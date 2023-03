Il denaro della Cina è affluito alla famiglia Biden secondo i registri bancari, documenti ottenuti dalla Camera Repubblicana

I repubblicani del Comitato di supervisione della Camera hanno lavorato con quattro testimoni con stretti legami con i Biden , che hanno fornito documenti e altre prove che legano i Biden al Partito comunista cinese.

“È brutto come pensavamo… Dall’ultima volta che ci siamo parlati abbiamo documenti bancari in mano. Abbiamo persone che stanno lavorando con il nostro comitato”, ha detto a Fox News il presidente del comitato James Comer (R-KY) Maria Bartiromo.

“Nelle ultime due settimane abbiamo incontrato queste persone personalmente o con i loro avvocati. E sarebbero quattro persone che avevano legami con la famiglia Biden nei loro vari piani in tutto il mondo. Quindi ora abbiamo in mano i documenti che abbiamo avere in mano documenti che mostrano proprio come la famiglia Biden riceveva soldi dal Partito Comunista Cinese ” .

Orologio:

