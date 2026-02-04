Il caso Epstein è infinitamente piIl caso Epstein è infinitamente più schiacciante dei Protocolli dei Savi di Sion Non c’è nulla di simile nella storia, gli ebrei sono colpevoli di tutto ciò di cui sono sospettatiù schiacciante dei Protocolli dei Savi di Sion Non c’è nulla di simile nella storia, gli ebrei sono colpevoli di tutto ciò di cui sono sospettati

La pubblicazione dei Savi di Sion impallidisce in confronto al dossier Epstein. Stiamo parlando di tre milioni di documenti che il pubblico sta scoprendo solo ora. Potete consultarli qui e cercare per parola chiave.

Questa ricerca riassume bene la situazione.

“Ti sei comportato proprio come i GOYIM!”
Stiamo parlando di livelli di semitismo che solo Josef Goebbels descrisse correttamente 80 anni fa.https://x.com/AlertesInfos/status/2017758030754893900?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2017758030754893900%7Ctwgr%5E53893209f7876050627ad736883e154091227715%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbfmtv.bar%2Fle-dossier-epstein-est-infiniment-plus-accablant-que-les-protocoles-des-sages-de-sion%2F

AlertesInfos (@AlertesInfos) on X🇺🇸 Jeffrey Epstein possédait le Zorro Ranch, au Nouveau-Mexique. Il nourrissait le projet d'y faire inséminer simultanément jusqu'à 20 femmes avec son propre sperme, convaincu que son ADN pouvait contribuer à "améliorer" l'humanité. (documents Epstein)
Sono già emerse cose affascinanti. Sembra che Jack Lang abbia partecipato a feste organizzate in Marocco da Epstein – e tutti sanno di che tipo di feste si tratta.Stranamente, Depardieu è più infastidito di Lang, che è ancora a capo del fallito Istituto del mondo arabo.

Scopriamo anche che Jeffrey Epstein è stato coinvolto nella campagna politica e mediatica contro Dieudonné a causa del suo “antisemitismo”.https://x.com/MbalaDieudo/status/2018030683927556401?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2018030683927556401%7Ctwgr%5E53893209f7876050627ad736883e154091227715%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbfmtv.bar%2Fle-dossier-epstein-est-infiniment-plus-accablant-que-les-protocoles-des-sages-de-sion%2F

Dieudonné Officiel (@MbalaDieudo) on XNews ⚠️Je découvre, sidéré, que mon nom apparaît comme cible dans les Epstein Files. Une affaire internationale. Des échanges me concerneraient entre Ariane de Rothschild et Jeffrey Epstein, où il serait question de gérer mon cas. Quelques jours plus tard : circulaires,
Epstein esercitava la professione più antica del popolo eletto: lo sfruttamento della prostituzione. Ma questo era solo un mezzo, non un fine. Costruendo una rete globale di prostitute bianche, consenzienti e non, si posizionò al centro dell’élite occidentale per conto del popolo ebraico e di Israele. Accumulò gradualmente una considerevole fortuna, il più impressionante libro degli indirizzi del pianeta, e sviluppò una strategia di influenza e manipolazione che rese lui e i suoi soci ebrei la forza centrale della diplomazia segreta operante dietro la facciata delle democrazie.Una vera e propria ragnatela, invisibile agli occhi dei plebei non circoncisi, ha intrappolato – e continua a intrappolare – le democrazie occidentali, ridotte allo stato di un gioco di ombre elettorali. Oligarchi, re e politici erano tutti prigionieri di questa ragnatela, volenti o nolenti, ed Epstein poteva suonare l’arpa in lode di Israele con ogni filo di questa ragnatela internazionale.

Se fossimo ancora nel 1980, avremmo sentito solo poche voci non verificabili, confinate ai margini della società. Chi avesse cercato di indagare e di parlare apertamente sarebbe stato etichettato come teorico della cospirazione e antisemita, ed emarginato. Ma nel 2026, le informazioni circolano istantaneamente in tutto il mondo, e con esse, la verità. Gli ebrei non temono nulla quanto la verità. Per prosperare, un ebreo ha bisogno di un’ombra in cui poter svolgere le sue attività abituali senza che le masse lo sappiano.

Un’e-mail di Epstein sembra dimostrare che l’ex ambasciatore statunitense in Messico, Earl Anthony Wayne, ha messo incinta una bambina di 11 anni, e i risultati del DNA dimostrano che la bambina era “sua al 100%”.

Wayne è attualmente professore presso l’American University.

Per molti versi, la pubblicazione del dossier Epstein ha avuto sulle masse lo stesso effetto psicologico della scoperta, nel Medioevo, del cadavere di un bambino il cui sangue era stato raccolto dai rabbini, cosa che anche gli ebrei hanno a lungo negato di fronte alle prove.Le masse stanno scoprendo con stupore che tutto ciò che gli antisemiti dicono sugli ebrei è assolutamente vero. Nessun crimine, nessuna intenzione malvagia è loro estranea. Governano il mondo attraverso la corruzione e distruggono una civiltà costruita dopo millenni di sforzi in pochi decenni, per puro odio verso la razza bianca.

Una persona anonima chiese a Epstein: “Allora, hai trovato qualcuno che si prenda cura dell’isola?”

Epstein rispose: “Un ragazzo ebreo che pensa sempre al sesso”.

L’ex primo ministro israeliano Ehud Barak scrisse a Epstein nel 2014: “Che terribile errore ha commesso il faraone lasciando andare il mio popolo. Il popolo ebraico prospera ovunque come mai prima. Dov’è l’Egitto oggi?”https://x.com/AFpost/status/2018113576997998843?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2018113576997998843%7Ctwgr%5E53893209f7876050627ad736883e154091227715%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbfmtv.bar%2Fle-dossier-epstein-est-infiniment-plus-accablant-que-les-protocoles-des-sages-de-sion%2F

Former Israeli PM Ehud Barak wrote to Epstein in 2014, "What's a terrible mistake of Pharaoh to 'Let My People Go'. The Jewish people is flourishing everywhere as never before. Where is Egypt now?"
Nel 2017, Bill Gates ha discusso di progetti di “simulazione pandemica” con Jeffrey Epstein.Un’e-mail che descriveva questa idea faceva riferimento a progetti proposti quali scenari di simulazione di epidemie, sviluppo di infrastrutture di dati sanitari e ricerca in neurotecnologia potenzialmente utili per la sicurezza nazionale.

https://x.com/AFpost/status/2018033023179280446?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2018033023179280446%7Ctwgr%5E53893209f7876050627ad736883e154091227715%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbfmtv.bar%2Fle-dossier-epstein-est-infiniment-plus-accablant-que-les-protocoles-des-sages-de-sion%2F

In 2017, Bill Gates discussed plans for "pandemic simulation[s]" with Jeffrey Epstein. An email describing the idea referenced proposed projects such as simulated outbreak scenarios, expanded health-data infrastructure, and neurotechnology research potentially useful to
In un’e-mail del 2018, Jeffrey Epstein racconta di aver riso del fatto che gli ebrei controllano il mondo.“Al mio tavolo, ho chiesto: ‘Perché voi di destra siete così antisemiti?’. Uno di loro ha risposto: ‘Storicamente, sappiamo tutti che in realtà sono gli ebrei a muovere i fili dietro i governi.’ Ho chiesto: ‘Come chi?’. E uno di loro mi ha indicato, e tutti sono scoppiati a ridere… colpevoli!”

https://x.com/AFpost/status/2018097177613201654?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2018097177613201654%7Ctwgr%5E53893209f7876050627ad736883e154091227715%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbfmtv.bar%2Fle-dossier-epstein-est-infiniment-plus-accablant-que-les-protocoles-des-sages-de-sion%2F

In a 2018 email, Jeffrey Epstein recounts laughing about Jews controlling the world. "At my dinner table, I asked, 'Why are you right-wing guys so anti-semetic?' One said- 'historically we all know its actually been the Jews behind the govts actually pulling the strings'. I
Jeffrey Epstein disse a Peter Thiel che “rappresentava” i Rothschild e che sperava di aiutarli a entrare nel campo della tecnologia, probabilmente attingendo all’esperienza di Thiel.https://x.com/AFpost/status/2018366391275974658?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2018366391275974658%7Ctwgr%5E53893209f7876050627ad736883e154091227715%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbfmtv.bar%2Fle-dossier-epstein-est-infiniment-plus-accablant-que-les-protocoles-des-sages-de-sion%2F

Jeffrey Epstein told Peter Thiel that he "represented" the Rothschilds and was hoping to help them move into the tech space, presumably using Thiel's experience.
ULTIME NOTIZIE – Un rapporto dell’FBI, che cita una fonte umana confidenziale pubblicata nell’ultima serie di file su Epstein, afferma che “Trump è stato compromesso da Israele”.https://x.com/disclosetv/status/2017328501708189880?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2017328501708189880%7Ctwgr%5E53893209f7876050627ad736883e154091227715%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbfmtv.bar%2Fle-dossier-epstein-est-infiniment-plus-accablant-que-les-protocoles-des-sages-de-sion%2F

JUST IN – FBI report, citing a confidential human source released in the final batch of Epstein files, claims "Trump has been compromised by Israel."
Il caso Epstein ha riabilitato Adolf Hitler nel giro di poche ore.Questa è una delle conseguenze più immediate e significative di tali straordinarie rivelazioni.

La gente deve profonde scuse a quest’uomo che ha tentato di tutto per impedire a questa razza demoniaca di conquistare il mondo bianco e distruggerlo.

Sarebbe molto utile se i nostri lettori potessero fornire tutte le informazioni rilevanti sul caso Epstein nel thread dedicato su /c/dempart .

———-

(Trad. di https://bfmtv.bar/le-dossier-epstein-est-infiniment-plus-accablant-que-les-protocoles-des-sages-de-sion/)

