FUGA DAL VACCINO IN TUTTA ITALIA

LA GENTE NON SI VUOLE PIÙ VACCINARE!

Stanno scoprendo finalmente la truffa in atto.

https://www.ilgiorno.it/pavia/cronaca/vax-day-il-bis-e-un-altro-flop-1.6485081

https://www.napolitoday.it/cronaca/coronavirus-flop-open-day-pfizer.html

https://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2021/06/21/news/open-day-vaccini-mezzo-flop-si-presentano-solo-in-155-1.40414344

https://iltirreno.gelocal.it/cecina/cronaca/2021/06/05/news/open-day-un-mezzo-flop-col-vaccino-astrazeneca-iniettate-102-dosi-su-220-1.40357639

https://www.ilcentro.it/teramo/l-open-day-per-i-non-vaccinati-%C3%A8-un-flop-1.2647072

https://www.laprovinciadisondrio.it/stories/Cronaca/il-vax-day-a-livigno-e-stato-un-flop-solo-11-su-180_1400135_11/

https://www.fanpage.it/napoli/open-day-covid-a-napoli-e-flop-pochi-iscritti-chiusi-oggi-gli-hub-capodimonte-e-capodichino/

Il CDC afferma che circa 4.100 persone sono state ricoverate in ospedale o sono morte con infezioni da Covid dopo la vaccinazione

Il CDC ha ricevuto 3.907 segnalazioni di persone che sono state ricoverate in ospedale con infezioni da Covid, nonostante fossero completamente vaccinate. Di questi, più di 1.000 di quei pazienti erano asintomatici o i loro ricoveri non erano correlati al Covid-19, ha affermato il CDC. “C’era da aspettarselo”, ha detto alla CNBC il dottor Paul Offit, uno dei migliori consiglieri della Food and Drug Administration sui vaccini per bambini. “I vaccini non sono efficaci al 100%, anche contro malattie gravi. Percentuale molto piccola dei 600.000 decessi”.

https://vaccinesvictims.blogspot.com/2021/07/cdc-says-roughly-4100-people-have-been.html

_Il Quotidiano del Sud (https://www.quotidianodelsud.it/calabria/catanzaro/cronache/salute-e-assistenza/2021/07/09/quaranta-giorni-di-incubo-dopo-il-vaccino-astrazeneca-la-storia-del-vigile-del-catanzarese/)

Quaranta giorni di incubo dopo il vaccino Astrazeneca: la storia del vigile del Catanzarese – la storia del vigile del Catanzarese che ha rischiato di morire: «Sui vaccini molta superficialità»

Vaccini Covid, le nuove indicazioni sulle reazioni avverse dell’Ema: “Janssen sconsigliato a persone con sindrome da perdita capillare”. Gli esperti: “Possibile legame con miocarditi dopo Pfizer e Moderna”