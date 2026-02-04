Epstein esercitava la professione più antica del popolo eletto: lo sfruttamento della prostituzione. Ma questo era solo un mezzo, non un fine. Costruendo una rete globale di prostitute bianche, consenzienti e non, si posizionò al centro dell’élite occidentale per conto del popolo ebraico e di Israele. Accumulò gradualmente una considerevole fortuna, il più impressionante libro degli indirizzi del pianeta, e sviluppò una strategia di influenza e manipolazione che rese lui e i suoi soci ebrei la forza centrale della diplomazia segreta operante dietro la facciata delle democrazie.Una vera e propria ragnatela, invisibile agli occhi dei plebei non circoncisi, ha intrappolato – e continua a intrappolare – le democrazie occidentali, ridotte allo stato di un gioco di ombre elettorali. Oligarchi, re e politici erano tutti prigionieri di questa ragnatela, volenti o nolenti, ed Epstein poteva suonare l’arpa in lode di Israele con ogni filo di questa ragnatela internazionale.

Se fossimo ancora nel 1980, avremmo sentito solo poche voci non verificabili, confinate ai margini della società. Chi avesse cercato di indagare e di parlare apertamente sarebbe stato etichettato come teorico della cospirazione e antisemita, ed emarginato. Ma nel 2026, le informazioni circolano istantaneamente in tutto il mondo, e con esse, la verità. Gli ebrei non temono nulla quanto la verità. Per prosperare, un ebreo ha bisogno di un’ombra in cui poter svolgere le sue attività abituali senza che le masse lo sappiano.

Un’e-mail di Epstein sembra dimostrare che l’ex ambasciatore statunitense in Messico, Earl Anthony Wayne, ha messo incinta una bambina di 11 anni, e i risultati del DNA dimostrano che la bambina era “sua al 100%”.

Wayne è attualmente professore presso l’American University.