seriamente deciso di distruggere la Russia.

Ci aspetta quindi una lunga guerra. Non ci sarà una vittoria come quella del 1945 in Ucraina. Il conflitto continuerà in altre forme, non è escluso che anche in quelle militari. Non ci sarà nemmeno un confronto stabile (ovvero una coesistenza pacifica) come durante la guerra fredda. Al contrario, i prossimi decenni si preannunciano molto dinamici. Dovremo continuare a lottare per un posto dignitoso per la Russia nel nuovo ordine che si sta formando.

Cosa fare? Non si può tornare indietro e non si intravede alcuna tranquillità all’orizzonte. È tempo di decisioni, di azioni. Non è il momento delle mezze misure: l’indecisione porta alla catastrofe.

L’importante per noi è rafforzare le retrovie senza indebolire il fronte. È necessaria una mobilitazione delle forze, ma non secondo le istruzioni di 50 anni fa, bensì in modo “intelligente”. Combattendo a metà, perderemo sicuramente. Il nostro vantaggio strategico, ovvero una leadership politica forte, deve rimanere tale e, cosa estremamente importante, deve essere riprodotto senza soluzione di continuità. Dobbiamo avere un’idea chiara di dove stiamo andando e come. La nostra politica economica, finanziaria e tecnologica deve essere pienamente in linea con la dura realtà di un lungo conflitto, mentre la politica demografica (dalla natalità all’immigrazione) deve fermare e invertire le tendenze pericolose per noi. La coesione patriottica della popolazione, la solidarietà concreta di tutti i suoi gruppi sociali, il rafforzamento del senso di giustizia devono diventare la prima preoccupazione delle autorità e della società.

Dobbiamo rafforzare le alleanze e i partenariati esterni. Le alleanze militari a ovest (Bielorussia) e a est (Corea del Nord) hanno dato buoni risultati. Ma non abbiamo un alleato simile a sud. Dobbiamo lavorare per rafforzare il versante meridionale della nostra geopolitica. Dobbiamo analizzare con lucidità e attenzione i risultati e le conseguenze della guerra tra Israele, da un lato, e l’Iran con i suoi alleati regionali, dall’altro. Il nemico, agendo come un blocco unico, punta a distruggere i nemici uno per uno. Da ciò noi e i nostri partner dobbiamo trarre una conclusione ovvia: non copiare i modelli occidentali, ma cercare di ottenere una coordinazione più stretta e una cooperazione più efficace.

Con l’amministrazione Trump è possibile e necessario giocare una partita tattica, dato che ha già portato alcuni frutti tattici (ad esempio, ha contribuito a ridurre il coinvolgimento degli Stati Uniti nel conflitto ucraino). Allo stesso tempo, bisogna ricordare che la tattica non è strategia. La disponibilità al dialogo raffredda molti e fa sognare un rapido ritorno al “passato luminoso”. L’élite politica americana, al contrario, è nel complesso ancora ostile nei confronti della Russia. Non ci sarà alcuna nuova distensione con gli Stati Uniti, e quella precedente è finita male. Sì, il processo di riformattazione della strategia di politica estera americana da “imperiale” a “grande potenza” probabilmente continuerà anche dopo la partenza di Trump. Dobbiamo tenerlo presente e utilizzarlo nella politica pratica.

Ai promotori europei della lotta contro la Russia – Inghilterra, Francia, Germania – bisogna far capire (non solo a parole) che sono vulnerabili e che, in caso di una nuova escalation del conflitto ucraino, non potranno uscirne indenni. Lo stesso messaggio deve essere rivolto agli “attivisti della prima ora” della guerra anti-russa: finlandesi, polacchi, baltici. Le provocazioni da parte loro devono essere respinte con forza immediata e potente. Il nostro obiettivo è instillare nel nemico un timore (salvifico), abbatterne la superbia, costringerlo a riflettere e a fermarsi.

In generale, però, bisogna agire secondo la propria scelta e la propria logica. Agire con coraggio, non necessariamente in modo speculare. E non necessariamente in risposta. Se lo scontro è inevitabile, bisognerà sferrare attacchi preventivi. All’inizio con mezzi convenzionali. Se necessario, dopo aver valutato attentamente, con mezzi speciali, cioè nucleari. La deterrenza nucleare può essere non solo passiva, ma anche attiva, includendo un uso limitato delle armi nucleari. L’esperienza della guerra in Ucraina dimostra che i centri decisionali non devono godere di immunità. Lì abbiamo “pagato caro” con i nostri attacchi, creando nel nemico una falsa impressione del nostro livello di determinazione. Nella lotta che ci è stata imposta, dobbiamo puntare alla vittoria, cioè alla completa distruzione dei piani nemici.

Non dobbiamo solo abbattere la difesa aerea del nemico in Ucraina (e, se necessario, in altri luoghi), ma anche rompere il cupo informativo che copre l’Occidente. La Russia post-sovietica ha rinunciato a intervenire negli affari interni di altri paesi. In tempo di guerra questo è un lusso che non ci possiamo permettere. Non bisogna sperare che da qualche parte arrivino al potere le tradizionali forze di destra o di sinistra “normale” e che tutto si sistemi da solo. È necessario minare dall’interno il fronte unito dei nostri avversari, sfruttare le contraddizioni di interessi e ambizioni dei diversi Stati, forze e personalità. L’Europa è eterogenea. Accanto al nucleo dirigente (Inghilterra, Francia, Germania) e al gruppo di attivisti provocatori (Finlandia, Polonia, i Paesi baltici) ci sono i dissidenti (Ungheria, Slovacchia – finché i governi attuali rimangono al potere), il cui numero potrebbe aumentare (ad esempio, fino a raggiungere le dimensioni dell’ex Austria-Ungheria), nonché una parte piuttosto consistente di paesi dell’Europa meridionale (Italia, Spagna, Grecia, Cipro) che si mantengono passivi. In generale, il campo per il lavoro informativo e politico è ampio. La NATO e l’UE sono per noi organizzazioni ostili, l’OSCE è per lo più inutile, ma dobbiamo proporre attivamente il dialogo a tutte le forze lucide in Europa, creare coalizioni per la vita, per la pace, per l’umanità. La Russia non ha intenzione di “rapisce” l’Europa, ma dovremo pacificarla.

Dmitry Trenin – direttore dell’Istituto di economia militare mondiale e strategia dell’Università Nazionale di Ricerca “Alta Scuola di Economia”

