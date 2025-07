Francesca Albanese “non può né vendere né comprare”

GLI USA SANZIONANO FRANCESCA ALBANESE

Marc Rubio, ministro degli esteri Usa, ha decretato sanzioni economiche contro la relatrice Onu Francesca Albanase, rea di aver dichiarato, nelle relazioni commissionategli dal palazzo di vetro, le condizioni del genocidio in corso a Gaza.

Questo vuole dire chiusura dei conti, impossibilità di trasferimenti di denaro e mille altri aspetti legati alla vita quotidiana.

Si tratta di una pratica vessatoria, estorsiva e illegale che gli Usa da sempre utilizzano per punire chi non si allinea ai loro desiderata.

“I governi di tutto il mondo e tutti gli attori che credono nell’ordine basato sulle regole e nel diritto internazionale devono fare tutto il possibile per mitigare e bloccare gli effetti delle sanzioni contro Francesca Albanese e, più in generale, per proteggere il lavoro e l’indipendenza delle Relatrici Speciali”, ha scritto Callamard in una dichiarazione.

“I governi di tutto il mondo e tutti gli attori che credono nell’ordine basato sulle regole e nel diritto internazionale devono fare tutto il possibile per mitigare e bloccare gli effetti delle sanzioni contro Francesca Albanese e, più in generale, per proteggere il lavoro e l’indipendenza delle Relatrici Speciali”, ha scritto Callamard in una dichiarazione.

La Segretaria generale di Amnesty International, Agnes Callamard, anche lei in passato una relatrice speciale, ha condannato le sanzioni. “I governi di tutto il mondo e tutti gli attori che credono nell’ordine basato sulle regole e nel diritto internazionale devono fare tutto il possibile per mitigare e bloccare gli effetti delle sanzioni contro Francesca Albanese e, più in generale, per proteggere il lavoro e l’indipendenza delle Relatrici Speciali”, ha scritto Callamard in una dichiarazione.

11 Vidi poi salire dalla terra un’altra bestia, che aveva due corna, simili a quelle di un agnello, che però parlava come un drago.

…. Faceva sì

che nessuno potesse comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. 18 Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia: E tal cifra è seicentosessantasei.

La persecuzione di Francesca Albanese

di Chris Hedges

Quando verrà scritta la storia del genocidio a Gaza, una delle più coraggiose e schiette paladine della giustizia e del rispetto del diritto internazionale sarà Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite, oggi sanzionata dall’amministrazione Trump.

Albanese, che riceve regolarmente minacce di morte e subisce campagne diffamatorie ben orchestrate e dirette da Israele e dai suoi alleati, cerca coraggiosamente di ritenere responsabili coloro che sostengono e sostengono il genocidio.

Denuncia quella che definisce “la corruzione morale e politica del mondo” che permette al genocidio di continuare. Il suo ufficio ha pubblicato rapporti dettagliati che documentano i crimini di guerra a Gaza e in Cisgiordania, uno dei quali, intitolato “Genocidio come cancellazione coloniale”, l’ho ripubblicato come appendice nel mio ultimo libro, “Un genocidio annunciato”.

Ha informato organizzazioni private di essere “penalmente responsabili” per aver aiutato Israele a compiere il genocidio a Gaza.

Ha annunciato che, se fosse vero, come è stato riportato, l’ex primo ministro britannico David Cameron avrebbe minacciato di ritirarsi dalla Corte Penale Internazionale (CPI) dopo che quest’ultima aveva emesso mandati di arresto per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant, per i quali Cameron e l’altro ex primo ministro britannico Rishi Sunak potrebbero essere accusati di reato, ai sensi dello Statuto di Roma.

Lo Statuto di Roma criminalizza coloro che cercano di impedire che i crimini di guerra vengano perseguiti.

…Ha chiesto ai massimi funzionari dell’Unione Europea (UE) di rispondere delle accuse di complicità in crimini di guerra per il loro sostegno al genocidio, affermando che le loro azioni non possono essere affrontate impunemente.

È stata una paladina della flottiglia Madleen che ha cercato di rompere il blocco di Gaza e consegnare aiuti umanitari, scrivendo che l’imbarcazione intercettata da Israele trasportava non solo rifornimenti, ma anche un messaggio di umanità.

.

Il suo ultimo rapporto elenca 48 aziende e istituzioni, tra cui Palantir Technologies Inc., Lockheed Martin, Alphabet Inc. (Google), Amazon, International Business Machine Corporation (IBM), Caterpillar Inc., Microsoft Corporation e il Massachusetts Institute of Technology (MIT), insieme a banche e società finanziarie come BlackRock, assicuratori, società immobiliari e organizzazioni benefiche, che, in violazione del diritto internazionale, stanno ricavando miliardi dall’occupazione e dal genocidio dei palestinesi.

Il Segretario di Stato Marco Rubio ha condannato il suo sostegno alla CPI, quattro dei cui giudici sono stati sanzionati dagli Stati Uniti per aver emesso mandati di arresto per Netanyahu e Gallant lo scorso anno. Ha criticato Albanese per i suoi sforzi nel perseguire cittadini americani o israeliani che sostengono il genocidio, affermando che non è idonea a svolgere il ruolo di relatrice speciale. Rubio ha anche accusato Albanese di aver “diffuso sfacciato antisemitismo, espresso sostegno al terrorismo e aperto disprezzo per gli Stati Uniti, Israele e l’Occidente”.

Le sanzioni impediranno ad Albanese di recarsi negli Stati Uniti e congeleranno qualsiasi suo patrimonio nel Paese. L’attacco contro Albanese preannuncia un mondo senza regole, un mondo in cui stati canaglia, come gli Stati Uniti e Israele, sono autorizzati a commettere crimini di guerra e genocidi senza alcuna responsabilità o freno.

Smaschera i sotterfugi che usiamo per ingannare noi stessi e cercare di ingannare gli altri. Rivela la nostra ipocrisia, crudeltà e razzismo. Nessuno, d’ora in poi, prenderà sul serio i nostri impegni dichiarati per la democrazia, la libertà di espressione, lo stato di diritto o i diritti umani. E chi può biasimarli?

Parliamo esclusivamente il linguaggio della forza, il linguaggio dei bruti, il linguaggio del massacro di massa, il linguaggio del genocidio. “Gli atti di uccisione, le uccisioni di massa, l’inflizione di torture psicologiche e fisiche, la devastazione, la creazione di condizioni di vita che non permetterebbero alla popolazione di Gaza di sopravvivere, dalla distruzione degli ospedali, agli sfollamenti forzati di massa e alla perdita di una casa di massa, mentre la gente veniva bombardata quotidianamente, fino alla fame: come possiamo interpretare questi atti isolatamente?”, ha chiesto Albanese in un’intervista che ho fatto con lei quando abbiamo discusso del suo rapporto, “Genocidio come cancellazione coloniale”.

I droni militarizzati, gli elicotteri da combattimento, i muri e le barriere, i posti di blocco, le spirali di filo spinato, le torri di guardia, i centri di detenzione, le deportazioni, la brutalità e la tortura, il rifiuto dei visti d’ingresso, l’esistenza da apartheide che deriva dall’essere clandestini, la perdita dei diritti individuali e la sorveglianza elettronica, sono familiari tanto ai migranti disperati lungo il confine messicano, o che tentano di entrare in Europa, quanto ai palestinesi. Questo è ciò che attende coloro che Frantz Fanon chiama “i dannati della terra”. Quelli che difendono gli oppressi, come Albanese,