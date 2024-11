Il FMI  ordina il lockdown climatico estremo

Al culmine dei lockdown e dei mandati per il Covid, una parte enorme dell’economia globale è stata chiusa, portando all’instabilità della catena di fornitura, a enormi perdite di posti di lavoro e a una crisi stagflazionistica. Tuttavia, i propagandisti del cambiamento climatico hanno sostenuto che l’evento è stato in realtà positivo per il pianeta quando è stato rivelato che le emissioni sono diminuite del 5,4%. Hanno affermato che i lockdown per il Covid erano una prova pratica per quelli che hanno chiamato “lockdown climatici”, ovvero presentare un piano per interruzioni programmate dell’attività economica globale come mezzo per rallentare gli effetti del cambiamento climatico.

I globalisti hanno anche presentato i lockdown climatici come una sorta di punizione sociale collettiva nel caso in cui le popolazioni si rifiutassero di tagliare autonomamente le emissioni di carbonio. Come ha sostenuto Mariana Mazzucato, “Agenda Contributor” del World Economic Forum nel 2020:

“In un “lockdown climatico”, i governi limiterebbero l’uso di veicoli privati, vieterebbero il consumo di carne rossa e imporrebbero misure estreme di risparmio energetico, mentre le aziende di combustibili fossili dovrebbero smettere di trivellare. Per evitare uno scenario del genere, dobbiamo rivedere le nostre strutture economiche e fare capitalismo in modo diverso.

Molti pensano che la crisi climatica sia distinta dalle crisi sanitarie ed economiche causate dalla pandemia. Ma le tre crisi, e le loro soluzioni, sono interconnesse…”

Dopo lo scalpore pubblico suscitato dall’idea di estendere i lockdown dovuti alla pandemia a quelli climatici, i media istituzionali hanno continuato a “verificare i fatti” della questione e hanno affermato che si trattava di una “teoria del complotto”. Hanno mentito.

I lockdown pandemici alla fine si sarebbero rivelati inutili; un drenaggio disastroso per l’economia globale che non ha fatto nulla per prevenire la diffusione del virus covid. Ma come abbiamo visto con la maggior parte delle restrizioni istituite durante il covid, l’obiettivo non è mai stato quello di proteggere la salute della popolazione. Piuttosto, l’obiettivo era quello di acclimatare la popolazione a un elenco esponenzialmente crescente di violazioni delle loro libertà fondamentali.

Un’organizzazione che ha un interesse specifico nel ridurre l’attività economica con la scusa di prevenire il riscaldamento globale è il Fondo Monetario Internazionale (FMI). In un recente “appello all’azione globale per il clima”, il FMI afferma che le restrizioni all’attività economica e all’attività di emissione generale dovrebbero superare di gran lunga quelle applicate durante la pandemia per raggiungere il loro obiettivo di temperatura dichiarato di meno di 1,5 °C.

I lockdown aperti delle nazioni sviluppate potrebbero non essere in definitiva lo strumento che i globalisti usano per raggiungere lo zero netto, ma una tassazione del carbonio su scala oppressiva potrebbe finire per avere lo stesso effetto. Le tasse sul carbonio potrebbero agire come i forti aumenti dei tassi di interesse comunemente usati dalle banche centrali per rallentare l’attività economica durante l’inflazione. Una chiusura economica indiretta di questa portata sarebbe assolutamente devastante per le nazioni occidentali in particolare, con conseguenti paralizzanti carenze di energia, carenze alimentari, perdite di posti di lavoro e infine un collasso totale e un crollo demografico.

Altrimenti non sarebbe possibile raggiungere emissioni nette pari a zero.

Il FMI e altre organizzazioni globaliste suggeriscono che tutte le nazioni debbano raggiungere l’ obiettivo di zero emissioni nette di carbonio entro il 2030 per evitare il “precipizio climatico”, ovvero la teoria secondo cui una volta che la Terra raggiungerà un riscaldamento di oltre 1,5 °C, si verificherà un effetto domino che porterà a una catastrofe ambientale e a un aumento ancora maggiore delle emissioni di carbonio e del riscaldamento .

Per essere chiari, non c’è alcuna prova a sostegno dell’idea del climate cliff, principalmente perché non c’è alcuna prova di una relazione causale tra emissioni di carbonio e riscaldamento globale. In effetti, non c’è alcuna prova che quell’industria umana abbia un effetto riscaldante sul clima.

I dati sulle temperature registrati per centinaia di milioni di anni dimostrano che i periodi di riscaldamento sono un pilastro della storia climatica della Terra. In confronto, la nostra era attuale è una delle più fredde, non la più calda. Gli scienziati del clima ignorano questi dati e usano dati sulle temperature risalenti al 1880. Ciò significa che i loro dati si basano su appena 140 anni di storia della Terra.

L’attuale tasso di riscaldamento non è significativo per altri periodi, né vi è alcuna prova che l’attività umana ne sia la causa. I dati sui livelli di carbonio del passato mostrano che le temperature non aumentano necessariamente in tandem con l’attività del carbonio. Anche le emissioni di carbonio sono molto più basse oggi rispetto al passato. L’affermazione che la concentrazione di carbonio dovuta all’attività umana abbia un’influenza drastica sulle temperature globali (o sul meteo) è assolutamente infondata.

La vera ragione dei controlli climatici e delle tasse sul carbonio sembra avere molto più a che fare con la ridistribuzione della ricchezza dalle nazioni sviluppate a quelle in via di sviluppo. L’agenda riguarda la centralizzazione del controllo della ricchezza nazionale, così come delle libertà individuali e della proprietà privata. E il FMI, naturalmente, vorrebbe essere una delle istituzioni al timone di quell’impero di gestione della ricchezza.

Larry Fink j di Blackrock. Blackrock e Vanguard detengono partecipazioni consistenti nelle Banche centrali di tutto il mondo. Guidano settori chiave come energia, media e tecnologia. Il suo concetto base è: “Bisogna forzare i comportamenti… Dobbiamo forzare i comportamenti perché altrimenti saremo abbattuti”

Immediatamente, l’ONU obbedisce e proclama: