Sabato c’è stata una manifestazione a Berlino di gente che protestava contro le restrizioni da coronavirus. Secondo la Reuters, si trattava di “ libertari, lealisti costituzionali e attivisti anti-vax. C’era anche una piccola presenza di estrema destra con alcuni manifestanti che portavano la bandiera imperiale nera, bianca e rossa del Kaiser. I manifestanti hanno ballato e cantato “Siamo gente libera!” sulle note del gruppo rock dei Queen, We Will Rock You. Altri hanno marciato con cartelli dicendo “Stiamo facendo rumore perché rubi la nostra libertà!” e “Pensa! Non indossare una maschera! ‘. “La nostra richiesta è di tornare alla democrazia”, ​​ha detto un manifestante: “La maschera che ci rende schiavi.”

Sempre per Reuters, manifestanti hanno risposto “a un appello a protestare lanciato da Michael Ballweg, un imprenditore estraneo alla politica che ha organizzato manifestazioni simili a Stoccarda e sta concorrendo per diventare sindaco della città”. A cui si sono uniti Hendrik Soderkamp e Anselm Lenz, fondatori di una organizzazione mai sentita prima, Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand (« Agenzia di comunicazione della resistenza democratica”); i due sono descritti come “attori di secondo piano della scena teatrale alternativa”, che manifestano periodicamente contro le mascherine dal marzo scorso, “in piazza Rosa Luxemburg, simbolo della sinistra radicale tedesca”. Certo è che sventolavano una marea di bandiere arcobaleno.

Quanti erano i manifestanti? Per qualche entusiasta, “sei milioni”.

Berino, Alexanderplatz, ieri: Friedrich Quecksilber, leader della protesta anti-lockdown, parla a una folla di sei milioni di manifestanti. pic.twitter.com/yscYymIk9j — Felipe К. (@FelipeKarmelo) August 2, 2020

Per altri, 1,5. Gli organizzatori ne aspettavano 500 mila. Certo che erano a perdita d’occhio.

Invece, dice la polizia, erano 17 mila. Ad ogni buon conto ha denunciato gli organizzatori per volazione delel restrizioni sanitarie.



As Germany is experiencing a strong increase of new #COVID19 cases, this is happening right now in Berlin. #b0108 A “Day of Freedom” with conspiracy theorists, anti-vaxxers & right-wing extremists. No one is wearing a mask. pic.twitter.com/VpGess4wbq — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) August 1, 2020

Per i media italiani, quattro nostalgici nazisti. Negazionisti del virus e della democrazia. Violatori delle norme sanitarie, da punire.

Alcuni dei manifestanti avevano apposto sulla maglietta una stella gialla con la scritta “Non vaccinato”: una evidente denuncia della discriminazione di cui si lamentano i manifestanti; siamo noi gli ebrei di questa stagione…

Qui il commento di Stefano Parisi:

Anche ieri a #Berlino stelle gialle con su scritto "non vaccinati". Un'altra sfilata di antisemiti e complottisti senza mascherina. Quando accadono cambiamenti drastici e difficili da spiegare la colpa è sempre degli ebrei. E della scienza. Altro che libertà. È Medioevo. #2Agosto — Stefano Parisi (@s_parisi) August 2, 2020

Parisi ha voluto capire il contrario. Chi è, precisamente, sto Parisi? Il tizio scelto da Berlusconi, che se n’era innamorato, per competere al posto di sindaco di Milano contro il piddino Sala. Ovviamente ha vinto Sala. Parisi pretende di aver fondato un suo proprio partito.

Ancora più notevole il commento del Kommissario Europeo Gentiloni.

Noi ovviamente abbiamo paura della idea di libertà che Gentiloni non solo ha, ma che impone come Kommissario, in complicità coi 5Stelle. I quali infatti vogliono far diventare la libertà di cura, da diritto un reato:

Senza commenti. Posto qui sotto un articolo di Enrica Perucchietti sul senso di queste censure.

Verso lo Psicoreato