Giustizia, la riforma Cartabia | Agenzia Stampa Italia

Un autorevole commento del giudice Giuliano Mignini sulla riforma Cartabia. Molto appropriata la riflessione filosofico-giuridica sul rapporto fini/mezzi e sulla assoluta distinzione tra il concetto di individuo astratto, di matrice illuministico-liberale, e quello di persona, di matrice cristiana. Il primo avulso da ogni socialità, la seconda sempre appartenente ad una o più comunità. Il giudice Mignini, giusto per la cronaca, è stato il pm nel primo processo, a Perugia, a carico della statunitense Amanda Knox e dell’italiano Raffaele Sollecito per l’assassinio della studentessa inglese Meredith. In tale veste, come ha raccontato, dovette operare contro le fortissime pressioni, attraverso l’ambasciata statunitense in Italia, del governo americano che voleva l’estradizione della Knox, come era riuscito a suo tempo ad ottenere quella dei soldati americani responsabili del disastro del Cermis.