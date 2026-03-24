Fertilizzanti bloccati dalla guerra e rischio carestia

di Shanaka Anslem Perera – La trappola dell’azoto si è appena chiusa. Tre serrature si sono chiuse simultaneamente. La finestra di semina si sta chiudendo alle loro spalle. E il cibo che il mondo mangerà il prossimo anno è ora deciso da molecole che non riescono a raggiungere il terreno in tempo.

Primo punto critico: lo Stretto di Hormuz. Il corridoio autorizzato dalle Guardie Rivoluzionarie consente alle petroliere provenienti da nazioni amiche di passare pagando 2 milioni di yuan. Non permette il passaggio alle navi che trasportano fertilizzanti, a nessun prezzo. Nessun transito autorizzato di fertilizzanti in 24 giorni. Il Golfo fornisce il 49% dell’urea esportata a livello mondiale e circa il 30% dell’ammoniaca commercializzata. Questa fornitura non viene ritardata. Viene negata. Il cancello si apre per le molecole che finanziano chi lo custodisce. Rimane chiuso per le molecole che nutrono il pianeta.

Secondo problema: la Russia. Il più grande esportatore mondiale di nitrato di ammonio ha appena bloccato tutte le esportazioni di nitrato di ammonio fino al 21 aprile. Da tre a quattro milioni di tonnellate all’anno, sparite dai mercati globali proprio nel momento in cui l’emisfero settentrionale ne ha più bisogno. La motivazione ufficiale è “priorità interna”. L’effetto strategico è di leva. La Russia ottiene introiti straordinari dall’impennata del prezzo del petrolio causata dalla guerra del suo alleato, per poi privare gli agricoltori del fertilizzante necessario per affrontare la crisi. La malattia e la cura, ancora una volta, provengono dallo stesso indirizzo.

Terzo blocco: la Cina. Pechino ha vietato le esportazioni di miscele di azoto e potassio e di fertilizzanti fosfatici fino all’agosto 2026. La Cina è il più grande produttore mondiale di fosfati e un importante fornitore di azoto. Il divieto elimina l’ultima fonte alternativa che avrebbe potuto compensare le perdite di Hormuz e della Russia. Tre blocchi. Tre paesi. Tre decisioni deliberate, sincronizzate con lo stesso calendario biologico.

Il calendario biologico non ammette compromessi. Il mais necessita di azoto nella fase di crescita da V6 a VT, altrimenti la formazione dei chicchi si riduce in modo permanente. Il grano ne ha bisogno durante l’accestimento e la levata, altrimenti la granella si riempie in modo anomalo. Il riso ne ha bisogno al momento del trapianto, altrimenti la resa cala del 20-40% nei sistemi a basso input. Non si tratta di modelli economici, ma di processi cellulari. La pianta riceve azoto durante il periodo ottimale, oppure no. In caso contrario, nessuna successiva applicazione, nessun aumento di prezzo, nessun cambio di politica potrà recuperare ciò che è andato perduto. Il danno è intrinseco alla biologia del seme.

La finestra di semina per la Corn Belt statunitense si chiude a metà aprile. In Europa è in corso la concimazione di copertura. In India la preparazione per la semina Kharif inizia a maggio. In Bangladesh il trapianto del riso Boro è in corso questa settimana. Ognuna di queste finestre di semina si sta chiudendo mentre le tre maggiori fonti di azoto sulla Terra sono contemporaneamente bloccate: Hormuz per blocco militare, la Russia per decreto di esportazione, la Cina per divieto commerciale.

Il rapporto sulle previsioni di semina dell’USDA arriverà il 31 marzo. L’indice dei prezzi alimentari della FAO verrà pubblicato il 3 aprile. Questi dati quantificheranno ciò che le molecole già sanno: l’azoto non è arrivato. La perdita di raccolto è ormai certa. Il calo globale del 5-10% si concentrerà dove le riserve sono più esigue: le aziende agricole di sussistenza in Bangladesh, nell’Africa subsahariana e nell’Asia meridionale, dove una carenza del 20% non significa minori profitti, ma fame.

Lo Sri Lanka ha vietato i fertilizzanti sintetici nel 2021. La produzione di riso è crollata del 40%. Il governo è caduto. Nel 2008, i prezzi dei fertilizzanti e del petrolio sono aumentati contemporaneamente e sono scoppiate rivolte per il cibo in 30 paesi. Nel 2026, lo stretto blocca i fertilizzanti mentre Russia e Cina ritirano le alternative e le finestre di semina si chiudono su un pianeta senza alternative.

La guerra si combatte con i missili. La carestia si combatte con le molecole. Le molecole sono intrappolate dietro tre serrature in tre continenti, scandite da un unico calendario che non può essere messo in pausa, esteso o negoziato: il calendario scritto nel DNA di ogni seme nel terreno.

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John Kerry: “L’agricoltura contribuisce a circa il 33% di tutte le emissioni del mondo. E non possiamo arrivare a Net Zero, non riusciremo a portare a termine questo lavoro, a meno che l’agricoltura non sia al centro dell’attenzione come parte della soluzione.”

“Non puoi continuare a riscaldare il pianeta e aspettarti di nutrirlo. Non funziona. Quindi dobbiamo ridurre le emissioni del sistema alimentare”.