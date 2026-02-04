La pubblicazione dei Savi di Sion impallidisce in confronto al dossier Epstein. Stiamo parlando di tre milioni di documenti che il pubblico sta scoprendo solo ora. Potete consultarli qui e cercare per parola chiave.
Questa ricerca riassume bene la situazione.
Se fossimo ancora nel 1980, avremmo sentito solo poche voci non verificabili, confinate ai margini della società. Chi avesse cercato di indagare e di parlare apertamente sarebbe stato etichettato come teorico della cospirazione e antisemita, ed emarginato. Ma nel 2026, le informazioni circolano istantaneamente in tutto il mondo, e con esse, la verità. Gli ebrei non temono nulla quanto la verità. Per prosperare, un ebreo ha bisogno di un’ombra in cui poter svolgere le sue attività abituali senza che le masse lo sappiano.
Un’e-mail di Epstein sembra dimostrare che l’ex ambasciatore statunitense in Messico, Earl Anthony Wayne, ha messo incinta una bambina di 11 anni, e i risultati del DNA dimostrano che la bambina era “sua al 100%”.
Wayne è attualmente professore presso l’American University.
Una persona anonima chiese a Epstein: “Allora, hai trovato qualcuno che si prenda cura dell’isola?”
Epstein rispose: “Un ragazzo ebreo che pensa sempre al sesso”.
La gente deve profonde scuse a quest’uomo che ha tentato di tutto per impedire a questa razza demoniaca di conquistare il mondo bianco e distruggerlo.
Sarebbe molto utile se i nostri lettori potessero fornire tutte le informazioni rilevanti sul caso Epstein nel thread dedicato su /c/dempart .
(Trad. di https://bfmtv.bar/le-dossier-epstein-est-infiniment-plus-accablant-que-les-protocoles-des-sages-de-sion/)