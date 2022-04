HUNTER BIDEN: SPUNTA L’ACCORDO CINESE DA 4,8 MILIONI DI DOLLARI. ALLA CASA BIANCA STA PER CROLLARE TUTTO?

Persino l’ANSA ci è arrivata:

Ucraina: Mosca, figlio Biden implicato in agenti patogeni

– ROMA, 31 MAR – Il ministero della Difesa russo ha una corrispondenza tra Hunter Biden, il figlio del presidente degli Stati Uniti, con i dipendenti della Defense Threat Reduction Agency americana e gli appaltatori del Pentagono, che conferma il suo ruolo cruciale nel fornire finanziamenti per il lavoro con gli agenti patogeni in Ucraina.

Lo ha detto il capo delle forze russe di protezione dalle radiazioni, chimiche e biologiche, Igor Kirillov in conferenza stampa, come riporta la Tass.

“L’esistenza di questo materiale è confermata dai media occidentali”, ha aggiunto. (ANSA).

Inserito da Fringe Finance di QTR Si scopre che il partito che ha trascorso quattro anni ad accusare il presidente Trump di collusione russa ha eseguito un massiccio insabbiamento per Joe e Hunter Biden diretti alle elezioni del 2020 di cui devono ancora essere ritenuti responsabili. Questa disonestà dei media mainstream è diventata così comune, è parte del motivo per cui ho insistito sul fatto che i media mainstream stanno perdendo la battaglia della loro vita all’inizio di quest’anno. La prevedibilità dei media sta diventando così palese che è stato facile capire che il Covid sarebbe stato un non-problema nel 2022 e che avremmo vissuto quello che ho chiamato ” The Great Covid Pivot Of 2022 “. E ora stiamo tornando indietro su quelle che si sono rivelate più false affermazioni sulla collusione russa. Vai a capire. Ricordo di aver parlato con mio padre nel periodo delle elezioni sulla storia del laptop Hunter Biden, in cui si scoprì che il laptop del figlio del candidato alla presidenza Joe Biden conteneva la prova che l’ex Biden vendette la sua influenza alla Cina mentre suo padre, l’ultimo Biden, era vice Presidente degli Stati Uniti. E nel bel mezzo di una copertura mediatica in corso di quella storia, ricordo anche di aver parlato con mio padre dell’ex socio in affari di Hunter Biden Tony Bobulinski che si è fatto avanti e ha denunciato i Biden nel tentativo di attirare il pubblico. Invece, a Bobulinski è stato concesso il tempo di trasmissione solo da Tucker Carlson di Fox News ed è stato altrimenti evitato e ignorato dal resto dei media di sinistra. ora capisco a cosa stava andando incontro. Vendere la tua influenza alla Cina mentre ti candidi per la presidenza è un grosso problema. I media coprono completamente quella storia negli Stati Uniti nel bel mezzo delle elezioni? Un affare ancora più grande .

Perché quando fai un passo indietro ed esamini obiettivamente la questione degli affari di Joe Biden in Cina, sembrava che fosse effettivamente coinvolto nei tipi di conflitto di interessi di cui il suo partito ha accusato il presidente Trump per quattro anni. Ancora una volta, vai a capire.

E poi c’era il portatile. Dopo che il New York Post ha divulgato quella che avrebbe dovuto essere una storia degna di Pulitzer secondo cui il figlio di Biden aveva un laptop pieno di prove incriminanti ( oltre alle foto di cazzi scattate mentre fumavano crack con prostitute ), la storia è stata prontamente oscurata dai media mainstream e si è parlato in nessun altro posto che nei notiziari conservatori.

In effetti, i media mainstream non hanno nemmeno dato alla storia un briciolo di possibilità oggettiva. La metà delle organizzazioni dei media liberali ha trattato la storia come disinformazione russa, mentre le altre non l’hanno portata affatto.

Ecco come si presentava la copertura in quel momento:

La storia è stata letteralmente derisa dalla TV e dalla televisione come una sorta di teoria del complotto.

Anche le società di social media stavano censurando i post sulla questione, nonostante fossero riportati come notizie nazionali dal New York Post.

Fonte: NPR

E poi è successa una cosa divertente quando la nazione non ha avuto accesso a quelle che si sarebbero rivelate informazioni altamente credibili: Joe Biden è stato eletto presidente e, diversi mesi dopo, Politico ha riferito che alcune parti del laptop, comprese le email al ” centro” della controversia, erano credibili, ben lontani dal cancellare il laptop come disinformazione russa.

Fonte: Politica

Nel marzo 2022, anche il New York Times ha ammesso che la storia del laptop era autentica.

Ricollegandosi casualmente alla sua storia di ottobre 2020 che mette in dubbio il laptop, in una nuova storia del 2022 sull’indagine in corso del Dipartimento di Giustizia su Hunter Biden, il New York Times ha scritto :

Persone che hanno familiarità con l’indagine hanno detto che i pubblici ministeri avevano esaminato le e-mail tra il signor Biden, il signor Archer e altri su Burisma e altre attività commerciali all’estero. Quelle e-mail sono state ottenute dal New York Times da una cache di file che sembra provenire da un laptop abbandonato dal signor Biden in un’officina di riparazioni del Delaware . L’e-mail e altre nella cache sono state autenticate da persone che hanno familiarità con loro e con l’indagine.

Per un partito che canta sempre di trasparenza e democrazia – e un partito che ha costantemente lavorato sull’importanza della libertà di stampa durante l’intera amministrazione Trump – i media liberali hanno fatto un lavoro aberrante nel perdere quella che sarebbe stata oggettivamente una storia sconvolgente in vista delle elezioni presidenziali.

E questo ti dice tutto ciò che devi sapere sull’integrità giornalistica dei grandi media in questo paese in questo momento. Come direbbe giustamente mia madre, “Ogni stazione ha un’agenda: quelle di sinistra e quelle di destra”.

Ma forse questo “ordine del giorno” avrebbe potuto significare semplicemente che MSNBC o CNN coprivano effettivamente la storia del laptop con un tocco un po’ più favorevole per Biden; non dovrebbe significare ignorare completamente la storia prima delle elezioni e fingere che gli eventi in questione semplicemente non siano mai accaduti, giusto?

La parte peggiore è che questo tipo di comportamento dei media non è solo questa storia. Stiamo vedendo tutti i tipi di narrazioni protetti e fatti ignorati quando si tratta della pandemia. Ad esempio, guarda che lavoro assolutamente pazzesco hanno fatto i media isterici sulla copertura dell’ivermectina dopo che Joe Rogan ha avuto il Covid. Le persone sono state bandite dai social media e disprezzate per aver suggerito che il virus potesse provenire da un laboratorio. Ora, è l’ipotesi principale dei media. Qualcuno sarebbe sorpreso di vedere un perno sull’ivermectina ora? non lo farei .

Il punto è che la storia del laptop era oggettivamente una storia materiale, indipendentemente dal partito a cui appartieni. Ad un certo punto, si potrebbe sperare che i meriti della storia spingano l’ago abbastanza lontano da questo anche le testate giornalistiche di sinistra avrebbero dato una copertura superficiale.

Invece, hanno fatto qualcosa di nefasto: l’hanno insabbiato.

E mentre all’epoca qualcuno con buon senso ti avrebbe detto che la storia del laptop era probabilmente vera ( chi falsificherà 200 foto del figlio di un candidato alla presidenza che fuma metanfetamina in mutande? ), ammettendolo ora dopo il fatto, come il figlio del presidente va in giro vendendo la sua “arte” per $ 500.000 a clip, è sia offensivo per la nostra intelligence che imbarazzante per le vostre rispettive testate giornalistiche.

Infine, ricorda che ogni volta che la sinistra cerca di insegnarti l’importanza del giornalismo e della responsabilità, forse puoi chiedere loro di iniziare esaminando le organizzazioni che non sono mai state ritenute responsabili per aver ignorato ciò che mio padre ha giustamente definito “una delle più grandi scandali politici di tutti i tempi”.

È un grande momento per i media che hanno trascorso quattro anni consecutivi concentrandosi a puntare il dito contro l’ex presidente Trump per qualsiasi cosa per rendersi conto che altre tre dita puntano contro di loro.

Come molti a sinistra, sono diventati ciò che affermano di odiare.

ByoBlu

Hunter Biden, figlio dell’attuale presidente degli Stati Uniti d’America, ha le mani in pasta un po’ da per tutto. Dalle presunte attività di lobbying illecite di Hunter con Burisma, azienda energetica ucraina, fino agli investimenti multimiliardari che avrebbe agevolato per svolger esperimenti su patogeni pericolosi per l’uomo presso laboratori biologici, sempre situati in terra ucraina. Persino il mainstream sembra essersi reso conto degli affari colossali del “figlio presidenziale”, dopo averli negati per quasi due anni. Secondo quanto riportato dal Washington Post, il 2 agosto 2017 Hunter Biden ha siglato un accordo con l’azienda energetica cinese CEFC China Energy.

L’accordo di Hunter Biden con la società cinese CEFC

Dopo anni di negoziati, la tessitura di una specifica rete di contatti, cene aziendali e diversi viaggi in Cina, Hunter ha firmato l’accordo con l’amministratore delegato della società cinese Gongwen Dong. Nell’arco di qualche giorno, presso la Cathay Bank è stato aperto un conto. Nel giro di una settimana, hanno iniziato a scorrere milioni di dollari. In realtà, ciò era ben noto nel “lontano” 2020, quando nello Stato del Delaware era spuntato un portatile che si è rivelato appartenente proprio a Hunter Biden. Dal disco rigido erano emerse conversazioni e-mail che gettavano luce sugli affari internazionali di Hunter. Tuttavia, visto che le prove erano emerse in piena campagna elettorale delle presidenziali, i media hanno fatto di tutto per coprire la questione.

L’ipocrisia del mainstream

Lo stesso Washington Post, che ora si fa fiero promotore delle inchieste su Hunter Biden, aveva all’epoca bollato la notizia del portatile ritrovato come “fake news” e “disinformazione”. I Democratici hanno sempre parlato di una “manipolazione russa” per quanto riguardava il contenuto del disco rigido. A confermare l’autenticità delle prove, un report del New York Times, apparso ben diciassette mesi dopo la prima apparizione della notizia data dal New York Post. Insomma, una volta che Joe Biden è approdato alla Casa Bianca, lo scandalo non poteva essere più nascosto a lungo. E quindi ora, con una certa ipocrisia, anche il mainstream inizia a sganciare con il contagocce tutte le informazioni scottanti che riguardano la famiglia Biden.

4,8 milioni nel conto di H. Biden

Nei quattordici mesi in seguito alla firma dell’accordo cinese, CEFC e i suoi dirigenti hanno versato 4.8 milioni di dollari a entità controllate da Hunter Biden e da suo zio James. Questo quanto emerso da registri federali, atti giudiziari e transazioni finanziarie rese pubbliche di recente. Il nesso è anche certificato dalle comunicazioni e-mail estratte dal famigerato portatile di Hunter Biden. Papà Joe non risulta aver beneficiato direttamente dalle transazioni con il conglomerato energetico cinese. Ad ogni modo, nuovi documenti emersi dimostrano il metodo in cui la famiglia Biden ha usato a proprio vantaggio i decenni di attività politica del quarantaseiesimo presidente Usa.

Un documento pubblicato dal WaPo dimostra un accordo da un milione di dollari tra Hunter Biden e Patrick Ho, un alto dirigente di CEFC, successivamente condannato a tre anni di carcere negli Stati Uniti per un sistema di frode multimilionaria che vedeva la corruzione di leader politici in Chad e Uganda. Hunter Biden, laureato in giurisprudenza, avrebbe concordato di rappresentare legalmente Ho. Il bonifico da un milione è stato trasferito in un conto collegato al figlio del presidente.

Casa Bianca in silenzio stampa?

La Casa Bianca continua a negare ogni coinvolgimento del presidente degli Stati Uniti negli affari dei suoi familiari. Joe Biden “non ha mai preso in considerazione di essere coinvolto negli affari della sua famiglia, o in qualsiasi attività economica all’estero”. Le prove iniziano tuttavia ad accumularsi, e risulta difficile bollare il tutto come semplice “propaganda russa”. Quanto è opportuna la presenza di Joe Biden nello Studio Ovale? E inoltre, l’Unione europea vuole continuare a sostenere la linea dettata dagli Stati Uniti per quanto concerne la “questione Ucraina”, nonostante gli ultimi riscontri choccanti?

La corruzione della famiglia Biden dietro agli orrori ucraini e alla corsa alla Terza Guerra Mondiale