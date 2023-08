Biografia non autorizzata del presidente della Nigeria

Ore dopo che il 28 luglio il leader sostenuto dall’Occidente del Niger è stato arrestato dalla guardia presidenziale del paese, il presidente nigeriano e presidente della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS) Bola Tinubu è entrato in azione, avvertendo che il gruppo di nazioni “non tollererà alcun situazione che rende incapace il governo democraticamente eletto”.

“In qualità di presidente dell’ECOWAS… dichiaro senza equivoci che la Nigeria sostiene fermamente il governo eletto in Niger”.

Due giorni dopo, l’ECOWAS ha imposto severe sanzioni al Niger e il blocco ha emesso un duro ultimatum: se la giunta appena insediata non reinsedierà il presidente estromesso entro una settimana, i governi filo-occidentali dell’Africa lo faranno – con mezzi militari, se necessario.

Sabato 6 luglio – un giorno prima della scadenza – i leader dell’ECOWAS hanno approvato un piano per invadere il paese, con l’avvertimento minaccioso che “non diranno ai golpisti quando e dove colpiremo”.

Se l’ECOWAS si fa strada, gli stati membri Benin, Capo Verde, Costa d’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Liberia, Nigeria, Sierra Leone, Sénégal e Togo saranno spinti a inviare i loro soldati per invadere il Niger.

Questi sviluppi hanno spinto il paese dell’Africa occidentale del Niger, tipicamente trascurato, sotto i riflettori dei media occidentali. Ma se scoppiassero le ostilità, nel mirino non ci sarebbe solo un singolo stato africano impoverito.

I vicini Burkina Faso, Mali e Guinea, anch’essi governati da amministrazioni militari che hanno recentemente preso il potere con la forza, hanno tutti avvertito che qualsiasi attacco al Niger sarà visto come un attacco anche contro di loro. Se i loro rivali dell’ECOWAS faranno la prima mossa, le nazioni che i media mainstream hanno soprannominato la “cintura del colpo di stato” dell’Africa si sono impegnate a scatenare anche le loro forze militari – un annuncio che dovrebbe porre fine a ogni illusione che il ripristino del precedente presidente del paese sarebbe un processo indolore.

A guidare la coalizione filo-occidentale c’è il presidente del suo paese più potente, la Nigeria: Bola Tinubu. Uno degli uomini più ricchi della Nigeria, la fonte della fortuna del presidente tormentato dallo scandalo rimane poco chiara.

I documenti esaminati da The Grayzone rivelano che Tinubu è una risorsa statunitense di lunga data che è stata nominata complice di una massiccia operazione di traffico di droga che lo ha visto riciclare milioni per conto di un parente spacciatore di eroina.

La carriera di Bola Tinubu è stata segnata da traffico di droga e accuse di corruzione

Per oltre 30 anni, Bola Tinubu è stata una forza importante nella scena politica e nell’economia della Nigeria, con soprannomi locali che vanno da “la madre del mercato” a “il padrino di Lagos” e “il leone di Bourdillon”. Ma il suo potere all’interno della Nigeria è passato in gran parte inosservato al pubblico internazionale fino al 2023, quando è diventato presidente dell’ECOWAS dopo aver vinto la presidenza in un’elezione seguita da vicino dal governo degli Stati Uniti.

Come presidente, Tinubu istituì rapidamente un regime di riforme economiche sostenute dal Fondo monetario internazionale controllato dagli Stati Uniti e dalla Banca mondiale. Nel corso della carriera politica di Tinubu in Nigeria, l’operatore africano ha coltivato uno stretto rapporto con l’ambasciata americana. Secondo una sfilza di cablogrammi classificati del Dipartimento di Stato rilasciati da WikiLeaks, i funzionari americani facevano molto affidamento sulle valutazioni di Tinubu del panorama politico interno.

I primi anni di vita della sedia ECOWAS sono avvolti nel mistero e persino la sua età esatta è sconosciuta. Quasi ogni dettaglio della storia personale di Tinubu – prima della sua apparizione a Chicago con un visto per studenti – è controverso, compreso il suo nome di nascita legale.

I registri della Chicago State University mostrano che Tinubu ha conseguito una laurea in Economia aziendale nel 1979. Negli anni successivi, i resoconti dei media indicano che Tinubu è stato impiegato in qualche modo presso una serie di importanti multinazionali con sede negli Stati Uniti, tra cui Mobil Oil Nigeria, società di consulenza Deloitte e GTE, che all’epoca era la più grande società di comunicazioni e servizi pubblici negli Stati Uniti.

Dei pochi dettagli sui primi exploit del presidente nigeriano che possono essere confermati, molti derivano da un registro del tribunale del 1993 che nominava Tinubu complice di una massiccia operazione di contrabbando di droga nel Midwest.

Come ha dettagliato il giornalista David Hundeyin, i documenti del tribunale del distretto settentrionale dell’Illinois del tribunale distrettuale degli Stati Uniti chiariscono che Tinubu ha accumulato una piccola fortuna riciclando denaro per un parente trafficante di eroina a Chicago e che i funzionari del governo degli Stati Uniti alla fine hanno sequestrato ben oltre un milione di dollari da vari conti bancari intestati all’attuale presidente nigeriano.

Un rapporto del 1993 dell’agente speciale dell’IRS Kevin Moss ha spiegato che “c’è una probabile ragione per ritenere che i fondi in alcuni conti bancari controllati da Bola Tinubu… rappresentino i proventi del traffico di droga; pertanto questi fondi sono confiscabili per gli Stati Uniti.

Nei documenti , Moss descrive un rapporto di lavoro estremamente stretto tra il futuro presidente nigeriano e due spacciatori di eroina nigeriani di nome Abiodun Olasuyi Agbele e Adegboyega Mueez Akande, l’ultimo dei quali era indicato come cugino di Tinubu in una richiesta di prestito per un veicolo.

“Secondo i dipendenti della banca, quando Bola Tinubu è venuto alla First Heritage Bank nel dicembre 1989 per aprire i conti, è stato presentato loro da Adegboyega Mueez Akande, che a quel tempo aveva un conto presso la banca”. Peraltro, i registri bancari indicano che “Bola Tinubu aprì anche un conto corrente cointestato a suo nome e a nome di sua moglie, Oluremi Tinubu”, la quale aveva “precedentemente aperto un conto corrente cointestato anche presso questa banca con Audrey Akande, moglie di Adegboyega Mueez Akande”, ha spiegato Moss. In molte delle applicazioni, gli indirizzi utilizzati da Tinubu corrispondevano esattamente a quelli precedentemente utilizzati da Akande.

“Secondo i registri bancari … Tinubu ha aperto un conto del mercato monetario individuale e un conto NOW” presso la First Heritage Bank nel dicembre 1989, ha osservato l’agente speciale. “Nella domanda, Tinubu ha dichiarato che il suo indirizzo era 7504 South Stewart, Chicago, Illinois” – “lo stesso indirizzo utilizzato in precedenza da Akande”.

“I registri bancari hanno rivelato che cinque giorni dopo l’apertura del conto, il 4 gennaio 1990, $ 80.000 sono stati depositati sul conto NOW presso la First Heritage Bank tramite bonifico bancario tramite First Chicago da Banc One Houston”, continua il rapporto. Secondo l’IRS, il denaro è stato inviato da Akande.

Ma i rapporti finanziari del presidente nigeriano con i trafficanti di eroina sono andati anche oltre, secondo l’agente speciale dell’IRS. Ha scritto che i registri di Citibank documentavano “due ulteriori conti aziendali detenuti a nome di Compass Finance and Investment Company, Ltd. che erano controllati da Bola Tinubu”.

“Quando Bola Tinubu ha aperto questi conti”, ha fornito “un memorandum di associazione e uno statuto” che “identificava Mueez Adegboyega Akande e Abiodun Olasuyi Agbele come direttori di Compass Finance and Investment Company, Ltd.”, ha scritto Moss.

Alla fine, Tinubu è riuscito in qualche modo a depositare oltre $ 660.000 nel suo conto First Heritage Bank nel 1990 e più di $ 1,2 milioni l’anno successivo, il tutto affermando di portare a casa solo $ 2.400 al mese dalla sua posizione presso Mobil Oil Nigeria.

Quando l’indagine sullo schema di riciclaggio di denaro ha iniziato a prendere piede, Tinubu ha lasciato gli Stati Uniti ed è tornato in Nigeria. Alla fine, Moss ha potuto parlare con Tinubu per telefono in diverse occasioni e l’agente speciale ha riferito che il futuro presidente aveva inizialmente riconosciuto i suoi rapporti personali e finanziari con la coppia di trafficanti di droga.

Ma alla fine di gennaio del 1992, “Tinubu ha informato gli agenti che indagano su questa questione che non aveva alcuna associazione d’affari o relazione finanziaria con Abele o Akande”, ha scritto Moss. “Queste informazioni contraddicevano le sue precedenti dichiarazioni del 13 gennaio 1992, quando aveva informato le forze dell’ordine che il denaro utilizzato per aprire il conto presso la First Heritage Bank proveniva da Akande”.

Tornato in Nigeria, Tinubu aveva già iniziato a entrare nell’arena politica. Nel 1992 fu eletto al Senato e nel 1999 divenne Governatore dello Stato di Lagos, carica che mantenne fino al 2007. Ad un certo punto del suo mandato, Tinubu stabilì un rapporto con l’Ambasciata degli Stati Uniti che sarebbe durato per anni. a venire, secondo una serie di dispacci diplomatici rilasciati da Wikileaks.

Ma anche i suoi alleati del Dipartimento di Stato non hanno potuto fare a meno di notare la propensione di Tinubu per la disonestà. Un cablogramma particolarmente degno di nota ha sottolineato che il politico era “noto per giocare veloce e sciolto con i fatti” ed “è stato colto in passato ad abbellire i suoi risultati educativi”.

Alla fine, tuttavia, l’utilità di Tinubu sembrò prevalere sul suo rapporto casuale con la verità, e il futuro presidente nigeriano continuò a fornire ai funzionari americani una valutazione quasi continua della situazione politica nel suo paese. Un incontro tipicamente intimo con Tinubu si è concluso con l’ambasciatore degli Stati Uniti in Nigeria che ha commentato: “come sempre, abbiamo trovato perspicace la sua interpretazione della scena politica nazionale”.

Quando i cablogrammi sono venuti alla luce nel 2011, molti nigeriani sono rimasti scioccati dal candore con cui i loro funzionari eletti hanno parlato con gli inviati di Washington. “La volontà delle nostre élite di divulgare informazioni non richieste sulla nazione ai funzionari statunitensi tradisce una sete infantile di una dittatura paterna”, ha scritto il professore e editorialista nigeriano-americano Farooq Kperogi.

Sebbene Tinubu sembrasse essere sfuggito alla giustizia per il suo presunto ruolo in una cospirazione per il traffico di eroina, le accuse di corruzione avrebbero continuato a perseguitare il presidente dell’ECOWAS per tutta la sua carriera politica in Nigeria. Da quando ha lasciato l’incarico di governatore di Lagos nel 2007, Tinubu “ha scelto tutti i successivi candidati vincenti”, secondo l’emittente tedesca DW, che all’inizio di quest’anno ha osservato che il magnate “è ritenuto uno dei politici più ricchi della Nigeria, ma la fonte della sua ricchezza è sconosciuto.”

Negli ultimi anni sono cominciati a emergere indizi sulle origini della fortuna accumulata da uno dei principali attori politici africani.

Nel 2009, Tinubu è stato indagato dalla polizia metropolitana di Londra, che stava indagando sulle accuse secondo cui il politico aveva messo insieme denaro con altri due governatori nigeriani per creare una società di copertura nota come “African Development Fund Incorporation”.

Gli investigatori hanno affermato che l’insolito accordo commerciale era in realtà uno sforzo congiunto per acquisire illegalmente azioni di ECONET, una società di telecomunicazioni fondata dall’asset dell’intelligence statunitense e dal fiduciario della Fondazione Gates Strive Masiyiwa. Ma i tentativi di sondare la legittimità delle transazioni in questione sono stati messi da parte quando il governo federale nigeriano ha ostacolato l’indagine britannica, che alla fine si è conclusa senza un solo arresto. Ad oggi, le autorità nigeriane non hanno ancora rilasciato le prove richieste dalle autorità britanniche.

Nel 2011, Tinubu è stato processato davanti al Code of Conduct Tribunal in Nigeria per aver gestito illegalmente 16 conti bancari esteri. Ansioso di evitare l’imbarazzo che aveva subito in precedenza quando era stato fotografato in tribunale, il presidente dell’ECOWAS avrebbe rifiutato di prendere il suo posto al banco degli imputati in un’udienza giudiziaria.

Ma l’attenzione sgradita sembra aver fatto ben poco per frenare il gusto stravagante del politico, e Tinubu si è ritrovato ancora una volta coinvolto in uno scandalo di corruzione a seguito di un’indagine sulla lussuosa villa di 7.000 piedi quadrati in cui il presidente nigeriano soggiorna quando riceve cure mediche a Londra. .

Secondo l’outlet nigeriano Premium Times, l’enorme villa nell’esclusivo quartiere londinese di Westminster è stata acquistata per una canzone dal figlio di Tinubu, che in qualche modo è riuscito ad acquistare la proprietà con uno sconto di circa 10 milioni di dollari da un ricco fuggitivo, anche se i beni del venditore, compresa la villa in questione, era stata congelata da un tribunale nigeriano. Le foto pubblicate sui social nel 2017 mostrano Tinubu in posa all’interno della villa accanto all’allora presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari.

L’attuale e il precedente presidente hanno lavorato a stretto contatto per decenni e Tinubu ha rivendicato pubblicamente il merito esclusivo della presidenza di Buhari durante la campagna elettorale. “Se non fosse stato per me in piedi davanti a te alla guida dell’esercito, dicendo ‘Buhari, vai avanti, siamo dietro di te’, non sarebbe mai potuto diventare il presidente”, ha detto ai sostenitori durante una manifestazione l’anno scorso.

Ma la sospetta confluenza di denaro e influenza non si è conclusa con la misteriosa dimora londinese. Durante le elezioni generali del 2019 in Nigeria, le riprese di camion blindati che entravano nella residenza di Tinubu sono diventate virali sui social media e l’incidente è stato ampiamente visto come una prova che il politico era coinvolto in uno schema fraudolento di acquisto di voti. Ma Tinubu è rimasto provocatorio, dicendo ai giornalisti: “Tengo i soldi dove voglio”.

“Mi scusi, sono soldi miei o del governo?” chiese . _ “Se non rappresento nessuna agenzia di governo e ho soldi da spendere, se ho soldi, se mi piace, li do gratuitamente alla gente”, ha insistito.

Questo gennaio, la spiegazione ufficiale dell’episodio si è evoluta di nuovo quando uno dei rappresentanti del suo partito ha detto a una stazione televisiva nigeriana che i camion blindati in questione avevano semplicemente “perso la strada” ed erano arrivati ​​all’indirizzo sbagliato . Alla domanda sul perché Tinubu avesse apparentemente ammesso di aver distribuito denaro al pubblico, il segretario organizzativo del partito a Lagos ha offerto ai confusi presentatori una spiegazione altrettanto improbabile: “lo ha detto scherzando”.

ECOWAS come arma neocoloniale

Sebbene l’ECOWAS sia stato ufficialmente fondato tramite il Trattato di Lagos nel 1975, la sua storia ufficiale rileva che le origini del blocco risalgono alla creazione del franco CFA nel 1945, che consolidò l’impero francese dell’Africa occidentale in un’unione a moneta unica. Pubblicamente, la mossa è stata descritta come un tentativo benevolo di proteggere queste colonie dalle conseguenze della forte svalutazione del franco francese nel 1945, in seguito alla creazione del sistema di Bretton Woods dominato dagli Stati Uniti. Come disse all’epoca il ministro delle finanze francese:

“Nella dimostrazione della sua generosità e altruismo, la Francia metropolitana, volendo non imporre alle sue figlie lontane le conseguenze della propria povertà, sta fissando tassi di cambio diversi per la loro valuta”.

In realtà, l’introduzione del franco CFA ha consentito a Parigi di intrattenere rapporti commerciali fortemente diseguali con le sue colonie africane, in un momento in cui la sua economia era devastata dalla seconda guerra mondiale e il suo impero d’oltremare si stava rapidamente disintegrando. La valuta rendeva economico per gli Stati membri importare dalla Francia e viceversa, ma proibitivo per loro esportare qualsiasi cosa altrove.

Questa dipendenza forzata nell’Africa occidentale francofona creò un mercato vincolato per i francesi e, per estensione, per il resto dell’Europa. Quella dinamica, che ha frenato lo sviluppo economico regionale per decenni, persiste ancora oggi. Il continuo dominio del franco CFA assicura che gli stati dell’Africa occidentale rimangano sotto il controllo economico e politico della Francia. Quelle nazioni africane non sono in grado di attuare cambiamenti politici significativi, poiché mancano di controllo sulla propria politica monetaria.

Il fatto che la valuta abbia un posto così importante nella storia autorizzata dell’ECOWAS è istruttivo, perché il blocco è stato a lungo criticato come un’estensione dell’imperialismo francese. Non per niente nel 1960 l’allora presidente francese Charles de Gaulle fece dell’appartenenza al franco CFA una condizione preliminare per la decolonizzazione in Africa.

Sebbene l’ECOWAS sia teoricamente inteso a massimizzare il potere di contrattazione collettiva degli Stati membri promuovendo la “cooperazione economica e politica interstatale”, tale armonizzazione rende più facile per le ex potenze imperiali come la Francia sfruttare e indebolire i loro paesi costituenti. Il blocco impone ai suoi membri un rigido quadro giuridico e finanziario approvato dall’Occidente, e qualsiasi stato che si discosti da queste regole è severamente punito.

Nel gennaio 2022 , l’ECOWAS ha imposto severe sanzioni al Mali, spingendo migliaia di persone a scendere in piazza a sostegno del governo militare che ha preso il potere nel gennaio dell’anno precedente. Gli sforzi del nuovo governo per epurare il paese dalla maligna influenza straniera hanno visto l’imposizione di un divieto totale ai media francesi, una decisione che è stata criticata dalle Nazioni Unite ma acclamata dai maliani medi.

L’ECOWAS ha applicato misure simili al Burkina Faso in risposta a un colpo di stato militare del settembre 2022, che ha visto la rimozione di Paul-Henri Sandaogo Damiba dopo appena otto mesi al potere. Sebbene lo stesso Damiba sia stato sequestrato con un colpo di stato militare, c’è stata poca condanna da parte dei funzionari occidentali e pochi suggerimenti che l’ECOWAS imponesse sanzioni, forse a causa dell’orientamento filo-occidentale del leader estromesso e del suo status di laureato in numerosi corsi di addestramento dell’esercito americano e del Dipartimento di Stato.

Dal 1990, l’ECOWAS ha condotto sette conflitti separati nell’Africa occidentale, al fine di proteggere i despoti preferiti dall’Occidente in tutta la regione. Nel frattempo, tra il 1960 e il 2020, Parigi ha lanciato 50 interventi palesi separati in Africa. I dati sulle attività clandestine condotte durante questo periodo non sono disponibili, ma le impronte digitali del paese sono impresse su molteplici elezioni truccate, colpi di stato e omicidi che hanno sostenuto governi compiacenti e corrotti al potere in tutto il continente.

Come ha osservato il presidente Jacques Chirac nel 2008 , “senza l’Africa, la Francia scivolerà al rango di terza potenza [mondiale]”. Questa prospettiva è stata ribadita in un rapporto del Senato francese del 2013, L’Africa è il nostro futuro . In effetti, la mera esistenza di governi antimperialisti ovunque nella regione è intollerabile per Parigi.

Fortunatamente per l’élite francese, figure compromesse come Bola Tinubu sono ancora disponibili a fare il lavoro sporco per loro.