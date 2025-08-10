Gli Stati Uniti si attivano contro la sorveglianza digitale UE

I TG non ne hannno parlato:

Thomas Kolbe

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha lanciato una campagna di lobbying contro il Digital Services Act dell’UE. Con questa iniziativa, gli americani sono diventati l’ultima linea di difesa per i diritti di libertà di parola dei cittadini dell’UE.

. I cittadini dell’UE amanti della libertà, una minoranza, sanno esattamente qual è la posta in gioco

Bruxelles ha sviluppato un miscuglio di feticismo del controllo, dirigismo economico e isolamento dal mondo esterno, una combinazione che non è più tollerabile. Non da ultimo, la lotta di Bruxelles contro la libertà di espressione nella sfera digitale ha rivelato le vere intenzioni della Commissione von der Leyen: il recupero del predominio narrativo e del controllo sulla dissidenza politica, ottenuto sacrificando a sangue freddo le libertà fondamentali dei cittadini. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance aveva già lanciato numerosi allarmi in primavera riguardo a un impero europeo della censura. In un discorso al Senato degli Stati Uniti, ha denunciato la legislazione digitale europea come un attacco alle libertà occidentali. Nel suo discorso alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, è arrivato al punto di suggerire di interrompere i rapporti con gli europei se non avessero invertito la loro traiettoria illiberale e dittatoriale. Le critiche rimbalzano Come al solito, le critiche americane sono cadute nel vuoto a Bruxelles.

Sebbene Bruxelles abbia ingoiato l’amaro boccone di un accordo commerciale asimmetrico con gli Stati Uniti due settimane fa, sia il protezionismo nascosto mascherato da standard di regolamentazione e armonizzazione del clima, sia le leggi digitali repressive, rimangono intatte. Ciò è dannoso non solo per la libertà di parola tra gli europei, ma anche per le aziende americane, senza dubbio un obiettivo chiave della censura dell’UE. Le ambizioni discriminatorie dell’UE attraverso il Digital Services Act (DSA) e il corrispondente Digital Markets Act (DMA) prendono di mira principalmente le piattaforme di comunicazione statunitensi come X, Telegram e Meta.

Se queste piattaforme non si conformano alle norme dell’UE, garantendo l’accesso alle comunicazioni interne e supportando gli sforzi di sorveglianza di Bruxelles, rischiano multe miliardarie. Proprio come il programma di identità digitale britannico, Bruxelles ora maschera la sua censura spudoratamente invasiva con affermazioni di protezione dei minori e misure anti-odio. È noioso sentirselo dire, ma, come sempre, si tratta della “loro democrazia”, o, per dirla più precisamente, di un’enorme barriera di cemento costruita per proteggersi dai cittadini audaci che cercano di preservare la privacy da una burocrazia europea senza limiti.

Prossimo round con Rubio

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio è il prossimo in lizza per affrontare la Commissione Europea, passando alla modalità offensiva. Questa settimana, Rubio ha incaricato tutte le ambasciate statunitensi in tutta l’UE di avviare un’azione coordinata di lobbying contro il pacchetto di censura di Bruxelles relativo al DSA. L’accusa: con il pretesto della sicurezza e della responsabilità, l’UE sta deliberatamente sopprimendo la libertà di parola negli spazi digitali e prendendo di mira piattaforme e aziende di comunicazione con sede negli Stati Uniti.

Rubio ha incaricato i suoi diplomatici di sollecitare governi e autorità di regolamentazione a modificare il DSA. Allo stesso tempo, devono registrare e segnalare gli episodi di censura che coinvolgono cittadini e aziende statunitensi per aumentare la pressione per la riforma. Questa rappresenta un’altra audace sfida da parte di Washington all’ampio apparato di controllo dell’UE.

La guerra commerciale tra Stati Uniti e UE si è ora spostata completamente sul digitale.

La risposta di Bruxelles all’iniziativa di Rubio è stata rapida. In una dichiarazione ufficiale, la Commissione Europea ha respinto categoricamente le accuse di censura: “Le accuse di censura legate al DSA sono del tutto infondate. La libertà di espressione è un diritto fondamentale nell’UE”. Ha aggiunto freddamente: “I nostri regolamenti e standard UE non sono mai stati messi in discussione e non lo saranno”.

In altre parole, Bruxelles rifiuta di lasciarsi influenzare nella costruzione della sua cittadella digitale di controllo narrativo, men che meno da Washington. Perdita del controllo narrativo Il tentativo degli Stati Uniti di proteggere le proprie imprese dall’eccesso di potere dell’UE le trascina in uno scontro più ampio tra i cittadini dell’UE e l’autorità centrale sempre più onnipotente di Bruxelles. Bruxelles percepisce una crescente pressione pubblica e si sente esposta nel mezzo di una crisi economica sempre più profonda.

Le grandi narrazioni – come il cambiamento climatico causato dall’uomo e la necessità di aprire le frontiere per evitare una crisi demografica – stanno erodendo il consenso pubblico e mettendo a nudo il fallimento della centralizzazione dell’economia europea da parte di Bruxelles. Stiamo assistendo all’ultima disperata resistenza di Bruxelles nel tentativo di difendere il suo monopolio narrativo contro una crescente opposizione che sta sempre più rivendicando spazi pubblici e mediatici. Ciò che accade negli Stati Uniti ora ha un’importanza fondamentale per i cittadini dell’UE. Sotto l’amministrazione del presidente Trump, i programmi climatici ispirati all’Europa stanno subendo un’inversione di tendenza e i finanziamenti ai media pubblici e alle ONG vengono ridotti. L’aria si sta schiarendo: si aprono spazi per un nuovo dibattito e un onesto confronto con la storia recente. Gli errori di Bruxelles nel dirigismo climatico e nella pianificazione centralizzata sono ormai evidenti a tutti. Sarebbe impensabile oggi negli Stati Uniti per una figura di spicco come Ursula von der Leyen sfuggire silenziosamente allo scandalo, ad esempio sulla controversia Pfizer-Coronavirus. Questa è la maturità politica che Washington esemplifica e che a Bruxelles manca nettamente. La svolta è qui Questo cambiamento nel dibattito pubblico deve molto a iniziative come l’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk e la rinnovata difesa della libertà di parola su piattaforme come Telegram. Queste stanno generando contro-narrazioni che smascherano i fallimenti nella pianificazione di Bruxelles, contrapponendoli alla realtà. Stiamo emergendo dalla caverna di Platone, scoprendo chi proietta le ombre sulle nostre mura. Gli interessi di Washington possono essere economici, ma trovano riscontro nei cittadini dell’UE. C . La spinta di Bruxelles verso la centralizzazione e la corazza di potere ha superato i freni democratici, e questo è pericoloso. Descrizione del DSA da chi è a favore: mette i brividi Il Digital Services Act (DSA), o Legge sui Servizi Digitali, è un regolamento dell’Unione Europea che mira a modernizzare e rendere più sicura la fruizione di servizi online, combattendo contenuti illegali e garantendo maggiore trasparenza e responsabilità alle piattaforme digitali. Il DSA introduce nuovi obblighi per i fornitori di servizi digitali, in particolare per quelli che operano come intermediari, come social media, mercati online, e motori di ricerca. Obiettivi principali del DSA: Protezione degli utenti: Maggiore controllo sui contenuti visualizzati, rafforzamento della privacy, e strumenti per segnalare contenuti illegali.

Contenuti illegali: Regole chiare sulla rimozione di contenuti illegali e gestione dei reclami degli utenti.

Regole chiare sulla rimozione di contenuti illegali e gestione dei reclami degli utenti. Trasparenza e responsabilità delle piattaforme: Obblighi di trasparenza sugli algoritmi di raccomandazione, pubblicità online e moderazione dei contenuti. Accesso alla giustizia: Meccanismi per la risoluzione delle controversie tra utenti e piattaforme. Parità di condizioni: Creazione di un ambiente più equo per le aziende, soprattutto per quelle più piccole, contrastando i contenuti illegali. Prevenzione della disinformazione: Riduzione della diffusione di contenuti dannosi e disinformazione.

Riduzione della diffusione di contenuti dannosi e disinformazione.





La notizia su Epoch Times Deutschland Limitazione della libertà di parola: gli Stati Uniti lanciano un’offensiva contro le leggi digitali dell’UE Dietro i negoziati doganali ufficiali tra UE e Stati Uniti, si sta sviluppando un conflitto che va ben oltre le questioni commerciali. Una lettera interna del Dipartimento di Stato americano rivela che Washington intende adottare misure massicce contro le leggi digitali europee, considerandole una minaccia per la libertà di parola e l’economia statunitense. 0 Collegamento copiato Il Segretario di Stato americano Marco Rubio intende aumentare la pressione sull’UE in merito al DSA e ad altre normative digitali. (Immagine d’archivio) Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa Reinhard Werner 9 agosto 2025 Tempo di lettura : 6 min. In breve: Il Dipartimento di Stato americano invita i diplomatici a opporsi attivamente alle leggi digitali dell’UE, come DSA e DMA.

Washington vede in ciò una limitazione alla libertà di espressione e uno svantaggio per le aziende tecnologiche statunitensi.

Bruxelles sottolinea che la libertà di parola è un diritto fondamentale nell’UE, ma indica delle eccezioni. Nei negoziati sui futuri dazi tra UE e Stati Uniti, le normative europee relative alle aziende tecnologiche statunitensi non sono state oggetto di discussione. Dal punto di vista di Bruxelles, questo sembrava un successo: dopotutto, gli Stati Uniti avevano ripetutamente classificato le leggi europee in questo settore come una barriera commerciale non tariffaria. Una lettera interna del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, datata lunedì 4 agosto, suggerisce ora che gli europei potrebbero aver festeggiato troppo presto. Critiche al Digital Markets Act (DMA) e al Digital Services Act (DSA) In passato, Washington ha ripetutamente criticato diverse leggi, tra cui il Digital Markets Act (DMA), il Digital Services Act (DSA) e le severe normative sulla protezione dei dati e sull’intelligenza artificiale. Queste, secondo quanto affermato, erano progettate per ostacolare le aziende digitali statunitensi nel mercato europeo e limitare la libertà di parola dei cittadini dell’UE. Maggiori informazioni su questo “Non otteniamo nulla”: insoddisfazione per il patto tariffario – come l’UE e gli USA lo interpretano diversamente Gli Stati Uniti sembrano determinati ad aumentare la pressione diplomatica sull’UE affinché imponga modifiche a queste leggi. In un cablogramma firmato dal Segretario di Stato Marco Rubio, il Dipartimento ha lanciato un “appello all’azione” ai rappresentanti diplomatici nell’UE. Secondo Reuters, questi dovrebbero interagire regolarmente con i governi e le autorità locali ed esprimere le preoccupazioni degli Stati Uniti. “I contributi dovrebbero concentrare i loro sforzi sull’ottenimento del sostegno del governo ospitante e di altre parti interessate”. L’obiettivo dovrebbe essere quello di “abrogare e/o modificare il DSA o le relative leggi UE o nazionali che limitano l’espressione online”. USA: le restrizioni dell’UE vanno troppo oltre Le normative dell’UE, che colpiscono principalmente le aziende digitali statunitensi, non solo causano costi sproporzionati, ma gli sforzi dell’UE per combattere i cosiddetti discorsi d’odio e la “disinformazione” si traducono anche in restrizioni “irragionevoli” alla libertà di parola. Il DSA aggrava ulteriormente queste restrizioni. Mentre il DMA affronta principalmente il potere di mercato delle aziende, il DSA mira a costringere i giganti della tecnologia ad adottare misure più severe contro i contenuti indesiderati. Questo vale non solo per i contenuti rilevanti ai fini del diritto penale, ma spesso anche per quelli che non rispettano questa soglia. Se i servizi digitali non rispettano i requisiti, si rischiano multe per miliardi di euro. Maggiori informazioni su questo Meta vieta la pubblicità politica su Facebook, Instagram e WhatsApp a causa delle normative UE Il vicepresidente J.D. Vance aveva già criticato le tendenze autoritarie dell’UE nel suo discorso alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera a febbraio. Il presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Jim Jordan, ha addirittura definito le multe minacciate o già imposte alle aziende digitali una “tassa nascosta”. Diverse culture giuridiche in materia di libertà di parola Un portavoce della Commissione europea ha rifiutato di commentare la lettera inviata a Reuters. Come in passato, Bruxelles ha affermato che la libertà di parola è un diritto fondamentale in tutta l’UE. Ciò è vero anche alla luce delle costituzioni vigenti e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). A differenza del Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, tuttavia, le garanzie europee sulla libertà di parola contengono riserve di ampia portata . Queste prevedono la possibilità di limitare la libertà di parola al fine di proteggere determinati interessi giuridici. Questi spaziano dalla sicurezza nazionale alla reputazione di individui e istituzioni, dalla tutela della salute e della morale alla salvaguardia dell’autorità della magistratura. Maggiori informazioni su questo Washington avverte: divieti di ingresso per i censori, anche l’UE è interessata Negli Stati Uniti, soprattutto nell’amministrazione Trump, è diffusa la convinzione che questi diritti di protezione vengano sempre più interpretati in Europa a scapito del nucleo centrale dei diritti fondamentali. L’ultimo cablogramma del Dipartimento di Stato chiarisce inoltre che le accuse di censura saranno perseguite con maggiore vigore in futuro. I diplomatici statunitensi devono far sentire la loro presenza in questo senso, soprattutto laddove siano coinvolti cittadini e aziende statunitensi. Minacce di sanzioni e un focus limitato sui casi di censura, non solo relativi al DSA Il cablogramma afferma che i diplomatici statunitensi dovrebbero prestare particolare attenzione ad arresti, processi, sequestri di proprietà e blocchi online. Dovrebbero “incontrare funzionari governativi, aziende, società civile e individui interessati per segnalare i casi di censura”, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli relativi al DSA. A marzo, il capo della Commissione per le comunicazioni degli Stati Uniti, Brendan Carr, ha criticato la DSA , sottolineando che era “incompatibile con la tradizione americana di libertà di espressione”. Lo stesso Marco Rubio non ha voluto escludere sanzioni come il divieto di viaggio per gli individui responsabili della censura europea della libertà di parola dei cittadini statunitensi. Anche le aziende digitali statunitensi si sono ripetutamente lamentate delle normative dell'UE e hanno incoraggiato il governo statunitense a esercitare pressioni. Insistono per ottenere modifiche normative, come un codice di condotta per affrontare la "disinformazione" e una riduzione delle potenziali sanzioni per le violazioni delle linee guida sulla regolamentazione dei contenuti DSA.

