LA MAGISTRATURA MILITARE: L’ EFFICACIA DEI VACCINI AD IMMUNIZZARE E’ PARI A ZERO

SENTENZA TRIBUNALE MILITARE NAPOLI 10 MARZO

Pubblichiamo di seguito una bellissima sentenza del giudice dell’udienza preliminare del tribunale militare di Napoli di pochi giorni fa.

Un militare durante l’obbligo di greenpass per accedere al luogo di lavoro si è presentato comunque in caserma e “allorché i militari all’ingresso erano impegnati in altre incombenze faceva comunque ingresso in caserma e vidimava la presenza in ingresso” .

Su questo fatto il giudice adotta “una pronuncia di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425” e la motivazione è che “L’inoffensività della condotta discende in particolare dal rilevo che l’ingresso in caserma dell’imputato – soggetto non vaccinato e quindi sprovvisto di green pass – non ha determinato alcun rischio maggiore per la salute pubblica rispetto all’ingresso di soggetti vaccinati provvisti di greenpass”

Come abbiamo sempre sostenuto infatti il greenpass “di draghiana memoria” non garantiva alcuna sicurezza visto che i soggetti vaccinati si infettano come i non vaccinati, quindi nessuna differenza da un punto di vista di tutela della salute pubblica.

“questo Giudice intende discostarsi da tale interpretazione, rilevando

che i vaccini per SARS-Cov-2 in commercio non sono strumenti atti in

alcun modo a prevenire il contagio dal virus. Qui non si discute, peraltro,

come e evidente, della idoneità o meno dei vaccini in commercio a prevenire le forme acute della malattia, che è tutt’altra questione, non di interesse per il presente giudizio, bensi della capacità, o meglio della incapacità, di tali vaccini quale strumento di prevenzione del contagio”

I vaccini covid 19 (e non solo quelli ricordiamoli ma anche buona parte di quelli obbligatori per i bambini) NON prevengono dal contagio.

“Il Giudice quindi non può limitarsi a recepire passivamente e supinamente

dei dati scientifici ancora non definitivi e provvisori, sia pure se provenienti

dalle autorità nazionali ed internazionali preposte alla ricerca scientifica, con apodittici richiami a tali dati.

Nel caso che ci occupa, in affetti, questo Giudice ritiene non provata

l’efficacia vaccinale per SARS-CoV-2 quale strumento di prevenzione del

contagio – e ciò lo si ripete non solo in una misura prossima al 100% bensi

in una qualsiasi misura percentuale superiore allo zero – risultando piuttosto quale fatto notorio, cioè quale dato incontrovertibile emergente dal naturale accadimento dei fatti (id quod plerumque accidir), che i soggetti vaccinati per SARS-CoV-2 possano contrarre e trasmettere contagio e che, di conseguenza, dal punto di vista epidemiologico, vaccinati e non vaccinati, vanno necessariamente trattati come soggetti tra loro sostanzialmente equivalenti”

Infine alcuni bellissimi passaggi sul tema della sospensione da lavoro prevista dai vari decreti del governo Draghi per chi risultava sprovvisto di greenpass:

“Una tale interpretazione, esasperatamente formalistica e cinica, finisce anche per svilire la centralità che la stessa Costituzioneattribuisce al lavoro, quale imprescindibile mezzo di sostentamento e di sviluppo della persona umana”

“Sul lavoro, infatti, si fonda non solo la dignità professionale ma anche la

dignità personale dell’essere umano che vuole mantenersi con le proprie

forze, costituendo il reddito da lavoro per lo più li reddito di sussistenza,

senza li quale si scivola nel degrado e nela dipendenza”

“Il lavoro, quindi, per una persona che intende vivere una vita libera e

dignitosa, non è una scelta, bensi una necessità. Non vi è quindi margine di scelta alcuno per li lavoratore, li quale se vuole continuare a sopravvivere

dignitosamente, si vede costretto a sottoporsi al trattamento sanitario

obbligatorio, essendo previsto, per il caso di non adempimento, al sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.”

Al giudice Andrea Cruciani sentiamo di rivolgere un GRAZIE per il coraggio e per l’onestà di aver scritto questo dispositivo. Un documento che invitiamo tutti a leggere nella sua forma integrale

“Vaccinati senza anticorpi”. Ma Aifa dava ordine di ignorare le segnalazioni

Vaccini, i documenti che inguaiano l’Aifa: “Non rispondete”. Sull’efficacia dei vaccini anti-Covid adesso emergono documenti ufficiali dell’Aifa che fanno capire molte cose a distanza di tempo e ad emergenza Coronavirus ormai superata. Ieri sera a “Fuori dal coro” su Rete 4 – riporta La Verità – sono stati mostrati carteggi esclusivi, interni all’Aifa, che pongono degli interrogativi su quanto è stato fatto e detto durante tutto il piano di vaccinazione, come nel famoso intervento dell’ex premier Mario Draghi nella conferenza stampa del 22 luglio 2021, in cui disse: “Se non ti vaccini, ti ammali, muori, oppure fai morire”.

Dai documenti emerge come si sia voluto costantemente ignorare l’evidente fallimento dei vaccini contro il Covid, mettendo tutto a tacere. Emblematico è il caso del 19 gennaio 2021, quando la campagna vaccinale stava muovendo i primi passi eppure già qualcosa non andava.

La Regione Umbria – prosegue La Verità – si accorge che ci sono dei vaccinati che non sviluppano anticorpi e così manda una nota all’Aifa. La risposta arriva tempestiva, il giorno stesso: “Pur non essendo ancora disponibili chiari criteri di definizione di caso del fallimento vaccinale per i nuovi vaccini Covid, non va indicato il Pt mancanza di efficacia e i Pt correlati”. In pratica, nel dubbio, meglio tacere e non segnalare. Dopo due mesi anche il centro di farmacovigilanza della Regione Liguria scrive ad Aifa. L’oggetto della mail è eloquente: “Casi di mancata efficacia del vaccino Comirnaty”, ossia il Pfizer. Dopo una lunga serie di mail simili, Aifa risponde così: “Se vogliamo sopravvivere a tutto quello che sta arrivando occorre imparare anche a non rispondere“. affaritaliani.it

