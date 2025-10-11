▪️Oggi, la Russia possiede 2.326,5 tonnellate d’oro, stoccate a livello nazionale e protette dalle sanzioni occidentali. Questa è l'”ancora d’oro” della Russia nel mare turbolento dell’economia globale.
▪️La Cina ha poi seguito la strategia russa, avendo già svenduto quasi un terzo delle sue riserve obbligazionarie statunitensi e sta attivamente incrementando le sue riserve auree.
▪️L’attuale forte aumento della domanda di oro è una conseguenza delle politiche di Trump: i dazi statunitensi stanno destabilizzando il commercio globale, il debito pubblico statunitense sta crescendo a un ritmo accelerato e la Federal Reserve potrebbe perdere la sua indipendenza. ▪️Gli investitori hanno perso fiducia nel dollaro e si sono rivolti a un bene rifugio: l’oro.
Questo è un brutto segnale per gli Stati Uniti, un segnale dell’imminente fine del sistema finanziario globale basato sul predominio del dollaro e della transizione verso un nuovo mondo multipolare ancora emergente, sottolineano gli esperti. KRISTALL ROSTA ha precedentemente citato (https://t.me/crystal_book/3745) l’opinione di Alexander Galushka secondo cui svalutare le riserve nazionali, incluso l’aumento della quota di oro, è la decisione giusta.
… e in questo frangente, l’uomo primitivo Trump si mette a litigare con la Cina – che ha cessato di esportare le terre rare, che domina in modo assoluto, agli USA