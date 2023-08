Idrogeno,  grande impostura. Un’altra.

Spiegata benissimo da DWN

Secondo la narrativa della Menzogna Climatica che impone il divieto dei combustibili fossili, L’idrogeno dovrebbe diventare il vettore energetico del futuro. Ma tace sui costi e su quanta energia si dovrà consumare per produrlo…

prof. Ing. Hans-Günter Appel, portavoce della NAEB eV Electricity Consumer Protection Association, scrive in un comunicato stampa sulle proprietà chimiche dell’idrogeno e le loro conseguenze:

Le proprietà dell’idrogeno e le leggi della natura non possono essere modificate. Sono la base per un uso significativo. Non è sufficiente classificare l’idrogeno come climaticamente neutro, perché la combustione produce solo vapore acqueo, che è climaticamente neutro. Del resto anche questa è una dichiarazione falsa. Il vapore acqueo controlla in gran parte il nostro clima, compresa la temperatura della Terra. L’idrogeno come vettore energetico non può salvare il clima. Tuttavia, potrebbe sostituire i combustibili fossili, che saranno disponibili per molti secoli a venire.

Contributi statali per profittatori

Le perdite di energia ei costi per ottenere, trasportare, immagazzinare e utilizzare l’idrogeno sono enormi. Sono ignorati dal nostro governo e dalla maggior parte dei politici che vedono solo la salvezza del clima mondiale attraverso i loro occhiali ideologici. Sarebbero necessarie misure ambiziose per salvare il clima, dicono. (Questa è la parafrasi del percorso verso un approvvigionamento energetico insostenibile e insicuro.)

In futuro, aassewriscono, l’idrogeno diventerà la principale fonte di energia. Gli impianti pilota di elettrolisi per la produzione di idrogeno con elettricità “verde” vengono ora finanziati dallo Stato, perché gli investitori privati ​​non sono favorevoli a questa politica energetica utopica. D’altra parte, è fortemente sostenuto dai profittatori, che traggono alti profitti dagli aiuti di Stato. Questo include Thyssen Krupp. Il ministro dell’Economia verde Habeck ha appena promesso all’azienda siderurgica un sussidio miliardario per la costruzione di un impianto di riduzione diretta dell’idrogeno per la produzione di acciaio. Non è chiaro da dove verrà l’idrogeno e quali costi dell’acciaio sono previsti dopo questo processo.

L’energia eolica e solare (falsa potenza) dalla Germania non è sufficiente per il fabbisogno energetico

Nel frattempo, i ministeri stavano facendo alcuni calcoli. La quantità di elettricità per la produzione di idrogeno per coprire l’intero fabbisogno energetico in Germania è così grande che non può essere generata nel paese con vento e sole. L’area in Germania non è sufficiente per questo. Il 70 percento dell’idrogeno deve ora essere generato con l’energia solare nelle aree desertiche senza nuvole del mondo e spedito in Germania.

Perdite di importazione di idrogeno

Questa idea potrebbe diventare un gioco a somma zero. Ciò significa che l’intera energia solare viene persa sulla strada per raggiungere il consumatore. L’elettrolisi consuma già il 40 percento. (I cinesi dichiarano addirittura il 50% per i loro impianti di elettrolisi). Inoltre, vi sono perdite per il trattamento dell’acqua (l’elettrolisi necessita di acqua ultrapura, che dovrebbe essere ottenuta nei deserti aridi mediante desalinizzazione dell’acqua di mare), per la liquefazione dell’idrogeno (21 K = – 252 °C), per la liquefazione dell’idrogeno (21 K = – 252 °C), trasporto in cisterna per idrogeno liquido (23 volte il volume del gas naturale liquefatto), evaporazione, trasporto e stoccaggio in Germania (3 volte il volume del gas naturale). Secondo i calcoli dell’agenzia per la protezione dei consumatori di elettricità NAEB, le perdite ammontano ad almeno l’80% prima che l’idrogeno raggiunga il consumatore. (Consultare tabella).

L’ammoniaca non è una soluzione

È antieconomico liquefare l’idrogeno a causa del suo basso punto di ebollizione. A Wilhelmshaven, che sostiene l’importazione di idrogeno, si sta quindi progettando di legare l’idrogeno all’azoto per formare ammoniaca (NH 3 ) utilizzando il processo Haber-Bosch. L’ammoniaca bolle a -33 °C e può essere trasportata dopo la liquefazione con gasiere esistenti. L’ammoniaca liquida ha un potere calorifico di 3,3 kWh/litro ed è quindi 3 volte il volume di trasporto di benzina e diesel (potere calorifico circa 10 kWh/litro). L’ammoniaca può essere utilizzata direttamente come combustibile.

Ma l’ustione non è completa. I gas di scarico contengono ancora ammoniaca con l’odore pungente che richiede la pulizia dei gas di scarico. Si perde molta energia anche per la sintesi dell’ammoniaca. Il processo funziona sotto pressione a circa 400 °C. In Giappone, un progetto di stoccaggio dell’ammoniaca è stato nuovamente interrotto 2 anni fa.

Esistono ora calcoli credibili di esperti su Internet che hanno determinato le perdite energetiche totali per la produzione di idrogeno nel Sahara e nel deserto arabo fino al consumatore finale in Germania. Superano la produzione di elettricità quando si tiene conto dell’energia necessaria per costruire e far funzionare i sistemi necessari. L’idea di utilizzare l’energia del Sahara legata all’idrogeno in Germania potrebbe quindi diventare un gioco a somma zero.

In effetti, sono già in corso sovvenzioni su scala gigantesca sia per questa concezione di importazione sia per la preparazione di parchi eolici offshore con produzione di idrogeno nel Mare del Nord con un collegamento di gasdotti alla futura rete di gasdotti dell’idrogeno.

Perdite di idrogeno e infragilimento per diffusione

Una proprietà dell’idrogeno non è stata ancora valutata politicamente. L’idrogeno è l’elemento più leggero con il diametro atomico più piccolo. I piccoli atomi possono diffondersi attraverso metalli e plastica. La diffusione è un movimento di atomi o molecole attraverso vibrazioni termiche. La diffusione è un processo lento. Accelera con l’aumentare della temperatura. L’idrogeno fuoriesce dalle tubazioni del gas pressurizzato e dai serbatoi per diffusione. Se si riempiono i normali serbatoi di benzina con l’idrogeno, la metà se ne andrà per diffusione in poche settimane. Non è noto quanto idrogeno venga perso durante lo stoccaggio nelle caverne di sale attraverso la diffusione nella cupola di sale. I primi test sono in corso nel campo della caverna di Etzel vicino a Wilhelmshaven. Tuttavia, lo stoccaggio nelle caverne di sale è già pianificato.

Diventa critico quando 2 atomi di idrogeno in diffusione si uniscono in difetti reticolari di metalli e si uniscono per formare la molecola H 2 . La molecola è troppo grande per continuare a diffondersi. Blocca i piani di scorrimento. La deformazione plastica non è più possibile. Il metallo diventa fragile e può rompersi come il vetro. Se diverse molecole si uniscono in un difetto, formano una piccola bolla di gas con una pressione estremamente elevata, che porta a sollecitazioni interne e persino alla rottura. Grandi strutture sono già crollate a causa dell’infragilimento da idrogeno. L’infragilimento da idrogeno deve essere preso in considerazione anche durante il trasporto e lo stoccaggio.

Costi energetici e conseguenze

C’è silenzio sui costi dell’approvvigionamento energetico con l’idrogeno. Puoi nominare un numero immediatamente. Se è vero che tutta l’elettricità del deserto solare è esaurita nel momento in cui raggiunge l’utente finale, il prezzo dell’elettricità aumenta all’infinito. Questo stato non sarà certamente raggiunto perché i nostri mezzi di sussistenza crolleranno prima.

Una cosa è certa, l’idrogeno come fonte di energia rende l’elettricità enormemente più costosa. L’industria che esiste ancora migrerà ancora più velocemente o chiuderà le sue fabbriche ancora più velocemente. I costi energetici sono la chiave per un’economia prospera. Con l’attuale politica energetica verde e l’aumento dei prezzi a livelli ancora incerti, si stanno perdendo posti di lavoro e aziende industriali. Il declino è in atto. Grazie alla politica energetica verde, la Germania si sta deindustrializzando.

L’eolico invece funzionicchia:

https://video.corriere.it/video-virali/gigantesca-turbina-eolica-crolla-una-forte-raffica-vento-video/c341bb44-367f-11ee-83e5-aab90b961fcf