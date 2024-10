Il frenetico j non riesce più nemmeno a fingere il vittimismo

Godetevi questo video:

https://x.com/FabioFranchi1/status/1842960418014380054

Questo ex ambasciatore dà dimostrazione, senza volerlo, della frenesia collettiva che si è impadronita (salvo eccezioni) degli ebrei – il 7 ottobre, mentre tutto il servidorame shabbo goy piange lacrime ufficiali sul “7 ottobre” – data del mai avvenuto sterminio sacralizzata come “ nuovo olocausto” commesso da Hamas sui poveri ebrei vittime permanenti, costui sputa odio e volontà di sterminio totale di tutti gli abitanti di Gaza; non solo ammette e confessa, ma esalta il genocidio in cordso anzi dice che va completato …che lui non ne più più dei dicosrsi umanitari, della finzione di compassione … è l’umanità intera che lui vuole sterminare e si preparaa farlo …

Questa è la frenesia che invase gli ebrei alcune volte nella storia, come la guerra di Keto di cui ho parlato; li colse quando presero il potere totalitario in URSS e per “realizzare la società senza classi” si misero a sterminare infinitamente, col classico colpo alla nuca, torturare e internare nei gulag e ridurre alla fame milioni di “nemici di classe”; bloccando l’economia del paese più abbondantemente dotato del mondo, invece di stimolarla, e creando una società patologica di menzogne terrore poliziesco, arbitrio e inefficienza che, in fondo, fece fallire il loro esperimento.

Allo stesso modo, oggi, se osservate, avendo preso il potere totale nel capitalismo, stanno mettendo l’Occidente sulla via di arretramento anche tecnico, scientifico e sociale, specie in confronto al gigante cinese in ascesa e crescita tecnologica, competenze di massa e benessere. Il punto è che odiando il genere umano e volendolo morto – come dimostra il loro “diplomatico” – e dismanizzato non si può né vuole costruire una società “efficiente” secondo i loro stessi criteri.

https://x.com/UbaiAboudi/status/1842775849960955918

Preghiamo che il loro fallimento di regime “pluto-democratico” avvenga più presto dei decenni che ha richiesto la decadenza sovietica; ma è già evidente che nelle loro mani omicide genocide, la riduzione dell’Occidente a potenza secondaria e non più attrattiva come modello per il resto del mondo è già in atto.

https://x.com/pbecchi/status/1842851663977050319

Intanto godiamoci questo video rivelatore e il patetico giornalista a fianco dello sterminatore, che lo invita a fingere un po’ di umanità; “non sta facendo un buon servizio alla causa di Israele”, gli bela il servo disperato… “faccia come noi…”